La terrible muerte de Davinia Torres, edil del PSOE en Gran Canaria, tras su lucha contra el cáncer

La concejala de Festejos y Juventud del Ayuntamiento de Arucas, Davinia Torres Padrón, ha fallecido este domingo a los 36 años de edad tras una larga lucha contra el cáncer. Así lo han informado en redes sociales sus compañeros de partido, que han enviado sus condolencias a la familia de la joven.

"Luchadora, trabajadora y socialista hasta el final. Esta tarde conocíamos la triste noticia del fallecimiento de Davinia Torres, compañera y concejala del PSOE Arucas. Peleó contra su enfermedad y la hizo visible para muchas personas. Todo un ejemplo de vitalidad. Un fuerte abrazo a toda su familia y a la familia socialista de Arucas. Que la tierra te sea leve, compañera", publicó ayer PSOE La Aldea.

El propio expresidente del Gobierno de Canarias Ángel Víctor Torres también quiso lanzar un mensaje de ánimo a la familia: "Nos llega el zarpazo de la muerte Davinia Torres, concejala socialista de Arucas y compañera del PSOE Arucas. Una mujer que ha sido un ejemplo en todo momento, de trabajo, de compromiso, de lucha y de vida".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Davinia Torres Padrón (@daviniatp)

Torres padecía cáncer con metástasis y no había podido superarlo, tal y como ella misma había informado a principios de este mes. "Muy probablemente esta sea de mis penúltimas publicaciones, ya que las últimas noticias dadas, no fueron nada buenas. E intentaré vivir lo que me vaya permitiendo mi cuerpo y mis ganas. Tercer tratamiento defectuoso y ya no hay más que hacer, sino intentar vivir junto a los míos lo que me vaya permitiendo el cuerpo. Duro de asimilar, durísimo, uno nunca acepta que se va a morir tarde o temprano, pero lo único que me consuela es que estaré acompañada por todos los míos", publicó hace dos semanas la concejala.

"Que esto no suene a despedida, sino a una oportunidad de disfrutar de lo que no hemos hecho anteriormente, lo que el tiempo me permita. Les quiero muchísimo a todas y a todos. Esto no es un adiós, es un hasta luego. Ojo, que no me rindo, aquí sigue quedando Davinia Torres Padrón para rato", añadió Torres en su Instagram, acompañando el texto con fotos de su círculo más cercano.

Lucha contra el cáncer

Torres llevaba luchando contra el cáncer de mama desde hacía alrededor de 2 años. "Comienza una lucha, que no será nada fácil, pero en la que no estoy sola. Tengo más apoyo y cariño del que jamás habría imaginado. Y este duro golpe sólo ha llegado a mi vida para demostrarme, una vez más, lo tremendamente afortunada que soy de tener tanta gente tan maravillosa a mi lado", compartió con sus seguidores en las redes sociales.

A pesar de este camino tan duro y complicado, la concejala no ha parado de luchar y mostrar su lado más real. A través de su cuenta en las redes, Torres ha publicado a lo largo de estos años sus progresos, analíticas y resultados, enseñando así la verdadera batalla contra esta enfermedad tan dura.

