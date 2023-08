Asun Langa, la árbitra profesional que pita en el ‘Grand Prix’: "Los equipos intentan hacer trampas"

De pequeña veía el Grand Prix en su pueblo junto a sus abuelos, primos y amigos. Para ella, esa noche era superemocionante y la prueba de los troncos locos, su favorita. Cuando eliminaron el programa de la parrilla televisiva de la cadena pública, Asun Langa no pensó que lo volvería a ver nunca, pero se equivocaba. No solo lo volvería a ver, sino que sería uno de los personajes esenciales para que se pudiera desarrollar un revitalizado Grand Prix recién estrenado.

Esta árbitra de baloncesto y comercial de productos de peluquería de Alcalá de Henares, Madrid, ha podido conocer los entresijos del programa familiar por excelencia del verano. Ahora cuenta a EL ESPAÑOL aquello que no se ve en las cámaras y algunas triquiñuelas de los equipos para sacar ventaja sobre sus contrincantes.

La agilidad visual que se presupone a una árbitra de la talla de Langa fue lo que hizo que quedara por encima de cualquier otro candidato en el casting que Europroducciones, el grupo Izen y RTVE llevaron a cabo a través de la Federación de Baloncesto de Madrid, además de la disponibilidad y de que el rodaje se celebre en la región madrileña. “Yo creía que sería controlar los juegos, pero tiene mucho trabajo detrás. Es casi como un partido en el que tienes que atender muchas cosas a la vez: gestionar el tiempo, la presión y las emociones de los concursantes”, relata la protagonista de esta historia a sus 33 años.

Asun y un compañero como árbitros del 'Grand Prix'.

A pesar de que lo que se ve por la televisión son juegos entretenidos en los que parece que la competitividad entre los equipos de los pueblos pasa a un segundo plano, para que sea así el Grand Prix tiene un reglamento específico para cada prueba. Langa también ha participado en la confección de algunos de los nuevos retos que se han añadido en esta edición de 2023. Según sus palabras, “los árbitros tenemos una visión de que puede pasar cualquier cosa porque tenemos que estar prevenidos ante cualquier imprevisto”. Por eso, posibilidades que pasaban desapercibidas, con la inclusión de una árbitra profesional, se incluyeron en los reglamentos.

Este mítico programa de la televisión pública se emite de forma compacta durante poco más de una hora, pero el trabajo que hay tras de él es mucho mayor. Langa cuenta algunos detalles de aquello que el espectador no puede ver: “Lo primero que sucede es la selección de concursantes por parte de la productora, intentando que los equipos sean lo más equitativos posible en cuanto a altura, peso y sexo. Después, se junta a los concursantes y se les explica los juegos en las que van a participar, pero sin que los vean ni puedan probar”.

Su experiencia arbitral como aval de imparcialidad

Todo está medido en el Grand Prix, así que si surgen dudas, deberán ser los capitanes quienes las transmitan a Langa, cuyas explicaciones realiza siempre en presencia de los representantes de los dos equipos. “Aunque el programa se emite grabado, las pruebas solo se realizan una vez, así que tiene que estar bien claro para que luego no haya contratiempos”, relata la árbitra, porque los concursantes no saben a qué prueba se van a enfrentar hasta que salen al plató.

En realidad, esta alcalaína tiene 23 años de experiencia arbitral. Comenzó en su ciudad natal pitando a chavalines y, más de dos décadas después, integra el equipo de la Federación Española de Baloncesto. “Yo ahora estoy en la categoría LEB Oro, como la segunda división masculina, y también pito en la primera división femenina. He estado en cuatro copas de la Reina, dos Supercopas y numerosos play-offs”, relata orgullosa.

Su maestría a la hora de gestionar lo que ocurre en los juegos y la necesidad de tomar decisiones en cortos periodos de tiempo es lo que le ha llevado a aparecer en uno de los programas emblema de TVE. “Los equipos llegan al Grand Prix súpercompetitivos y muy nerviosos, están pendientes del mínimo detalle que les pueda poner en desventaja frente al otro concursante”, comenta Langa. Detrás de las cámaras parece que todo es algo diferente a lo que ven los miles de espectadores que los lunes se congregan frente al televisor para sintonizar La 1 de TVE.

“Los equipos intentan sacar cualquier beneficio y hacen triquiñuelas para ganar tiempo, por ejemplo, y encima yo no puedo parar la prueba, por eso me siento muy cómoda en mi posición, porque como árbitra profesional sé llevar muy bien esas situaciones”, enfatiza. En este sentido, el Grand Prix no se libra de la photo finish que a veces es necesaria para esclarecer si el salmón ha entrado a tiempo o no, en referencia a uno de los juegos. En ese caso, Langa y los capitanes se desplazan hasta la sala de control para ver la repetición.

Asun en la prueba de los troncos locos.

Trampitas en el 'Grand Prix'

En cambio, en otras ocasiones la agudeza visual de Langa tiene que estar mucho más presta, porque las triquiñuelas no dejan de aparecer durante las pruebas. “A veces, los concursantes se agarran a sitios donde les hemos dicho que no se pueden agarrar, tardan algo más en salir en la prueba de los troncos para que no estén girando tanto o concursantes se intentan colar en la fila cuando saben que lo van a hacer mejor que su compañero”, afirma la árbitra.

No solo eso. En la prueba de los bolos en la que el concursante está con los ojos cerrados, la grada chilla antes de tiempo para guiarle de alguna forma. “He llegado a parar el juego, coger el micro, y pedirles por favor que dejaran de hacer eso hasta que no estuviera la bola en juego”, señala Langa. Y es que el espacio es una suerte de pabellón convertido en plató, pues hay 400 personas chillando al mismo tiempo.

Otra de las pruebas del programa del 'Grand Prix'.

Langa, figura esencial para el correcto desarrollo del programa, no es principiante en esto de salir por televisión. También apareció como árbitra en la película Campeones. “Podía haber sido cualquier otro compañero, porque éramos varios y buscaban a árbitros de baloncesto porque ya sabemos dónde colocarnos, pero aquello sí que fue fake, no arbitrábamos”, dice al respecto.

El arbitraje, más allá de las canchas

Todo esto es posible en una Langa multifacética debido a la flexibilidad que le permite el trabajo que verdaderamente le da de comer. Ella es comercial de ventas para una distribuidora de productos de lujo para peluquerías. “La empresa me deja salir fuera cuando tengo partidos de baloncesto que arbitrar, por ejemplo, o me da cierta libertad a la hora de cogerme vacaciones, como ha sido en este caso, porque julio es un mes muy importante para nuestras ventas”, expresa.

Ahora, con retrospectiva, a Langa le hubiera gustado haber disfrutado un poco más del Grand Prix, aunque de esta experiencia se lleva personas maravillosas, dice. “Yo es que soy muy profesional en lo que hago, así que he estado todo el rato muy pendiente de que las cosas salieran bien, muy concentrada, y eso quizá ha hecho que no lo disfrutara tanto”, reitera.

De todas formas, a Langa lo que le gustaría es poner en valor el arbitraje y las capacidades que aporta a quien lo ejerce. Sin ir más lejos, las personas que midieron los tiempos de intervención en el último debate de los candidatos a presidente del Gobierno fueron cronometradores de la ACB. “Nosotros estamos aquí para que gane el mejor”, finaliza.

