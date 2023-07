Qué es el síndrome del bebé olvidado que podría haber sufrido la madre del niño muerto en O Porriño

O Porriño sigue de luto por la muerte de Ian, un niño de apenas dos años que falleció el pasado jueves 6 de julio en la localidad tras permanecer durante seis fatales y calurosas horas en el interior de un vehículo. Su madre, que debía llevarle a la guardería, cometió el despiste de olvidarse de la presencia de su hijo en el asiento de atrás y se desplazó a toda prisa hasta su puesto de trabajo en una empresa farmacéutica. Eran casi las 10 de la mañana. Ni se imaginaba que ese error le costaría la vida al pequeño. Nadie lo hizo.

La alarma saltó a las 15:45 horas, cuando el padre acudió a la guardería y descubrió que su hijo no estaba allí, y llamó a la madre. En ese momento, ella salió disparada de su empresa, se recorrió más de 200 metros corriendo hasta llegar al aparcamiento, esperando que lo que su mente le decía no era verdad. Que su hijo no estaba ahí dentro. Pero sí, ahí estaba, ya sin signos vitales. A la madre se le vino el mundo encima. No podía creer lo que sus ojos estaban viendo.

Cuando llegó la policía al lugar de los hechos, una ambulancia y varios trabajadores de la empresa estaban asistiendo a Ian, sin éxito. A los 15 minutos se confirmó el fallecimiento. Todo apunta a que el niño murió por un golpe de calor. Según Faro de Vigo, fuentes de la Guardia Civil señalan que la madre podría ser investigada por homicidio imprudente.

Los dos progenitores declararán el próximo lunes ante la Guardia Civil para explicar lo ocurrido. El viernes, decenas de ciudadanos de O Porriño lloraron la muerte de Ian, que cumpliría tres años en octubre, y guardaron tres minutos de silencio delante del Ayuntamiento. La administración decretó tres días de luto y suspendió las fiestas programadas en la localidad. Este lunes les tomarán declaración a ambos.

Muertes infantiles por hipertermia

La primera pregunta que a uno se le viene a la cabeza al leer o escuchar que el pequeño se quedó encerrado en el coche porque a su madre se le olvidó que él seguía allí, es cómo es posible que esto ocurriera. Que ella no pensara durante esas seis horas que su hijo seguía allí. Hay una razón: el síndrome del bebé olvidado.

Desde 1998 hasta la actualidad, un total de 950 niños han muerto en Estados Unidos en el interior de un vehículo por hipertermia (exceso de calor). En lo que va de año ya han fallecido 10. En 2022 fueron 33. Se calcula que el promedio anual es de 38, según un estudio. El 52,61%, es decir, 496 niños, fueron olvidados por sus padres, el 25,29% (237) obtuvo acceso por su cuenta, el 20,28% (190) por abandono a sabiendas del cuidador, y un 1,81% (17) por causas desconocidas.

En España también hay distintos casos registrados. El más reciente ha sido el del niño de O Porriño, pero cabe recordar el de febrero, cuando varios agentes de la Policía Nacional y Municipal de Burgos tuvieron que rescatar a un bebé de un coche ya que a su padre se le había olvidado dentro.

El síndrome del bebé olvidado

El término síndrome del bebé olvidado se refiere a una situación potencialmente mortal en la que un niño pequeño es dejado en un automóvil por un período prolongado sin que los padres o cuidadores sean conscientes de su presencia. Este fenómeno es más común de lo que se podría pensar.

Suele ocurrir en situaciones en las que los padres están bajo estrés, ansiedad, fatiga, distracción o alteración de su rutina diaria. Puede darse en diferentes contextos, como cuando los padres tienen horarios de trabajo exigentes o cuando se presentan cambios en las responsabilidades de cuidado del niño.

La mayoría de los casos ocurren cuando los progenitores tienen la intención de llevar al bebé a una guardería o a algún lugar seguro, pero debido a la distracción o falta de atención, olvidan al niño en el vehículo.

El síndrome del bebé olvidado no se refiere a situaciones de negligencia intencional o abuso infantil. La mayoría de los casos son accidentales y surgen por un fallo de memoria. Los padres que experimentan esta tragedia suelen sentir una inmensa culpa y remordimiento por lo sucedido.

"La respuesta más común es que solo los padres malos o negligentes olvidan a los niños en los autos", dice David Diamond, profesor de psicología en la Universidad del Sur de Florida en Tampa, a la revista Consumer Reports. "Es una cuestión de circunstancias. Le puede pasar a cualquiera".

Cuándo ocurre

El interior de un vehículo puede volverse abrasador en pocas horas, incluso en días no tan calurosos. Si el coche permanece completamente cerrado, la temperatura puede aumentar rápidamente, lo que puede llevar a un golpe de calor o hipertermia al estar expuesto a asfixia o lesiones por la falta de ventilación.

La gravedad de las consecuencias depende de factores como la temperatura ambiente, la duración de la exposición, la edad del niño y su estado de salud. Los bebés y niños pequeños son particularmente vulnerables a las altas temperaturas debido a su incapacidad para regular su temperatura corporal.

Cómo evitar la tragedia

Para evitar esta situación, los profesionales recomiendan no dejar nunca a un bebé o niño solo en un coche, sin importar el tiempo que se tenga la intención de ausentarse, y establecer alarmas visuales o auditivas para recordar la presencia del niño en el vehículo. También aconsejan colocar objetos esenciales, como el móvil o el monedero, cerca del bebé, lo que puede servir como un recordatorio de su presencia.

Asimismo, establecer una comunicación con la guardería o con la pareja, familiares o amigos para asegurarse de que el niño haya sido dejado o recogido de un lugar en concreto y verificar el asiento trasero antes de cerrar.

