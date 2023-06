Se busca familia para bebés trillizos: España, a la cola de Europa en acogimiento de menores

El aviso llega por WhatsApp en forma de audio. Reenviado muchas veces. El contenido es descorazonador y se refiere solo a lo que ocurre en la provincia de Sevilla. Lo envía una trabajadora de una de las muchas asociaciones encargadas de los programas de acogimiento familiar para menores. "Necesito que nos ayudéis, por favor. Necesitamos mover urgentemente el tema de las familias. Hay 30 niños menores de 7 años esperando que los acojan. Han entrado 3 trillizos, desde el hospital (donde han nacido) a un centro de protección porque no hay familias. Estamos desesperados".

Los tres bebés trillizos nacieron en abril en un hospital de la capital hispalense. Tan pronto nacieron y en el mismo hospital, la Junta de Andalucía se hizo cargo de su tutela. A los padres, con anterioridad, ya les habían retirado otros cinco hijos, que están en centros especiales de protección de menores gestionados o conveniados por la Junta.

Desde su nacimiento, y ante la falta de familias de acogida, los bebés están también en un centro tutelado, cuando por ley deberían estar en régimen de acogimiento familiar. El problema es que no hay familias acogedoras para tanto menor, un problema no solo afecta a Andalucía, sino que también es común en otras comunidades autónomas.

El audio continúa: "Tenemos que mover esto para que la gente se entere, y luego, evidentemente, pasar la valoración (para ser familia de acogida), pero que la gente sea conocedora y que podamos hacer algo, porque es que... cuando han entrado los trillizos se nos ha caído el alma a los pies. Por favor, pasadlo a vuestros contactos, compañeros de trabajo... lo que sea. Estamos desesperados".

Un grupo de menores en una imagen de archivo. EFE

En España, solo en 2020 alrededor de 50.000 niños y niñas fueron atendidos por el sistema de protección a la infancia, de los cuales casi 17.000 se encuentran en centros de menores, de los cuales 1.200 tienen entre 0 y 6 años, según el último boletín de Datos Estadísticos de Medidas de Protección a la Infancia, elaborado por el Observatorio de la Infancia, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

La realidad es que el 73% de los menores tutelados acaba en un centro, frente al 27% que se deriva al acogimiento familiar, según datos de la ASEAF, la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar. Es más, un millar de esos niños son bebés de cero a seis años, los cuales por ley deberían estar siempre con una familia.

Según el último informe de la Comisión Europea y el de Eurochild, con estos datos, España se encuentra a la cola de Europa, con un 52% de niños en acogimiento residencial, es decir, en centros de menores. Irlanda lidera el escalafón, hasta el punto de que ha llegado a cerrar sus centros de acogida.

Tipología

En el acogimiento familiar existen dos figuras. La familia de acogida temporal, en la que el menor pasa fines de semanas alternos y las vacaciones, y familia para acogida permanente. En esta, el niño vive con la familia que ostenta por delegación su guarda y custodia, pero la tutela es de la administración pública. Y por otro lado está el acogimiento familiar de urgencia, para casos cuya retirada e inserción familiar es indispensable. Tiene una duración mínima de 6 meses, prorrogables por otros 3, y es remunerado en todos los casos.

Esta misma semana la Junta ha presentado la campaña 'Acoger, adoptar, colaborar, da mucho' que busca animar a las familias andaluzas a abrir las puertas de su casa a los 2.200 menores que se encuentran actualmente en centros de protección. En Málaga, la asociación Infania pidió a mediados de mayo y de manera urgente a 25 familias acogedoras para niños de entre 4 y ocho años.

El acogimiento familiar proporciona "un entorno seguro y afectivo mientras se decide la medida de protección más adecuada y estable en cada caso o se determina el regreso con su familia de origen, una vez superada la situación que provocó esta decisión", estima la Comunidad de Madrid, que a mediados de mayo lanzó también un llamamiento para que se adhirieran familias acogedoras de menores de entre 0 y 6 años.

En Cataluña, el pasado mes de marzo el Departamento de Derechos Sociales lanzó una llamada para encontrar más familias de acogida y engrosar la cifra de 900 familias que participan en este tipo de programas sociales. La cifra de 900 hace "10 años que está congelada", admitió Núria Valls, secretaria de Infancia. Solo en Cataluña hay unos 3.000 menores tutelados por la Generalitat viviendo en diferentes tipos de centros, a los que se suman unos 500 adolescentes de entre 16 y 17 años viviendo en pisos. Por su edad, ya es muy complicado que puedan salir del centro tutelado.

La experiencia de Antonio

Antonio (nombre ficticio) relata a EL ESPAÑOL que él y su mujer, padres de una niña, se convirtieron en familia de acogida temporal de una niña de edad similar a la suya. Pasa con ellos fines de semanas y vacaciones, pero para ello tuvieron que pasar por un proceso de selección que se alargó en demasía "porque nos pilló la pandemia de por medio".

"Se trata de una vivencia intensa. Es una niña sin posibilidades y sin vida, ni padre ni madre, que de pronto tiene una ventana a otro mundo, y se aferra a ella". Eso sí, "no es un mundo de ponis y unicornios rosas: son niños que te someten a prueba, y son materialistas porque nunca han tenido nada, o lo que tuvieron lo perdieron y lo quieren tener o no quieren perder más". "Por eso", continúa Antonio "intentan agradarte y decirte que sí a todo lo que plantees, aunque eso no corresponda a la realidad".

