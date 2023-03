El drama de las familias que acogen a menores tutelados en Valencia: 3 meses sin ninguna ayuda

Tres meses. Este es el tiempo que el Gobierno valenciano lleva sin abonar la ayuda para alimentos y tratamientos médicos a cientos de familias que acogen a menores tutelados en Alicante, Castellón y Valencia. Las familias no han recibido ni un solo euro desde el pasado mes de diciembre y llevan denunciando desde hace varias semanas que están en una situación "límite".

Los impagos podrían extenderse hasta el próximo mes de abril. La Administración comunicó este martes a las familias que han presentado una reclamación que "nuestras previsiones son realizar los pagos entre finales de marzo y abril" y reconocen que se trata de una incidencia "generalizada y urgente".

"Como todos los años por cierre de nuestros programas e inicio del periodo de año, hay retrasos en los pagos, tanto de la mensualidad como de los gastos médicos solicitados", explican los técnicos en la comunicación, a la que ha tenido acceso El ESPAÑOL.

"Por tanto, este año nuestras previsiones son realizar los pagos entre finales de marzo y abril. Se trata de una incidencia de las tres provincias, por tanto, es generalizada y urgente. Sentimos las molestias", indica la Generalitat.

Estas familias asumen el cuidado de los menores tutelados, cerca de 2.000 niñas y niños, que están bajo la responsabilidad del Gobierno autonómico. Desde la Consejería de Igualdad, gestionada por Compromís, admiten el atraso y lo atribuyen a dificultades puntuales para "ajustar pagos" y la aplicación informática que las gestiona.

La cuantía de estos aplazamientos es "importantes", pese a que hace dos años se aprobó una normativa precisamente para evitar retrasos injustificados.

El nuevo decreto reconocía esta prestación como un derecho, lo que suponía "la reparación de un daño que se causaba a familias que están prestando no solo un servicio social fundamental sino también un servicio a los menores y las menores tutelados por la Generalitat", según defendió el Consell. Pero las familias denuncian que desde hace cinco años no han recibido a tiempo las ayudas del primer trimestre.

"Llevamos cinco años continuados con muchos problemas para cobrar la ayuda. Cada año nos han dicho una cosa, desde que la persona responsable estaba enferma hasta que el sistema informático genera problemas. No lo entendemos porque las ayudas no son para nosotros, sino para los niños", explicó una familia de acogida de la provincia de Alicante el pasado mes de febrero.

Algunas familias aseguran que han tenido que recortar gastos de alimentos durante el año y reorganizar su economía ante la sospecha de que la Administración valenciana iba a incumplir de nuevo los plazos.

"Hay casos de familias extensas -conformadas por abuelos, tíos o incluso primos de los menores- que están en una situación precaria porque arrastran problemas económicos muy serios derivados de su situación personal", denunciaron a este periódico tras comprobar que, un año más, el abono de las ayudas se va a retrasar más de tres meses.

Protecciones menores

El acogimiento familiar es una medida de protección que produce la plena integración de un menor de edad con una persona o núcleo familiar que al asumir su guarda adquiere la obligación de velar por él, tenerlo en su compañía, alimentarlo, educarlo y procurarle una formación integral.

Con el fin de que el acogimiento se desarrolle de forma satisfactoria, se ofrecen una serie de apoyos técnicos o humanos y una prestación económica por los gastos diarios ocasionados por el cuidado y atención del menor acogido. La cuantía de estas prestaciones varía según el tipo de acogimiento de que se trate (urgencia, en familia extensa o educadora, acogimiento especializado) y su duración.

"Sólo pedimos cobrar cada mes, nada más. Y si no pueden, que pidan ayuda o contraten a más gente. Hay familias extensas que están conformadas por los abuelos y sus únicos ingresos son los de la pensión. Si no reciben la subvención, no entra dinero suficiente y se ven obligados a pedirlo prestado", señalaron las familias afectadas.

