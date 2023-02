Cientos de familias que acogen a niños tutelados en Valencia llevan 2 meses sin la ayuda de alimentos

Los impagos de la Generalitat Valenciana han llevado a una situación límite a centenares de familias de acogida -cerca de 2.000- que asumen el cuidado de niños tutelados.

La Consejería de Igualdad, en manos de Compromís, lleva dos meses sin abonar la subvención para contribuir a la alimentación de los menores en situación de vulnerabilidad. Las familias no han recibido un solo euro desde el pasado mes de diciembre.

Si no cobran la próxima semana, sumarán el tercer mes de impagos. "Algunas familias están llegando al límite porque los precios han subido muchísimo. Necesitamos la ayuda para cubrir gastos básicos de los niños como leche, comida o pañales", denuncian a EL ESPAÑOL familias de acogida en Valencia.

Desde la Consejería admiten el atraso y lo atribuyen a dificultades puntuales para "ajustar pagos". "Están trabajando a contrarreloj" para abonar las mensualidades a partir de la próxima semana, informan fuentes oficiales de Igualdad.

La cuantía de estos aplazamientos son "importantes", pese a que hace dos años se aprobó una normativa precisamente para evitar retrasos injustificados. Las familias denuncian que desde hace cinco años no han recibido a tiempo las ayudas del primer trimestre.

Hace justo dos ejercicios, en marzo de 2021, la entonces vicepresidenta Mónica Oltra -apartada de la política desde el pasado mes de junio por su imputación en la gestión del caso de los abusos de su exmarido a una niña tutelada-, impulsó la aprobación de un nuevo decreto que regula el acogimiento familiar en la Comunidad Valenciana.

Esta normativa simplifica los procedimientos para la obtención de subvenciones y establece las modalidades de acogida. "Las prestaciones económicas tienen una consideración de Derecho subjetivo", defendió tras su aprobación.

De hecho, respecto a las prestaciones económicas que reciben las familias, la nueva norma simplifica el procedimiento administrativo para agilizar su tramitación.

El decreto es muy ambicioso, pero su aplicación "es un desastre" y no está dando los resultados esperados en cuanto a la agilidad del procedimiento. Según las familias, los problemas persisten con la sucesora de Oltra al frente de Igualdad, la consejera Aitana Mas.

Cinco años con retrasos

"Llevamos cinco años continuados con muchos problemas para cobrar la ayuda. Cada año nos han dicho una cosa, desde que la persona responsable estaba enferma hasta que el sistema informático da problemas. No lo entendemos porque las ayudas no son para nosotros, sino para los niños", explica una familia de acogida de la provincia de Alicante.

Algunas familias aseguran que han tenido que recortar gastos de alimentos durante el año y reorganizar su economía ante la sospecha de que la Administración valenciana iba a incumplir de nuevo los plazos.

"Hay casos de familias extensas -conformadas por abuelos, tíos o incluso primos de los menores- que están en una situación precaria porque arrastran problemas económicos muy serios derivados de su situación personal", añaden.

"Estábamos muy molestos con Mónica Oltra, y con Aitana Mas tenemos los mismos problemas. Somos conscientes de que hace falta más personal en la consejería, pero tenemos que alimentar a los menores", insisten.

Mónica Oltra y Aitana Mas el pasado mes de junio en el traspaso de carteras. EFE

El acogimiento familiar es una medida de protección que produce la plena integración de un menor de edad con una persona o núcleo familiar que al asumir su guarda adquiere la obligación de velar por él, tenerlo en su compañía, alimentarlo, educarlo y procurarle una formación integral.

Con el fin de que el acogimiento se desarrolle de forma satisfactoria, se ofrecen una serie de apoyos técnicos o humanos y una prestación económica por los gastos diarios ocasionados por el cuidado y atención del menor acogido. La cuantía de estas prestaciones varía según el tipo de acogimiento de que se trate (urgencia, en familia extensa o educadora, acogimiento especializado) y su duración.

"Sólo pedimos cobrar cada mes, nada más. Y si no pueden, que pidan ayuda o contraten a más gente. Hay familias extensas que están conformadas por los abuelos y sus únicos ingresos son los de la pensión. Si no reciben la subvención, no entra dinero suficiente y se ven obligados a pedirlo prestado", señalan familias afectadas.

