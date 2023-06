La DGT te obligará a llevar este nuevo dispositivo en el coche: cuesta 49,95 euros y ya se puede comprar

Con el propósito de avanzar en el ámbito de la seguridad vial y la reducción de accidentes se ha creado un nuevo dispositivo que reemplazará a los clásicos triángulos de preseñalización de peligro. Se trata de las nuevas balizas v16 homologadas y con geolocalización que serán obligatorias a partir del año 2026. Es decir, la Dirección General de Tráfico nos da un margen de 3 años para poder comprar este instrumento. Actualmente, Help Flash ofrece lo ofrece por 49,95 euros.

Esta baliza sirve como señalización de emergencia en casos de parada, avería o accidente. Las luces homologadas V16 son más seguras, rápidas y eficaces que los triángulos de emergencia, ya que podremos señalizar nuestra posición antes de bajarnos del vehículo.

Además, una de las características más sorprendentes de este nuevo dispositivo es que integra una tecnología NB-IoT que, en caso de emergencia, permite al resto de usuarios de la vía conocer tu ubicación y mejorar tu seguridad. De este modo, los conductores serán avisados de tu situación por medio de los paneles de información variable, por su navegador y en el futuro por las señales V27, minimizando el riesgo de impacto o atropello. También se conectará a la plataforma DGT 3.0 para transmitir la ubicación en tiempo real.

Baliza v16.

Su funcionamiento es muy sencillo ya que tiene un encendido y apagado automático: en cuanto se posiciona con la base imantada, se activa. La baliza emite un intenso destello de emergencia/luz blanca fija LED de alta intensidad que cubre los 360º. La posición ideal será en el techo del vehículo, pero dependerá de las circunstancias de cada vehículo y de la zona a señalizar. De esta manera, el vehículo se podrá hacer visible a 1 km en condiciones de baja visibilidad. Asimismo, las personas de movilidad reducida también podrán colocarlo sin ningún esfuerzo.

Desde la DGT informan que no todos los dispositivos son válidos. Y es que, desde enero del 2023 han comenzado a venderse luces conectadas, no obstante, la conectividad no será obligatoria hasta el 1 de enero de 2026. Hasta entonces, pueden seguir usándose los tradicionales triángulos o las balizas V16 sin conectar. A partir de entonces solo serán legales las publicadas en el apartado Marcas y modelos certificados de la DGT. En concreto son los siguientes:

Marcas y modelos certificados.

