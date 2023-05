Vox incluye a Mariló Montero como 'candidata' de Épila (Zaragoza) para sorpresa del pueblo

En la recta final de la campaña para las elecciones municipales del próximo 28, los partidos políticos se están encargando estos días de hacer todo lo posible por atraer el voto de los ciudadanos. Una de los grandes ‘anuncios’ de cada año es impregnar las calles con sus candidatos y programas electorales que tienen preparados para llevar a cabo en las distintas localidades a lo largo de los próximos cuatro años.

La verdadera sorpresa vino cuando Vox comenzó a distribuir los carteles de su partido por la localidad zaragozana de Épila, y aparecía la imagen de Montero. Pero no, no es lo que parece, la presentadora no ha fichado por partido de Abascal.

Lo que sucedió fue que Vox usó por error la imagen de Montero en lugar de una foto de su candidata Elena Ariño López. Ella es la sexta en la lista que la formación política presenta las municipales del 28M. El partido no cometió el mismo error que con la foto y sí que plasmaron el nombre de Elena bajo la fotografía de .

Le deseo mucha suerte a Mariló Montero (a.k.a. Elena Ariño) que se presenta en la lista de Épila de Vox pic.twitter.com/1clkEYsqwQ — Jorge Pueyo (@jorge_pueyo95) May 23, 2023

El partido político ha reconocido el error y han asegurado que se trata de un fallo de imprenta. Ignacio López Giménez, cabeza de lista, recalcó que algo había sucedido con el cartel y afirmó que “la candidata se parece”. El partido también ha mostrado sus disculpas a través de su perfil de Facebook.

Como es normal, Montero ha reaccionado al conocer lo sucedido. Parece que la presentadora se lo ha tomado con mucho sentido del humor. Más tarde, reaccionó además en el programa de Cuatro “Todo es mentira”, de Risto Mejide. “Yo no creo que me meta nunca en política ni que me quiera nadie en política” empezó afirmando . Seguía afirmando “Me ha dado un infarto de miocardio, los insultos han empezado a venir otra vez a borbotones, hacia tiempo que no me insultaban y tengo los insultos fresquitos”. Finalmente, la polémica en redes que ha suscitado este cartel ha quedado en una anécdota.

