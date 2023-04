Al llamar a la patrulla de Homer en Los Simpson te atiende Alicia en una empresa murciana

Homer ha convertido a InaTIC en la empresa de telecomunicaciones más famosa de España. "Los Simpson nos han hecho la mayor campaña publicitaria de nuestra historia", bromea Daniel Saavedra, CEO y fundador de InaTIC, una empresa experta en ingeniería de telecomunicaciones, ubicada en la localidad murciana de Alcantarilla, y que está en boca de todos. "Nos están llamando hasta de América Latina". La clave de todo es el número de teléfono habilitado para los clientes de InaTIC: aparece en la temporada 13 de Los Simpson, en el episodio 22, cuando el cabeza de familia crea una patrulla de seguridad ciudadana llamada 'Spring Escudo'

"Ese capítulo se emitió hace veinte años, lo tenía visto, pero como los reponen en Antena 3 y en Neox, probablemente, hace tres o cuatro años lo volví a ver, pero no caí en que ese número era el móvil que teníamos habilitado para los clientes", tal y como admite Daniel Saavedra en conversación con EL ESPAÑOL. De los doce empleados que tiene en plantilla, esa línea la tenía asignada la administrativa Alicia Manzanares, que se incorporó a la empresa en 2016.

De hecho, la propia Alicia explica a este diario que la primera conexión entre InaTIC y el número para pedir ayuda a 'Spring Escudo', la patrulla de seguridad ciudadana de Homer, se produce durante el confinamiento por el coronavirus. "El 21 de diciembre de 2021, cuando estábamos todavía con la pandemia, me llegó un WhatsApp al teléfono con el que atendemos a los clientes en el que me preguntaban esto: ¿Sabéis que el número de vuestra empresa coincide con un número que sale en un episodio de Los Simpson?", tal y como recuerda la administrativa.

"Como estábamos teletrabajando, llamé a mi compañera Marina para contarle lo sucedido". Evidentemente, con la que estaba cayendo en el país por culpa del Covid, Alicia tenía muchas preocupaciones en la cabeza y no le dio más importancia a aquello que comentar el chascarrillo con Marina. El 5 de enero de 2022 volvió a recibir otro WhatsApp inquietante: "Hola, solo decirte que este número de teléfono sale en Los Simpson y tenía curiosidad si alguien lo tenía. Si quieres saber en qué capítulo: 'Papá tiene una nueva placa'. Así se llama el episodio".

Alicia Manzanares, administrativa de Innatic, este jueves, explicando el vínculo de la empresa con Los Simpson.

Después de esos dos mensajes extraños, no se supo nada más de 'Spring Escudo', hasta que la semana pasada Alicia recibió una llamada con el mismo contenido: "Era un chico joven, enérgico, y superfán de Los Simpson. Me preguntó si sabía que el teléfono de InaTIC salía en la serie. Me dijo que le encantaba y que no lo cambiásemos porque este número valía oro".

- ¿Cómo reaccionó usted?

- Alicia: Como estaba en la empresa cuando recibí la llamada del fan de Los Simpson, me puse a buscar el episodio para comprobarlo con exactitud y coinciden todos los dígitos del número, excepto el 2 que aparece al final, después de anunciar el teléfono de la patrulla de Homer. Cuando vimos el episodio nos hizo gracia a todos los compañeros. La verdad es que fue un toque de humor porque aquí trabajamos con mucha seriedad en los proyectos de telecomunicaciones y estamos delante del ordenador concentrados.

Desde entonces, a diario, Alicia recibe llamadas telefónicas y mensajes de ciudadanos de toda España y de todo el mundo, para comprobar si el teléfono que aparece en Los Simpson es real. "Con la situación política que hay y la guerra de Ucrania, me imagino que la gente necesita algo de humor y por eso nos llaman y nos escriben", reflexiona esta administrativa, tirando de mucha paciencia para atender el móvil porque literalmente está que arde.

"Es un aluvión lo que estoy recibiendo". Prueba de ello es que le muestra al periodista el WhatsApp y el goteo es continuo.

- WhatsApp: ¡Hola! Desde Uruguay… por favor, no cambien nunca este número de teléfono. Gracias.

- WhatsApp: Ayuda Spring Escudo, hay gente sospechosa afuera.

En más de una ocasión, algún episodio de Los Simpson se ha convertido en noticia por predecir cosas que años después han ocurrido. Valga como ejemplo la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca o los relojes inteligentes, pero esta vez han rizado el rizo: los dígitos del teléfono de la patrulla de seguridad ciudadana de Homer, 'Spring Escudo', coinciden con el móvil que InaTIC ha habilitado para sus clientes.

- Ese número no es visible en Google. ¿No es mucha casualidad que alguien les llame?

- Alicia: Es una barbaridad porque el episodio se emitió por primera vez hace veinte años, aunque es cierto que la serie se sigue emitiendo. Me imagino que durante el confinamiento la gente se la volvió a ver, se fijaron en el número de teléfono y probarían suerte llamando.

Daniel Saavedra, CEO y fundador de InaTIC, una empresa experta en ingeniería de telecomunicaciones, ubicada en la localidad murciana de Alcantarilla. Cedida

El nombre de InaTIC se ha viralizado a nivel mundial, premiando el esfuerzo que viene desarrollando su CEO y fundador, Daniel Saavedra, desde que en el año 2004 empezó a trabajar como autónomo tras acabar su carrera de ingeniería de telecomunicaciones en la Universidad Politécnica de Cartagena. "Empecé redactando proyectos y propuestas técnicas a operadores". En el mundillo de la consultoría su nombre fue ganando prestigio y su cartera de clientes adquirió mayor volumen, de modo que en 2014 decidió fundar esta pequeña empresa. "Hemos ido creciendo poco a poco y sumando proyectos". De momento, ya tiene más de 70 clientes por todo el país: Murcia, Alicante, Palencia, Valladolid, Albacete, Salamanca...

"Cuando comprobamos que el teléfono de 'Spring Escudo' coincidía con el móvil para los clientes de mi empresa, lo primero que pensé es que hubiese alguien que al ver el número en Los Simpson, lo anotase, y que fuese capaz de telefonear para comprobar si realmente existe", reflexiona el CEO y fundador de InaTIC.

- ¿En qué nivel se sitúa usted con Los Simpson: espectador ocasional, fan o friki?

- Daniel: Soy fan de las primeras temporadas, esos capítulos los he visto y no me importa volverlos a ver, una y otra vez, cuando los reponen en Neox. Pero no veo los de las últimas temporadas.

- ¿Cuál es su personaje favorito?

- Ralph Wiggum, por su inocencia, y su padre, el jefe Wiggum de la policía de Springfield, porque tiene la misma inocencia que su hijo. (Risas)

- Le está llamando gente de varios países para verificar que es real el número de 'Spring Escudo', al margen de la broma, ¿esta campaña publicitaria le ha granjeado más clientes?

- Nos han enviado mucho currículo para encontrar trabajo y empresas ofreciendo sus servicios para ser nuestros partners en proyectos. Nuestros clientes son grandes operadores de telecomunicaciones, realmente, no creo que esta campaña nos vaya a revertir en realizar más proyectos ni tramitar más subvenciones, pero bueno, es una anécdota que tendremos para recordar y para comentar con los amigos. Fuera de España no hemos trabajado nunca y a lo mejor, ahora surge algo en el extranjero.

Sigue los temas que te interesan