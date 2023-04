Los 'supermartes' del restaurante de Francisco con el menú más barato de España: ahora, a 2,50 euros

Cuando era inimaginable dar una nueva vuelta de tuerca. Cuando era impensable seguir bajando el precio del menú del día más barato de España, que costaba 3,50 euros, Francisco Porrero ha decidido hacer una nueva apuesta para seguir abaratando el coste. Ahora, este hostelero madrileño ha decidido venderlo a 2,50 euros, rebajando un euro el precio original. “Lo hacemos para dar a nuestros clientes más fieles un día festivo y de alegría, como si fuera un día del cliente”, explica el empresario en conversación con EL ESPAÑOL.

De ahí que desde este martes, Francisco Porrero (Madrid, 1969) –de ahora en adelante Paco, como le conocen sus allegados– haya comenzado a vender el menú del día low cost a 2,50 euros. Pero sólo lo comercia los martes, como una suerte de supermartes o martes locos en los que el empresario persigue “celebrar” con sus clientes más fieles y “atraer a nuevos comensales”. El de esta semana ha sido el primero y, según revela Paco, “ha sido un éxito”.

“El martes pudimos llegar a vender unos 140 menús del día, mientras que de media vendemos entre 80 y 100 menús diarios. Subimos el lunes por la noche el anuncio a las redes sociales y a la media hora teníamos 50 reservas. El martes estuvimos desbordados”, revela el dueño del Bar de Paco, situado en el número 17 de la calle de Getafe, en el municipio madrileño de Parla. Es allí dónde los comensales deben acudir a probar el menú del día más barato de España.

El Bar de Paco, en Parla, donde se vende el menú del día más barato de España. N. A.

Éste consta de tres primeros y tres segundos a elegir. “En los segundos, por ejemplo, siempre hay dos carnes y un pescado del día. Todos ellos elaborados con producto nacional”, cuenta Paco. Y, además, el menú viene acompañado de un trozo de pan, una botella de agua de 50 centilitros y un postre, que puede ser un yogur, un flan o una fruta del tiempo. Eso sí, para que el menú cueste 3,50 euros –2,50 euros los martes– debe ser para llevar. En sala, el mismo menú le sale al consumidor a 7 euros.

Sea como fuere, el hostelero ha conseguido bajar tanto el precio que los martes ni siquiera obtiene beneficio. “El beneficio es que el cliente se sienta bien y lo que buscamos es que más personas nos conozcan”, dice. Una estrategia que ya usaba durante la década de los 60 Manuel Fraga, entonces ministro de Información y Turismo –de 1962 a 1969– del Gobierno franquista.

Entonces, el fundador del PP trajo a España el menú del día con el fin de atraer turistas extranjeros. La idea fue importada desde Francia, donde ya había un menú del día similar que se servía desde hacía un siglo. La estrategia era clara: bajar los costes del menú para atraer clientes. Lo mismo que ahora persigue Paco Porrero con sus nuevos supermartes a 2,50 euros.

La historia de Paco

Pese a ello, Paco Porrero no siempre ha estado viviendo una situación holgada en el negocio de la hostelería. De hecho, el menú del día a 3,50 euros, inventado por Carlos Moreno, dueño de la cadena El Bocata, fue su salvavidas para que no se hundiera su barco. “Es amigo mío desde hace muchos años. Entonces, cuando empezó a ir mal mi bar a finales del año pasado y principio de este, hablé con él y me enseñó cómo comprar y cómo vender para hacer estos menús del día”, contó el hostelero a EL ESPAÑOL el pasado mes de enero.

El menú del día que Francisco Porrero vende los martes a 2,50 euros. N. A.

Y es que 2022 no fue un año nada fácil para el hostelero. “Estuve todo el año pasado luchando y trabajando bien, pero desde que comenzó la guerra en Ucrania se ha notado que la vida se ha encarecido y había menos clientes. Por eso, con el nuevo año, empecé a vender estos menús del día. Se están vendiendo muy bien”, explicaba a este medio.

Su bar, de hecho, no lleva mucho tiempo abierto, ya que el experimentado hostelero tomó riendas de local en noviembre de 2021. No obstante, era su primera experiencia al mando de un negocio, pues desde que comenzó su trayectoria laboral siempre había trabajado por cuenta ajena.

“Con 13 años salí del colegio y como mi padre trabajaba en un hotel, comencé a colaborar en la cocina. Estuve unos años de aprendiz hasta que me fui a hacer la mili a Bilbao, pero al volver continué con mi profesión. Me volvieron a llamar del Hotel San Francisco de Sales, un hotel que ya no existe cercano al Tribunal Constitucional, y lo que iban a ser unos meses de trabajo acabaron siendo tres años”, rememora el hostelero.

Francisco Porrero, con el menú del día más barato de España, en la puerta del Bar de Paco. N. A.

Después, Paco cambió los fogones por la fruta y la verdura. Su hermano tenía una frutería en el centro de Madrid, pero sufrió un accidente, así que él y su mujer Kelly Peña (Bolivia, 1976) comenzaron hacerse cargo de ella. Esta frutería estaba en el Mercado de la Cebada, un emplazamiento que le venía como anillo al dedo, ya que él siempre había sido vecino de Usera.

Todo cambió, no obstante, cuando tuvo que empezar a trabajar en los diferentes bares de Parla. Desde el restaurante El Tranvía hasta la cafetería La Alameda, un lugar en el que se sentía como en casa. Pero los vientos de la pandemia comenzaron a arreciar congelando la economía y, particularmente, la hostelería. “Mi jefe, con confianza, me dijo que no podía continuar dándome trabajo porque las cosas estaban complicadas y me tuvo que despedir. Yo lo entendí y con lo que me dio tras el despido más unos ahorros, abrí este local”, explica.

Un local que funcionó bien unos meses, pero que luego comenzó a ir de capa caída hasta que Paco se sumó en enero a Carlos Moreno y su equipo de El Bocata para comenzar a vender los menús del día más baratos de España. Algo que revitalizó el Bar de Paco. “De hecho, la mejoría en mi negocio se ha notado en que he podido contratar a más gente. En enero, éramos tres personas; ahora somos siete”.

Ahora, sin embargo, el hostelero ha hecho una nueva apuesta. Más fuerte. Más arriesgada: vender los martes el menú del día a 2,50 euros, convirtiéndose, de manera inequívoca, en el más barato de España.

