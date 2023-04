Giro en el caso de la falsa Madeleine McCann: la policía incauta su móvil

El caso de la falsa Madeleine McCann parece no terminar nunca. Ahora, un nuevo giro de los acontecimientos vuelve a poner el foco de atención en esta investigación. La policía ha confiscado el teléfono de Julia Faustyna, quien también se hace llamar Julia Wandelt y Julia Wendell.

"El extraño caso de la mujer polaca que afirmó que era la niña británica desaparecida, Madeleine McCann, ha dado un nuevo giro con la policía incautando su móvil en una investigación global en expansión. Radar Online puede revelar en exclusiva que el Departamento del Sheriff del Condado de Orange se puso en contacto recientemente con las fuerzas del orden de la ciudad polaca de Wroclaw. Les informó de que habían obtenido un dispositivo que pertenecía a Julia Wendell cuando buscaba refugio en California, dijo una fuente". Así lo ha confirmado la médium y detective privada Fia Johansson en su cuenta de Instagram.

¿Por qué le quitan el móvil a Julia Faustyna?

Todo viene dado tras la realización de las pruebas de ADN que desmontaron la teoría de Julia Faustyna, quien afirmaba ser Madeleine McCann, la niña de tres años desaparecida en 2007 en Portugal mientras estaba de vacaciones con sus dos hermanos y sus padres, Kate y Gerry McCann.

"Los resultados de las pruebas demostraron que es 100% polaca, con una influencia insignificante de Lituania y Rusia. Los resultados de la prueba de ADN no mostraron ninguna conexión con raíces británicas o incluso alemanas", aseguraba Johansson.

Sin embargo, la joven polaca de 21 años cree que esos resultados no son ciertos. Que están manipulados. "Sigo creyendo que existe la posibilidad de que yo sea Madeleine, y no os preocupéis, os diré por qué. Cuando me estaba haciendo la prueba de ADN en EE.UU, la compañía encargada era Ancestry. Fia Johansson no quería darme los resultados después de una semana que se los pedí. Cuando finalmente me dio acceso a mis resultados, me quedé sorprendida porque estaba en el sitio web de otra empresa. Díganme, por favor, ¿cómo es posible que mis resultados llegaran a la página web de una empresa de la competencia?".

Julia Faustyna.

Así, tras señalar: "Nunca dije que soy Madeleine McCann", Julia ha revelado que estaba pensando en realizarse una segunda prueba de ADN para demostrar que no se equivoca, que sí es aquella niña desaparecida, y que la médium y psicóloga, su exdefensora, miente. "No soy ni mentirosa, ni estoy loca, ni busco fama o atención", sostenía en su cuenta de Facebook.

Ahora, el Departamento del Sheriff del Condado de Orange ha contactado con la policía de Polonia y les informó que habían requisado un móvil que pertenecía a Julia Faustyna, cuando ella estaba buscando alojamiento en California, quien ahora vive en ese estado después de recibir presuntamente amenazas de muerte en Polonia, según dicho medio.

El Departamento del Sheriff ha confirmado que incautaron el teléfono, pero se han negado a brindar más detalles sobre la investigación. "Nuestra investigación lo está analizando en profundidad y vamos a dejar que hagan sus deberes de investigación y luego, a partir de ese momento, dejaremos que el sistema judicial se haga cargo, si es necesario", declaró el portavoz del departamento a Radar Online.

A su vez, Julia ha explicado en su cuenta de Instagram que "no hay ninguna investigación abierta sobre mí en Polonia. He ido a la policía a informar sobre los abusos que Fia Johansson me ha hecho y sigue haciéndome. Encontraré la verdad de lo que está pasando".

¿Quién es Fia Johansson?

A principios de este año se conoció la noticia de que Julia podía ser Madeleine McCann. Se creó una cuenta en las redes sociales con el pseudónimo 'iammadeleinemccann' ('Yo soy Madeleine McCann'). La polaca mostraba a través de fotografías las similitudes entre ella y la niña británica: una mancha en el ojo, la boca, el parecido también con Gerry y Kate McCann... Nadie creía que pudiera ser ella. Incluso acudió a la policía, e hicieron caso omiso. La única que sí le escuchó fue Fia Johansson, y se convirtió en su salvadora —aunque no por mucho tiempo—.

Esta mujer iraní de 41 años se define como médium, sanadora, escritora, detective, productora, doctora en Psicología y Comportamiento Humano, influencer... Un poco de todo. Cobra 35 dólares por minuto de trabajo y cuenta con una trayectoria de más de 25 años, según Avid Advice.

En 2019 apuntó que Madeleine McCann aparecería viva en 2023. Por eso, cuando Julia lanzó su teoría al mundo, Johansson no dudó en ser su representante y defensora.

La médium dice ser colaboradora en varios medios como FORBES, Fox, The Wall Street Journal y CBS. Además, tiene 9,5 millones de seguidores en Instagram, lugar donde reforzaba y apoyaba a Julia. "Julia es un ser humano que claramente busca ayuda y respuestas. Atacar a las personas en momentos de vulnerabilidad o confusión es una situación realmente triste. Esto tiene que parar. Estoy haciendo todo lo posible para ayudar a Julia en su búsqueda. Merece respuestas y merece respeto y decencia".

¿Qué ha pasado entre Fia y Julia?

Johansson estaba dispuesta a hacer lo que fuera para ayudar a Julia. Para saber quién era realmente y cuál sería el siguiente paso en la investigación. Y, después de que Gerry y Kate McCann aceptaran que Julia se hiciera una prueba de ADN, ambas cogieron un avión dirección Estados Unidos para realizársela. Todo se truncó cuando el resultado corroboraba que Julia no era la hija de los McCann.

Después de esto, Julia comenzó a criticar a Fia a través de las redes sociales, a desconfiar de ella y a contar su versión. "Me ha enviado mensajes amenazándome y diciéndome que ahora estoy implicada en una red de abusos a menores, ha enviado mensajes sobre mí diciendo que soy una violadora, que voy a ir al hospital y a ser arrestada. Está diciendo mentiras sobre mí que son difamatorias. Y no es cierto. Publicó mi número de teléfono privado en sus redes sociales. Envió capturas de pantalla de mis mensajes privados a personas al azar en Internet. Está atacando a mi novio y él está asustado, está mintiendo sobre él también. Tengo miedo, ella da miedo. Nunca me mostró ninguna prueba de las pruebas que ella y su equipo tienen. Todo eran mentiras".

Fia Johansson y Julia Faustyna.

Incluso confesó que Fia la maltrató. "Me maltrató verbalmente muchas veces y físicamente. Una vez me empujó contra una pared después de que me autolesionara y me dijo que estaba loca y que necesitaba que me encerraran en un hospital. Fue entonces cuando me pregunté si era una psicóloga de verdad. También me quitó mi teléfono y cobró a la gente por mantener conversaciones de texto falsas conmigo. Durante este tiempo, cuando confié en ella y le pedí ayuda, me dijo que mi madre nunca me había querido y me gritó en la cara. Todo mientras yo estaba completamente aislada de cualquier persona del mundo".

Julia Faustyna ya ha recaudado casi 1.000 euros

Ahora, Julia pide dinero para ir al psicólogo y conseguir un buen abogado para demandar a Fia Johansson. "Necesito contratar a un buen abogado para demandar a Fia por todas las cosas malas que me hizo y necesito encontrar un terapeuta con experiencia que se especialice en terapia de trauma y es caro", reforzó.

Ya lleva casi 1.000 euros recaudados en Go Get Funding. Para ser exactos, 937 euros con un total de 19 donaciones.

