Driss Mohamed, el 'jefe' islámico del Partido Andalusí que quiere unir Ceuta y Melilla a Andalucía

El 16 de febrero se inscribieron como partido político, irán con listas cremallera, con paridad, y se presentarán a las elecciones municipales de mayo en Algeciras, y probablemente en Málaga capital y en El Ejido (Almería). Se llama Partido Andalusí. Uno de sus fundadores es Driss Mohamed, un ceutí de 45 años que lleva 23 siendo algecireño y que concurrirá como alcaldable a los comicios de la localidad campogibraltareña. ¿La medida estrella? Que Ceuta y Melilla dejen de ser ciudades autónomas y vuelvan a pertenecer a Andalucía.

La propuesta, alejada del ámbito competencial de un municipio, responde a que el Partido Andalusí ha nacido con visión a largo plazo: en cuanto puedan, se presentarán a otras convocatorias. Driss cuenta a EL ESPAÑOL que viene del PRUNE (Partido Renacimiento y Unión de Europa) otro partido con vocación islámica que concurrió a las elecciones municipales en Algeciras, Sevilla y en Molet del Vallés (Barcelona) con escaso respaldo en las urnas. Driss, quien ya concurrió con ellos por Algeciras en 2019, lo ha abandonado. ¿Por qué? "Porque no era el lugar para mí. Así que se ha creado un nuevo movimiento más ajustado a nuevos ideales".

Muy conocido en ámbitos sociales, el candidato a la alcaldía de Algeciras explica que "la causa andalusí es imperecedera", y que defienden que no se olvide a aquellos habitantes de la península que fueron expulsados por profesar la religión islámica. "Nos pasó como a los sefardíes. Y en el contexto actual hay una nueva realidad a la que partidos mayoritarios como PSOE y PP no responden. No responden a las necesidades de los habitantes de este país".

Nacido y criado en la Avenida capitán Claudio Vázquez de Ceuta, detalla que "yo no conocí la historia de Andalucía" hasta que ya fue mayor. "No me enseñaron la historia real de España, donde hay 800 años borrados de golpe". En esta línea, el ideario político del Partido Andalusí comulga con los preceptos andalucistas de Blas Infante "con los principios del humanismo islámico, paritario, democrático, participativo, plural, abierto al progreso y a todos los movimientos de avance de la civilización que redunden en beneficio del ser humano".

Driss, junto con un compañero, durante un homenaje a Blas Infante. E.E.

En lo local, Driss explica que el partido pondrá uno de sus focos "en combatir la exclusión social y en las vulnerabilidades de las personas en barriadas como La Bajadilla, La Piñera o El Saladillo ", las tres de Algeciras. "Ahí no hay respaldo del ayuntamiento. Ni en inversiones, ni en empleo ni en formación. Las personas no reciben respuesta, y tampoco en materia de vivienda".

-¿Y por qué Ceuta y Melilla?

-A los ceutíes y melillenses se les arrancó de su vida andaluza o andalusí.

"Si tiras de hemeroteca, de Ceuta se habla de la droga, de las armas de fuego, de la marginación, con una fijación siempre en un mismo colectivo". Fue en los años 80 "cuando tuve conciencia de lo que pasaba: que el colectivo musulmán no tenía oportunidades de encontrar trabajo. Y por eso hubo un éxodo masivo de ceutíes a los que los políticos que llevan años gobernando no han sabido responder".

Por eso "Ceuta y Melilla deben pertenecer a Andalucía, para disfrutar del turismo, la educación y la pertenencia a una identidad. Porque muchos jóvenes allí no saben si son españoles o marroquíes. Yo pienso que así tendrían mejor calidad de vida", expone.

-¿Van a concurrir a las elecciones en Ceuta?

-No, porque hace apenas 20 días que hemos nacido. Pero sí vamos a presentar el partido a la sociedad ceutí.

Sabe que van "a contracorriente, como los salmones", y ahora se apresuran a cerrar las listas y configurarse como partido con su CIF, la documentación y su número de cuenta para que les dé tiempo a presentarse. "Hemos tenido muy buena acogida entre la población joven", cuenta Driss, que es conocido en Algeciras por su labor y porque ya concurrió a las elecciones locales con el PRUNE en 2019. "Me conocen, saben cómo pienso y cómo soy".

La batalla cultural

La reivindicación de que se conozca la historia de Al-Ándalus no es nueva. De esa medida también hizo bandera el PRUNE a través del propio Driss como delegado en Andalucía. En 2021 presentó a la Mesa del Parlamento andaluz un escrito para que se modificaran, por ley, los planes de estudio, y se incluyera "asignaturas que faciliten a los jóvenes el conocimiento de la historia verdadera de Al Ándalus, lo que servirá para que sepan que las diferentes culturas convivieron pacíficamente muchos años en el mismo territorio".

-¿Qué ideología tiene el Partido Andalusí? Izquierda, derecha...

-¿Ideología? Estamos abiertos a todos los pensamientos si éstos contribuyen a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Lo que sí somos es moderados.

Sólo en Algeciras, la comunidad islámica asciende a 15.000 personas. Y por ello "una de nuestras reivindicaciones municipales va a ser que Algeciras tenga un cementerio islámico, que es necesario. Desde 2008, nuestro crecimiento demográfico ha sido del 200% y creemos que es necesario una parcela de al menos 20 hectáreas para que tenga durabilidad y que cualquier musulmán pueda ser enterrado según nuestros ritos".

Actualmente, asegura, no se cumplen y las inhumaciones se realizan en cementerios cristianos y en nichos. "En ocasiones las familias se ven obligadas a acudir a Valencia o a Fuengirola, e incluso a Ceuta, donde la capacidad actual del cementerio islámico es de 15 o 20 tumbas como máximo".

Miembro de honor

El partido ha recibido ya el apoyo de Alejandro Delmás Infante, nieto de Blas Infante. Delmás ha aceptado también ser miembro de honor del Consejo Nacional Andalusí. "Él quiere seguir los pasos de su abuelo, quien para nosotros es conocido como Ahmed Infante", explica el alcaldable. Por ello, Driss colabora con el nieto de Infante en un proyecto para digitalizar y restaurar el Corán de Blas Infante que obra en poder de su nieto. "También tiene el reloj de pulsera que llevaba cuando fue asesinado por las tropas franquistas".

La participación de Delmás comienza a fraguarse a principios de este año, con un viaje a Chauen al que Dris Mohamed acude acompañándole. El viaje reeditaba aquel que hiciera Blas Infante a Marruecos en 1924 para entrevistarse con el líder marroquí Ali Raisuni, sólo que en 2023 se encontraron el nieto de Infante y el sobrino nieto de Rausini. Allí, el descendiente del sultán se ofreció a restaurar el ejemplar del Corán que perteneció al denominado padre de la patria andaluza y que conserva anotaciones personales y manuscritas del propio Infante, ya converso al Islam.

