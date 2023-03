Las 10 mejores cervezas del súper, según la gran maestra Vicky Di Pau: dónde comprarlas

Cuenta la leyenda que los monjes de hace más de 400 años bebían cerveza en épocas de ayuno porque la veían como el auténtico pan líquido. Eran brebajes con un alto porcentaje de malta -y alcohol-, lo que les saciaba en carbohidratos y les daba calorcito. Con el tiempo, la cantidad de los ingredientes en la receta de una cerveza tradicional, tal y como la conocemos en nuestro país, ha ido variando, aunque lo que sabemos con seguridad es que en todas nos vamos a encontrar -además de la cebada malteada- la levadura, el lúpulo y el agua, que constituye el 90% de esta bebida. El equilibrio de sabores, aromas y texturas que lleve a cabo cada marca, así como lo educado que esté nuestro paladar, va a condicionar nuestra elección final en los lineales del supermercado.

Así lo relata a EL ESPAÑOL Vicky di Pau, que lleva más de 10 años empapándose de la cultura y dedicándose a la producción de la cerveza por todo el mundo. Es brewer profesional, jueza certificada de la BJCP (Beer Judge Certification Program) y creadora de contenido en redes sociales. Además, trabaja para la marca artesanal 'La Quince Brewing' y, en definitiva, es una de las mayores expertas en cerveza que vive en nuestro país. "La historia de la cerveza es parte de la historia de la humanidad y ahora estamos en un momento muy interesante porque hay un interés latente que va creciendo en probar cervezas diferentes, sabores, texturas, colores… Es cierto que en España bebemos mucha cerveza, pero estamos acostumbrados a la misma todos los días, por eso a los paladares hay que educarlos".

[Esta cerveza española es la mejor del mundo]

Aprovechando esta coyuntura, desde EL ESPAÑOL le hemos preguntado cuál sería su top 10 de cervezas que podríamos encontrar en los supermercados a los que acudimos en nuestro día a día. No le ha sido fácil decantarse, pero aquí tenemos la lista de Vicky di Pau.

1. Pilsner Urquell. Estilo: Czech Premium Pale Lager. "Es de las primeras cervezas checas, y lo que me gusta es que, a pesar de ser lager, se le nota mucho el lúpulo. Es amarga, con un final seco, al contrario de lo que se cree por su estilo. La combinación de la malta con el lúpulo le da notas florales y está súper bien balanceada. A mí me encanta tanto que cuando llegué a España desde Argentina, lo primero que hice fue pedir una de grifo en un bar porque allí no llega". El Corte Inglés, Alcampo, Lidl, Aldi (1,30€ ; 33 cl).

2. Guinness Original. Estilo: Irish Stout. "Es una referencia de estilo, es oscura, tiene mucho cuerpo, pero no es una cerveza que te deje mal con el alcohol, tiene una graduación alcohólica que va entre 4,5 y los 5 grados. Es equilibrada, con notas de café y chocolate, amarga. Para mí es un espectáculo, la presencia que tiene en un vaso de pinta es espectacular. Y al contrario de lo que se pueda pensar al ser negra, en verano se puede disfrutar igualmente, no te llena". Carrefour, El Corte Inglés (2,19€; 33 cl).

3. Sierra Nevada. Estilo: American Pale Ale. "Esta significa mucho porque es la que comienza la revolución cervecera artesanal en Estados Unidos a finales de los 70. Es una versión moderna de la Pale Ale moderna, abre las puertas al mainstreaming artesanal. Hay mucho romanticismo con ella, porque gracias a ella estamos aquí charlando. A mí me gusta por el equilibrio entre la malta y el lúpulo, son notas muy equilibradas, con aromas y sabores más cítricos, frutales, pero en conjunción perfecta con las maltas, que giran hacía el pan y la galleta". El Corte Inglés, Hipercor, Alcampo (2,84; 33 cl).

4. Chimay (roja) belga trapense. Estilo: Belgian Dubbel. "Para entrar un poco en el mundo de las cervezas belgas de Abadía es la mejor. Muchas personas empezaron con este tipo de cerveza para adentrar en el sector. Tiene notas dulces, de uva pasa y caramelo. Suele ser medio dulce-seca, está bastante equilibrada". Carrefour, El Corte Inglés (2,66; 33 cl).

5. La Sagra Bohemia. Estilo: Premium Lager. "A pesar de ser lager, no es la típica rubia. Tiene notas más claras, sabores a malta, algo más de cuerpo, tiene otro tipo de redondez. Es una cerveza muy fácil de beber y es artesana aunque sea a escala mayor. Además, ha sido multipremiada". Alcampo, El Corte Inglés, Carrefour (0,64€ ; 33 cl).

6. Paulaner Salvator. Estilo: Doppelbock. "Es una lager que me gusta mucho, de color más rojizo-cobrizo que además tiene más gradación alcohólica. Es un referente en este estilo, es una receta de más de 300 años. Tiene notas ricas a tofe, caramelo e incluso chocolate. En boca es ligera, hay gente a la que le encanta esta cerveza". Alcampo, El Corte Inglés. (1,86€ ; 50 cl)

7. La Virgen Jamonera. Estilo: Amber Ale. "Tiene un color diferente, nos muestra que es que tiene leves notas a caramelo, tofe… Es perfecta para introducirnos en una cerveza diferente sin asustarnos, por así decirlo. Es suave y la podemos encontrar en muchos sitios". Alcampo, Carrefour, El Corte Inglés, Mercadona (2,34€; 33 cl).

8. Franziskaner. Estilo: Weissbier. "Es la clásica cerveza de trigo que me encanta porque tiene gran cuerpo, aroma a plátano algo especiado. Tiene mucho contenido de trigo, lo que le aporta cuerpo, sedosidad, más espuma… La levadura también cobra protagonismo por el aroma que genera. La elijo porque también es un referente de este estilo". Dia, Carrefour, El Corte Inglés, Hipercor (1,65€ ; 33 cl).

9. ROCHEFORT-8 (trapense). Estilo: Belgian Strong Dark Ale. "Esta es otra cerveza de abadía trapense. La gradación alcohólica es mayor, tiene un 9,2%. Es la de final de fiesta, la del final del día. Tiene ricos aromas a frutos secos, regaliz, jerez, notas especiadas. Es un sabor muy diferente y al tener esa gradación, le da mucha fuerza e incluso alguna nota dulce". Alcampo (2,45; 33 cl).

10. Mahou IPA. Estilo: Session IPA. "Es una buena introducción a este tipo de estilo, tiene menos gradación alcohólica que una cerveza tradicional (4,5%), pero mantiene el sabor del lúpulo. Es más floral y cítrica. Además, que Mahou tenga una IPA es genial porque abre un mundo de posibilidades al público para conocer un poco más la complejidad de esta bebida". Dia, Mercadona, Alcampo, Carrefour, Hipercor, Aldi (0,90€ ; 33 cl).

Sigue los temas que te interesan