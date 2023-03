Isabel a Irene Montero tras la rebaja de condena a su violador: "Su ley es una chapuza y no actúa"

Isabel vuelve a vivir con miedo, si es que alguna vez, en todos estos años, esa sensación la ha abandonado tras ser violada por su expareja en la misma cama donde dormía junto a su hija pequeña. Isabel ha confirmado en exclusiva a EL ESPAÑOL que este miércoles, le han notificado el auto donde le informan de que a Santiago le rebajan su pena de cárcel, de 9 a 7 años, en aplicación de la ley del 'solo sí es sí' que ha impulsado la ministra de Igualdad, Irene Montero.

"Me han quitado dos años de paz y de tranquilidad: así por las bravas", tal y como lamenta Isabel, solo un par de horas después de haber recibido la fatídica llamada de su letrado, Pablo Martínez. "Acababa de llegar al trabajo cuando mi abogado me ha confirmado la rebaja de la condena", según precisa esta empleada de recursos humanos de una firma agrícola de Fuente Álamo, sin poder reprimir sus lágrimas delante de sus compañeros, mientras atiende por teléfono a este diario.

Santiago recibió la visita en prisión de un agente judicial y tan solo ha tenido que contestar a un exhorto remitido por el juez, manifestando su deseo de acogerse a la ley del 'solo sí es sí', para ver reducida su pena de cárcel. Así lo expone el auto de la Audiencia Provincial de Murcia: "El artículo 2.2 del Código Penal establece que 'tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena. En caso de duda, sobre la determinación de la ley más favorable, será oído el reo'".

Y Santiago ha sido escuchado, solicitando una rebaja de su castigo a la sombra: "Dado traslado de tal petición a las restantes partes, el Ministerio Fiscal y la acusación particular se han opuesto. Prestada audiencia personal al reo, ha manifestado acogerse a la nueva legislación. En consecuencia, resulta obligada la revisión de las sentencias condenatorias firmes, dictadas anteriormente, en las que el penado esté cumpliendo efectivamente la pena, aplicando la disposición más favorable […]"

De forma que Santiago G. M. ha visto reducida su condena a 9 a 7 años. En la práctica, ya puede solicitar beneficios penitenciarios, al sumar más de 3 años y 6 meses de cárcel, desde que la Policía le arrestó por violar a su entonces pareja, Isabel, en la misma cama de su hija, de solo 4 añitos. Esta nauseabunda agresión sexual fue el colofón a supuestos episodios de malos tratos psicológicos que esta mujer sufría, debido a que llevaba una temporada pidiéndole romper la relación. De hecho, tales situaciones las grababa en su teléfono y se escucharon durante el juicio.

"Con el nuevo cálculo de la pena, si consideran que ya ha cumplido la mitad, le podrían conceder directamente un tercer grado y solo tendría que dormir en un centro de inserción social", tal y como explica Pablo Martínez, el abogado de Isabel. "No creo que tenga una salida inmediata de prisión, pero imagino que solicitará beneficios penitenciarios porque lo que sí es seguro es que ya tiene más fácil acceder a permisos de fin de semana".

Este auto le ha supuesto a Isabel la revictimización de una violación, de la que todavía no se ha repuesto porque sigue haciendo terapia en el Centro de Atención Especializada a Víctimas de Violencia de Género (CAVI). "Todo estos meses en los que he estado esperando a que se resolviera el recurso a la condena, los he vivido con miedo, tensión y a veces hasta con un poco de esperanza, aunque sabía que esto iba a pasar porque los jueces no pueden hacer otra cosa con esta ley".

- Si usted pudiese hablar hoy con la ministra de Igualdad, después de que le hayan notificado el auto judicial que rebaja la condena a su violador: ¿Qué le diría a Irene Montero?

- Isabel: (Rompe a llorar de rabia) Le diría que ella no ha tenido cerca de su familia o de sus amigos, algún caso de una persona que haya sufrido una agresión sexual, de lo contrario ya habría reformado la ley del 'solo sí es sí' y no se habría dado lugar a todo esto que está ocurriendo con tantas mujeres en España. Irene Montero sabe que su ley es una chapuza y no actúa. A mí no me valen las disculpas del Gobierno ni una indemnización: yo solo quiero mis dos años de tranquilidad que me acaban de robar. Si pudiera, le pediría a la ministra que recapacite y que actúe ya, por favor.

A Isabel también le gustaría hacerle llegar la sentencia condenatoria del padre de su hija, a la titular del Ministerio de Igualdad, para que leyese algunos de los terribles pasajes ocurridos en su domicilio de la pedanía murciana de Santo Ángel, donde dejó a Santiago que la violase, evitando gritar, para que su niña no se despertase en mitad de la noche, presenciando una monstruosidad que le habría causado un trauma infantil.

"El día 14 de agosto de 2019, sobre las 5 horas de la madrugada, el acusado accedió al cuarto donde Isabel María dormía junto a la hija desde su nacimiento, dadas las nulas relaciones entre ambos, comenzando a realizarle tocamientos en sus partes íntimas, a lo que Isabel se negó varias veces de forma verbal, diciéndole que la dejara, a lo que el acusado le respondía que lo haría cuando él quisiera", tal y como expone la sentencia que condenó a Santiago, inicialmente, a nueve años de cárcel.

"Acto seguido y guiado por un ánimo libidinoso, contra la voluntad de Isabel María, el acusado le arrancó con fuerza la ropa interior, la cogió de ambas manos, se las colocó por encima de la cabeza, la inmovilizó con su cuerpo, y la penetró vaginalmente hasta eyacular, sin que Isabel María realizara movimientos bruscos, ni gritara, para no despertar a la menor que se hallaba en la misma cama [...]".

- ¿Cree que su expareja irá a buscarla si logra salir de prisión con un permiso penitenciario?

- Isabel: Pues sí. Ese miedo siempre lo tengo. ¿Qué mujer no siente eso? Mucho más después de haber vivido lo que he vivido. Ya tiene media condena cumplida, se buscará un trabajo para poder salir a la calle.

- ¿Se plantea cambiar de domicilio y mudarse a otra población?

- No lo sé.

Después de ser violada, Isabel se pasó una larga temporada atemorizada con la idea de salir sola a la calle: siempre tenía que ir acompaña de algún familiar. "Estuve mucho tiempo de baja y hasta cambié de trabajo", recuerda con la voz entrecortada por las lágrimas. "Todavía no le he contado a mis padres que le han rebajado la condena, eso solo lo sabe mi hermana porque trabaja en mi empresa y estaba delante cuando me ha llamado el abogado. Ella me ha dicho que soy una luchadora y que no me rinda".

En el despacho de Mariano Bó y Pablo Martínez están analizando la resolución que rebaja la condena a Santiago, ya que admite recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia. "En el auto se nota que el juez no quería aplicar la rebaja porque le añade una nueva pena", tal y como subrayan desde el bufete. Y así lo refleja el fallo después de razonar que no hay más remedio que aplicar la ley del 'sólo sí es sí'.

"En este caso, el penado viene condenado por un delito de agresión sexual, con acceso carnal por vía vaginal, con la agravante de parentesco, de los artículos 179 y 180 del Código Penal, a la sazón vigente, a la pena mínima de 9 años de prisión. Ese mismo ilícito, con arreglo a la reforma de la Ley Orgánica de 10/2022, sería constitutivo de un delito de agresión sexual del artículo 179, acceso carnal con violencia e intimidación, y 180.1.4ª, víctima ligada por relación análoga a la matrimonial".

"Ello supondría que la pena imponible estaría dentro de los siete a quince años de prisión y, por tanto, la mínima sería de siete años [...]". "Se adiciona como nueva pena la inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad, por un periodo en cinco años superior al de la pena privativa de libertad". Es decir, que Santiago no podrá acercarse a un niño durante doce años.

El letrado Pablo Martínez avanza que para demorar al máximo posible la salida de prisión de Santiago, también han solicitado que se ejecute la condena de un año de cárcel que arrastra por agredir al hermano de Isabel cuando fue detenido por la violación. Además, desde el bufete han interpuesto nuevas acciones por malos tratos psicológicos que en su momento no fueron juzgados. "No hay un ánimo de venganza: nuestra clienta solo quiere que ese hombre no se acerque a su hija".

A pesar del contenido del auto y de que ahora se reactiva una batalla judicial que Isabel trataba de olvidar, lo cierto es que esta mujer no tiene ni un solo reproche para la Justicia: "Tengo claro que los jueces han estado demorando la resolución desde noviembre y tengo claro que si hubieran podido rechazar su recurso lo habrían hecho, pero ellos han aplicado la ley porque está redactada así y no podían hacer una excepción conmigo".

