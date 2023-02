El truco para que renovar el DNI te salga completamente gratis: sólo necesitas cambiar un dato

Ir a renovar el DNI, en muchos casos supone un auténtico calvario. Buscar un hueco en nuestra apretada agenda, entender la web de la administración, acudir con los papeles correctos y necesarios… En muchas ocasiones se convierte más en un problema que en un buen plan de buena mañana para no madrugar y llegar un poco más tarde al trabajo.

Además de enfrentarse a la agenda, renovar el DNI supone un coste de gestión de 12 euros, una cifra que puedes ahorrarte en el caso de que modifiques el empadronamiento en el momento. Si el ciudadano acude a renovar el documento de identidad y ha cambiado de domicilio, el coste de la expedición del carnet de identidad será 0.

Otra de las opciones que permiten a los ciudadanos evitar el pago de la expedición del documento de identidad es el hecho de ser familia numerosa, para ello, aquellos miembros de la familia deberán acreditar y presentar la correspondiente documentación que acredite la situación de familia numerosa.

El DNI sale gratis en algunos casos.

En el caso de no cambiar de domicilio y no ser familia numerosa se deberá acarrear con el gasto, puesto que no renovarlo puede acarrear diferentes consecuencias como la posibilidad de no poder viajar, en cambio, no cuidarlo o custodiarlo como es debido, sí que puede motivar una sanción de hasta 600 euros.

