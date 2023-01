Amarna Miller demanda a Igualdad por llamarla violadora: "Deberían vigilar lo que aprueban"

“A.M. es una chica que sabe lo que es el feminismo y lo defiende, pero A.M. no sabe lo que es la ética feminista y defiende la pedofilia y la violación”. Con estas contundentes y graves acusaciones se hacía referencia el pasado mes de septiembre a la activista Amarna Miller por medio de una exposición creada por la artista Pilar Vicente de Foronda y financiada y aprobada previamente por el Ministerio de Igualdad. Pero lo que nadie se imaginaba es que aquellas palabras, tres meses después, desencadenarían en una nueva polémica en torno al departamento de Irene Montero tras el anuncio Miller de emprender acciones legales contra el organismo público.

Fue gracias a la alerta de una seguidora como Marina, conocida popularmente como Amarna Miller, fue consciente de que su nombre estaba siendo utilizado sin su consentimiento en una exposición ofrecida al público con motivo del Día Mundial contra la Trata de Mujeres y Niños. “Yo no tenía ni idea, le pregunté un poco (a la chica), me mandó un par de fotos y cuando lo vi le dije que iba para allá”, cuenta a EL ESPAÑOL.

A su llegada, y para su desagradable sorpresa, la joven se encontró con trozos de papel en los que aparecían, no sólo las letras de sus iniciales, sino también su nombre artístico: Amarna. Pero la gravedad del asunto, y lo que llevó a la activista a tomar la decisión, no fue solo la utilización de su nombre, sino el hecho de que la exposición se tratara, nada más y nada menos, que de una campaña aprobada y financiada por el Ministerio de Igualdad en la que se acusaba a la joven de mostrarse a favor de la pedofilia y la violación.

Imagen de la exposición.

En los últimos días, la retirada actriz de cine para adultos ha saltado de nuevo a los focos tras una revelación que no ha dejado indiferente a nadie. “Estoy emprendiendo acciones legales contra el Ministerio de Igualdad”, aseguraba durante su intervención en ‘La Fábrica’, programa moderado por el diputado de ERC Gabriel Rufián y emitido en 8TV.

Una decisión que, hasta ahora, había decidido no revelar y que, tal y como asegura en conversación con este periódico, todavía mantiene de alguna forma “en un cajoncito del cerebro” para no tener que enfrentarse a ello. “Al final es un tema grande y a nivel público es complicado entender cómo enfocarlo. Aparte de eso, me siento con suerte de tener unos abogados que me pueden ayudar a resolver esto. Y por mi parte bien, esperando a los siguientes pasos”, añade.

Los hechos se remontan al pasado mes de septiembre, cuando la joven activista fue alertada por una seguidora en redes sociales de que su nombre estaba siendo utilizado sin su consentimiento para vertir graves acusaciones hacia ella. “Obviamente fue una sorpresa absoluta, me quedé en shock y pensaba que qué hacía ahí mi nombre. Lo primero que hice fue hablar con mi representante para ver qué se podía hacer al respecto y entender si queríamos o no emprender acciones legales. Y bueno, saber cuál era el contexto de esa exposición”, explica.

El contexto no era otro que la celebración del Día Internacional Contra la Trata de Mujeres y Niños, instrumentalizado a través de una campaña financiada por el propio Ministerio de Igualdad en la que se arremetía contra la joven por su pasado en el cine porno. “Amarna no tiene sororidad con la gente. Pretende que cambiemos nuestra visión sobre el porno solo por cómo le va a ella de bien. Si eres feminista es para todas”, se podía leer en los escritos.

Pero la cosa no solo llegó a las críticas por su pasado en el cine para adultos, sino que siguió mucho más allá. “A.M usa el feminismo para defender algo que no debe defender y pisotea al colectivo (...) Invisibiliza a los miles de mujeres que maltrata la industria del sexo y hace del porno algo menos grave de lo que es para las personas que no saben de feminismo”, proseguía.

La exposición, que permaneció abierta al público durante varios días y que recibía el nombre de 'Mercado Canalla', pretendía "trabajar en cómo es posible que exista un mercado tan canalla que usa el cuerpo de las mujeres a cambio de dinero en el siglo XXI". De hecho, así lo expresó también la actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Vicky Rosell, quien participó en la inauguración de una exposición que "denuncia que se utilice a las mujeres como una mercancía". "Denuncia este sistema de explotación que vulnera todos sus derechos humanos y no las considera personas", añadía la propia delegada.

En medio, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Vicky Rosell.

— ¿Qué fue lo que más te enfadó?

— Por una parte, el hecho de encontrarme mi nombre y encontrarme relacionada dentro de una exposición en la que no tengo ni voz ni voto. Nadie me preguntó. Nadie me informó ni me dijo que mi nombre iba a estar por ahí. También de alguna manera sentir que yo estoy haciendo mi vida, mis cosas. Estoy en el ordenador de mi casa trabajando y me encuentro con una instrumentalización de mi nombre en algo en lo que no tengo nada que ver. Obviamente sorpresa fue lo mínimo que sentí.

Por ello, además de querer conocer qué fue lo que motivó a la artista de la obra a incluir dichas acusaciones en su exposición, Amarna Miller se muestra clara y contundente al expresar su deseo de conocer quiénes son las personas que trabajan para Igualdad y que han aprobado en los últimos meses las polémicas campañas que han saltado a la luz. “Me gustaría saber cuál es el punto en la cadena de mando donde hay gente que se le ocurre aprobar situaciones que luego generan tantísima polémica. Eso es lo primero que se me viene a la cabeza”, asegura.

Primera vez que hablo públicamente sobre esto: estoy emprendiendo medidas legales contra el ministerio de igualdad 👇 https://t.co/fahBpPYgJq — Amarna Miller (@AmarnaMiller) January 8, 2023

Y aunque son muchos los que a través de las redes sociales se han encargado de quitar hierro al asunto y asegurar que el departamento de Irene Montero no está para controlar lo que se aprueba y lo que no, lo cierto es que la joven tiene clara su opinión al respecto: “Yo pienso que creo que debería ser así. Si hay un dinero público que se está utilizando para hacer una campaña, como mínimo revisar esas campañas me parece legítimo”, confiesa.

Por ello, exige respuestas por parte de los responsables de la campaña. No solo por el Ministerio de Igualdad, encargado de aprobar y financiar la exposición, sino también por la propia autora de la obra, incluida también en la querella presentada. “Todas las personas que son responsables de esa exposición son las personas que forman parte de esta querella que yo estoy presentando, no solo el Ministerio de Igualdad, la autora también forma parte de este proceso. Me parece que las cosas tienen más gravedad cuando están apoyadas por un organismo público, porque al final eso es dinero público de los contribuyentes”.

A la izquierda, el cartel de las actividades relacionadas con la exposición. A la derecha, fotografías de la exposición.

— Desde que se ha creado el Ministerio de Igualdad, Irene Montero se ha convertido en un referente a nivel de feminismo, ¿qué te parece como feminista que se aprueben campañas como estas?

– Yo contra Irene Montero no tengo nada a nivel personal. Para mí toda esta polémica tiene más que ver con la responsabilidad que tiene un organismo público. Contra ella a nivel personal no tengo nada. Me podrá parecer mejor o peor cómo ejerce su cargo, pero no quiero que esto se convierta en un Amarna Miller contra Irene Montero porque no es así. Yo me estoy quejando por la responsabilidad que ha habido sobre una exposición y no contra una persona concreta.

Por ello, recalca que no quiere convertir la polémica en una guerra de una feminista contra una organización que intenta crear un mundo más igualitario, sino incidir en la gravedad que conlleva el hecho de que un organismo público haya desarrollado una acción de tal magnitud. “Yo soy feminista y yo no pienso en ningún momento que Irene Montero o quien esté detrás de esto no sean feministas. Para mí esto no es una crítica de feminismo contra feminismo, sino contra una acción concreta que obviamente no me he sentido identificada con ella y que creo que merece tomar una acción legal al respecto”, explica.

Sin embargo, es consciente de que en el feminismo existen disidencias y que, bajo el punto de vista del feminismo más mediático, algunas de sus opiniones no son bien vistas. “Todo el activismo que yo hago a favor de la existencia de los derechos de los trabajadores sexuales, yo entiendo que eso no forma parte ahora mismo del discurso hegemónico, pero yo creo que eso no nos hace menos feministas”.

Por el momento, tal y como asegura, ni la propia Irene Montero ni ninguna persona del entorno del Ministerio de Igualdad se ha puesto en contacto con la activista para tratar el asunto, ni siquiera tras la emisión de la entrevista donde reveló la querella. “Siéndote sincera, es la primera vez que interpongo una querella y está todo en el inicio. Ni siquiera se han puesto en contacto con nosotros todavía. No te sé decir qué va a pasar hasta que ellos no se acerquen a nosotros”, concluye.

