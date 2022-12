Michel, el alcalde del PSOE que cena en tu casa y te invita al postre: tiene reservas hasta marzo

Michel Montaner es el alcalde de Xirivella, un municipio separado por apenas 4 kilómetros del centro de Valencia, y candidato del PSOE a las próximas elecciones municipales.

En noviembre de 2016, organizó en su pueblo el acto que revivió a Pedro Sánchez tras su defenestración como secretario general en el Comité Federal, celebrado unas semanas antes, y más de 1.000 personas acabaron aclamando al actual presidente del Gobierno.

Montaner escribió un libro sobre aquella experiencia, El espíritu de Xirivella, y recorrió media España para presentarlo y ayudar a Sánchez en las primarias celebradas en 2017.

El acto fue todo un símbolo y recompuso a la militancia tras la abstención forzosa del PSOE al gobierno de derechas de Mariano Rajoy. Ahora, Montaner ha vuelto a convertirse en un fenómeno viral después de pedir a sus vecinos en redes sociales que le inviten a cenar a sus casas para elaborar su programa electoral.

"Yo soy un alcalde muy cercano y no me va el postureo de los últimos 15 días de la campaña electoral. Lo que yo quiero es que la gente me hable en su casa con total confianza, escuchar y explicar las cosas en primera persona", explica a El ESPAÑOL.

La cena corre a cargo de los anfitriones y el alcalde pone el postre. "Siempre llevo tratas que compro en los comercios de mi pueblo". La iniciativa ha tenido tanto éxito que asegura que tiene reservas hasta el próximo mes de marzo. Pero "todavía no me han llamado de Moncloa para ir a cenar", bromea.

Michel Montaner aspira a un tercer mandato como alcalde de Xirivella y a finales de octubre hizo el llamamiento a través de las redes sociales para que que los vecinos de esta localidad valenciana, en la que residen unas 30.000 personas, le invitaran a cenar.

"Yo pongo el postre", se comprometió en su cuenta de Twitter junto a una foto mostrando una porción de tarta y adjuntando un número de teléfono para que sus vecinos le llamen o envíen un Whatsapp.

🥞 YO PONGO EL POSTRE



Quiero cenar en tu casa. Quiero hablar contigo y con tu familia sobre las cosas de Xirivella...



👉 Sin temas restringidos, de tú a tú



📞 Si vives en Xirivella y quieres cenar conmigo, llámame o envíame un WhatsApp al 691 798 995#TuOpinionMeImporta pic.twitter.com/uBBoQrq6Rc — Michel Montaner/❤️ (@MichelMontaner) October 26, 2022

Pocas horas después de lanzar el reto, Michele confirma que recibió más de 40 llamadas de familias para invitarle a cenar.

"Esta idea la tuve ya hace cuatro años, pero la gente no llamó como en esta ocasón y solo estuve en unas pocas cenas. Ahora tengo cenas casi todas las noches completas hasta el mes de marzo", asegura.

El alcalde solo se toma libre las noches de los viernes y fines de semana. "Ha sido una sorpresa la reacción de la gente. Hay candidatos que van de visita cuando queda un mes para las elecciones y se olvidan, pero yo siempre empiezo siete u ocho meses antes. Y que mejor lugar que su hogar para que te inviten y te cuenten cómo podemos mejorar Xirivella", apunta.

Los vecinos le hablan de todo y reconoce que a muchos ni los conocía personalmente. "Yo voy a las cenas y no sé ni quién es la familia. Toco a la puerta y les digo, hola, soy tu alcalde".

Sánchez y Xirivella

Montaner también es diputado autonómico del PSOE y durante años ha formado parte de la guardia pretoriana del dirigente socialista José Luis Ábalos en Valencia. Su relación con el exministro de Transportes hizo que su pueblo acogiera el primer acto de Pedro Sánchez tras el harakiri del PSOE en el Comité Federal del 1 de octubre de 2016.

El espiríritu de Xirivella recoge los entresijos de la celebración. Según cuenta Montaner en su libro, aquellas semanas "el socialismo español contemplaba afligido el vergonzoso Comité Federal" que se cerró con la defenestración de su secretario general.

Unas semanas después, tras la abstención forzosa del PSOE al gobierno del PP, el alcalde de Xirivella organizó este acto para "recomponer a la militancia, darles voz y asumir el terrible declive que sufría el partido".

Montaner reunió en una plaza de su pueblo a 1.500 personas y señala que allí nació la "revolución de las bases", el pistoletazo de salida de una carrera a contrarreloj de nueve meses, en la que Sánchez y los suyos recorrieron España en multitud de actos promovidos por plataformas socialistas independientes.

En sus páginas se encuentran las voces protagonistas de importantes dirigentes como Mari Luz Martínez Seijo, Odón Elorza, Andrés Perelló o Miquel Iceta.

- ¿Cuántas veces le han dicho que por su culpa Pedro Sánchez hoy es presidente del Gobierno?

- "Me lo han dicho muchas veces y yo lo llevo con mucho orgullo. Aquellos años fueron muy bonitos porque hay cosas que parecían imposibles y sucedieron. En el libro dije que iba a ser secretario general y presidente del Gobierno. Y así ha sido".

El propio Pedro Sánchez dedicó un capítulo a Xirivella en su libro publicado en 2019.

"El acto de Xirivella fue impresionante. No esperaba más de 300 personas. De repente me encontré con más de 1.000. Todas las previsiones se desbordaron, incluso las de quienes sabían, como Ábalos, que había mucha más gente detrás de mí de lo que yo era consciente", escribió el presidente.

Programa electoral

Montaner tiene pensado escribir ahora otro libro, esta vez relatando cómo son las cenas en los hogares de sus vecinos.

"Me preparan de todo, son cenas muy familiares. Siempre les digo que yo con una ensalada o un sándwich me apaño, pero cuando llego me encuentro de todo. Al final la cena se convierte en una fiesta familiar y aprovecho para que me cuenten sus problemas. No me dicen lo que quiero oír, sino lo que necesitan, en un ambiente de mucha confianza", subraya.



Michel aprovecha los encuentros para anotar ideas y las próximas semanas cenará con familias migrantes, jóvenes y hasta con un párroco. "A ver qué me cuenta, al final son ellos los que me están haciendo el programa electoral".

Todas las cenas se celebran en Xirivella salvo cuando se desplazó a la casa que tiene en Valencia Rubén Darío Ciraolo, entrenador de fútbol, comentarista deportivo y exjugador del Valencia CF. Además, durante dos años fue director deportivo del Sporting Xirivella CF e intervino, como deportista invitado, en la IV Gala del Deporte Municipal.

Ciraola, Montaner y la mujer del deportista durante la cena.

El deportista se mostró sorprendido por sus ideas y facilidad para conectar con la calle, mientras que el alcalde destacó "la hospitalidad y el excelente trato" de Ciraola y su mujer Amparo.

Y lanza otro reto, esta vez a los líderes de la oposición municipal. "Si me invitan a cenar y me dan propuestas, perfecto, no tengo ningún problema".

