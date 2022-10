Guillermo, el hijo del poeta de Alicante, se intentó suicidar tras degollar a su pareja

Como suele ser habitual en estos casos, no había ninguna denuncia de malos tratos de Dori hacia Guillermo. Las peleas entre ellos eran constantes e incluso llegaron a estar separados un tiempo, pero siempre terminaban volviendo. La madrugada del domingo tuvieron su última bronca. En torno a las dos de la madrugada, Guillermo presuntamente degolló a Dori y se tiró de la ventana de su vivienda en Alcoy (Alicante).

Adoración García, conocida por todos como Dori, era camarera, tenía 27 años y era natural de Alcoy. Sus amigos la definen como una persona “increíble” en redes sociales, donde se han sucedido los lamentos y los mensajes de condolencias desde que tuvo lugar el terrible suceso.

Guillermo Vicente, apodado Waso, tiene 29 años, es terapeuta ocupacional y natural de Alicante. Es hijo de José Luis Vicente Ferris, afamado escritor, poeta y estudioso de la obra de Miguel Hernández. Pese a haberse arrojado al patio de su vivienda tras el presunto crimen, vive. Al cierre de esta edición estaba custodiado en un hospital por la policía y en estado en estado crítico por las heridas sufridas al lanzarse al vacío tras el crimen, aunque también presenta una herida de arma blanca.

El número 8 de la calle Ferran el Católic, en Alcoy, donde tuvo lugar el suceso. Manuel Lorenzo Efe

El suceso comenzó en torno a las 2:30 de la madrugada del sábado en el número 8 de la calle Ferran El Catòlic. Los gritos de Guillermo despertaron al vecindario. “¡La has liado, la has liado!”, repetía el presunto asesino. De ella, en cambio, no oyeron una palabra, según han relatado a Efe. Minutos después, el cuerpo de Guillermo se precipitaba desde el quinto piso y los vecinos avisaron a la policía.

Al llegar los agentes y entrar en la vivienda desde donde se había precipitado, hallaron a Dori fallecida por degollamiento en el aseo. Aunque en un principio se dudó sobre si se trataba de un suicidio y un intento de suicidio, la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género ya ha confirmado la naturaleza machista del crimen.

Guillermo y Dori vivían en ese inmueble desde la pasada Navidad, aunque ella trabajó durante más de tres años en un bar muy cercano del barrio. Solo unas horas antes del suceso, la pareja estuvo en ese mismo establecimiento. “No apreciamos nada raro. Saludó a diferentes clientes habituales y pasadas las diez se fueron”, ha asegurado una empleada al diario local Las Provincias.

Fuentes de la investigación han señalado a Efe que, aunque no había denuncias previas por maltrato ni la víctima había pedido ayuda para figurar en el sistema de seguimiento integral de la violencia de género, en alguna ocasión anterior algunos vecinos sí que habían llamado a la policía en el edificio al escuchar gritos y discusiones procedentes del domicilio, aunque sin que llegara a haber denuncia.

Todas las instituciones debemos revisar hasta el último protocolo para erradicar la violencia machista, hasta que las vidas de las mujeres dejen de estar marcadas por la violencia por el hecho de ser mujeres https://t.co/vhCAmcpDlY — Irene Montero (@IreneMontero) October 24, 2022

Con este, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 35 en 2022 y a 1.165 desde 2003, según ha señalado la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género en una publicación en su perfil de Twitter.

El Ayuntamiento de Alcoy ha declarado dos días de luto en el municipio por este suceso. Además, el gobierno local y decenas de alcoyanos se han concentrado en la tarde de este lunes frente al Ayuntamiento de la localidad para condenar este asesinato machista.

Adoración García Gómez, de 27 años, es la trigésimoquinta víctima de la violencia machista en España en lo que va de año. En 2022, también han sido asesinadas, Raquel Carrión Diez, de 32 años; Virginia, de 50; Gema Jiménez, de 44; María Luisa, de 48; Ouardia, de 43; Maite, de 50; Eva María, de 50; Victoria, de 46; África, de 44; Teodora, de 42; Claudia, de 17; Mercedes, de 51; Lobna, de 32; Isabel Velasco, de 45; María Ángeles, de 47; Ivet, de 25, Luna, de 32; Mónica, de 50; Sara Pina Yeregui, de 38; Débora, de 39 y Maria Luisa, de 67. La serie 'La vida de las víctimas' contabilizó 53 mujeres asesinadas en 2017, 47 en 2018, 55 en 2019, 43 en 2020 y 41 víctimas en 2021.

