Muere el médico Jesús Candel, 'Spiriman', de cáncer de pulmón

El médico Jesús Candel, más conocido como Spiriman, ha muerto este jueves a los 46 años tras no superar el cáncer de pulmón que padecía.

Spiriman anunció en agosto de 2020 que padecía un cáncer de pulmón muy avanzado con metástasis. En junio de 2021 Candel sufrió una recaída tras anunciar cuatro meses antes que había superado la enfermedad. Durante todo ese tiempo ha protagonizado sonadas polémicas por sus declaraciones. El Ideal ha confirmado su fallecimiento.

Referente de las protestas sanitarias en Andalucía, Jesús Candel se hizo muy conocido por su participación en las Mareas Blancas contra la política sanitaria de la Junta de Andalucía, presidida entonces por Susana Díaz, siendo médico del hospital granadino Virgen de las Nieves y mostrándose contrario a la fusión hospitalaria en Granada.

A través de las redes sociales Jesús Candel anunció hace dos años que padecía un cáncer "muy agresivo y extendido por distintas partes de mi cuerpo". Desde entonces, y a través de las redes, fue contando la evolución de su enfermedad no sin generar todo tipo de controversias.

"El que se quiere curar, se cura"

Tras asegurar que "el que se quiere curar de cáncer se cura y el que no, se muere", Spiriman anunció en noviembre de 2021 que su enfermedad empeoraba y culpaba al "estrés crónico" de la causa de su enfermedad.

"Soy un fiel seguidor de la ciencia y sus avances pero soy un firme creyente del amor y de la capacidad que tenemos de concentrarnos en reprogramar nuestra mente subconsciente que controla nuestras experiencias vitales", dijo por aquel entonces.

Meses antes, en febrero de 2021, Jesús Candel anunciaba que había superado el cáncer que padecía gracias a su "fuerza interior" y "su capacidad de hacer milagros" e insistía en asegurar de forma reiterada que "en las manos de cada uno está evitar" padecer cáncer. Meses después su salud empeoraba.

Su última entrevista

Spiriman concedió su última entrevista a EL ESPAÑOL este mes de junio. En ella aseguraba que "o te mata el cáncer o los tratamientos" y que contra el cáncer no sólo valen los fármacos. "Hay muchos médicos que hablan de la importancia de la microbiota intestinal, es que es ciencia. Es como el ejercicio físico. ¿Por qué no hay preparadores físicos dentro de la sanidad pública? En eso no se va a invertir jamás. Si no se invierte en lo básico...", dijo.

Por este motivo, Jesús Candel decidió crear tres centros de apoyo a pacientes oncológicos, dos en Granada y uno en Madrid. En estos centros, según explicaba Spiriman, se hace hincapié en el trabajo de la fuerza física, la fisioterapia y la mente para luchar contra el cáncer.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha lamentado la muerte de Spiriman. "Defendió con pasión la Sanidad Pública y la calidad de vida de los pacientes oncológicos. Siento su pérdida. Mis condolencias a su familia, compañeros y amigos", ha escrito en Twitter.

Ha fallecido el doctor Jesús Candel, 'Spiriman'. Defendió con pasión la Sanidad Pública y la calidad de vida de los pacientes oncológicos. Siento su pérdida. Mis condolencias a su familia, compañeros y amigos.

Jesús Candel aseguró que tras la derrota de Susana Díaz en las elecciones autonómicas de Andalucía de 2018, Juanma Moreno le ofreció la Consejería de Sanidad. "Me llamó para darme las gracias y ofrecerme ser consejero de Sanidad", dijo el pasado mes de junio en conversación con este periódico en vísperas de unas nuevas elecciones andaluzas.

Condenado por el Supremo

La popularidad de Spiriman cayó en picado desde que anunció que padecía cáncer. No sólo por sus polémicas declaraciones sobre el cáncer, también por calificar a la Covid de "pollavirus" y animar a la gente a saltarse el confinamiento y salir a la calle. "Tenéis que hacer vida normal", dijo en un vídeo en el que el calificaba de "ilegal" el estado de alarma.

Otra de sus polémicas vino de su época como referente de las protestas sanitarias en Granada. El pasado mes de junio la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirmó la condena al pago de una multa de 6.480 euros a Jesús Candel por dos delitos continuados de injurias con publicidad a la que fuera presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y al ex viceconsejero de Salud Martín Blanco por las expresiones vertidas contra ellos en los vídeos que colgaba en YouTube, Facebook y Twitter.

Durante su carrera médica, Candel fue denunciado más de media docena de veces por compañeros de profesión por insultos. En 2019 fue acusado de un delito de calumnias contra el fiscal jefe de Granada, Pedro Jiménez La Fuente y acumuló otra tantas denuncias, como la que le obligó al pago de 5.000 euros a Antonio Osuna, jefe del Servicio de Nefrología del Hospital Virgen de las Nieves, por atentar contra su honor. Spiriman lanzó el hashtag #osunadimisión y le amenazó con difundir imágenes personales suyas.

Además, entre 2018 y 2019, el Colegio de Médicos notificó a Spiriman tres expedientes sancionándole con la inhabilitación para el ejercicio de la medicina durante 10 días, 30 días y 100 días respectivamente. Tales sanciones, según los citados miembros del órgano colegial, no se han ejecutado porque los expedientes han sido recurridos por la vía judicial paralizando las sanciones.

