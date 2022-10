El mapa de los pueblos más ricos por provincias: de Izurza con 31.630 € a los 10.260 € de Benaocaz

En la comarca vizcaína del Duranguesado, a pocos kilómetros del Parque Natural de Urkiola, se alza un pequeño pueblo de 240 habitantes muy peculiar. Se trata del municipio de Izurza, que según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), se ha convertido en la localidad con menos 10.000 habitantes más rica de España. Cada uno de sus vecinos tiene, de media, una renta neta anual de 31.670 euros, superando con amplitud a Pozuelo de Alarcón (Madrid), cuya renta per cápita sólo alcanza los 26.009 euros.

Pero Pozuelo es una ciudad, porque para el INE, siguiendo las consideraciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), los pueblos son aquellos municipios con una población inferior a los 10.000 habitantes. De ahí que el pequeño pueblo de Izurza sea el pueblo con mayor renta de España. Le seguirían en el podio Gallifa, una localidad de Barcelona de 183 habitantes con una renta per cápita de 23.834 euros, y Benimarfull (Alicante), cuyos 397 vecinos se pueden colgar la medalla de bronce al obtener, de media, 23.205 euros.

Y como no es lo mismo una ciudad que un pueblo, como se ha avanzado, EL ESPAÑOL ha querido bucear en los datos publicados por el INE este mes de octubre –concernientes al año 2020– para determinar los pueblos más ricos, a nivel de renta neta media anual por persona, de cada una de las 50 provincias de España. Así, si Izurza abre el ranking, lo cerraría la localidad gaditana de Benaocaz (695 habitantes y 10.260 euros por persona). Sería la más pobre de las ricas.

Además, este medio ofrece un mapa en el cual los usuarios pueden consultar este dato en cada uno de los 7.984 municipios con menos de 10.000 habitantes que hay en este país. A continuación, no obstante, este diario desgrana los datos por comunidades autónomas, informando sobre el municipio más rico de cada provincia –en el caso de las autonomías pluriprovinciales–. Comencemos.

Andalucía

Salvo Alcudia de Monteagud (Almería) –129 habitantes y 14.119 euros de renta per cápita–, ninguno de los otros municipios ricos del resto de provincias andaluzas alcanzan los 13.000 euros de renta por persona. De hecho, Benaocaz, pese a ser el pueblo más pudiente de Cádiz, sólo llega a los 10.260 euros de renta.

Municipio Provincia Población en 2021 Renta neta media por persona 2020 (€) Alcudia de Monteagud Almería 129 14.119 Valencina de la Concepción Sevilla 7.894 12.586 La Guardia de Jaén Jaén 5.082 12.299 San Sebastián de los Ballesteros Córdoba 829 12.026 Nívar Granada 1.094 11.981 Berrocal Huelva 312 11.868 Cartajima Málaga 259 11.643 Benaocaz Cádiz 695 10.260

Aragón

El Frago es el pueblo más rico de la provincia de Zaragoza. La renta media de sus 115 habitantes es 20.074 euros por cabeza. Y, con casi 1.000 euros menos de renta per cápita (19.028 euros), el municipio Arguis se alzaría con el honor de ser el más rico de Huesca. El más pudiente de Teruel es Torrecilla de Rebollar, ya que sus 122 vecinos tienen una renta por persona de 16.210 euros al año.

Municipio Provincia Población en 2021 Renta neta media por persona 2020 (€) El Frago Zaragoza 115 20.074 Arguis Huesca 153 19.028 Torrecilla del Rebollar Teruel 122 16.225

Principado de Asturias

Degaña, con tan sólo 852 habitantes, es el pueblo menor de 10.000 habitantes con la mayor renta de Asturias. Cada vecino, de media, tiene una renta de 15.612 euros al año.

Islas Baleares

En las Baleares, concretamente en la isla de Mallorca, Escorca es el pueblo más rico de la autonomía. 16.292 euros. Esa es la cantidad media que se embolsan cada año los 181 habitantes de la localidad.

Islas Canarias

El pueblo más rico de la provincia de Las Palmas es Tejeda (isla de Gran Canaria), mientras que el más rico de la provincia de Tenerife es Valverde (isla de El Hierro). El primero tiene 1.865 habitantes y una renta por persona de 13.103 euros, mientras que el segundo tiene 5.084 vecinos censados con una media algo menor: de 12.775 euros.

Municipio Provincia Población en 2021 Renta neta media por persona 2020 (€) Tejeda Las Palmas 1.865 13.103 Valverde Santa Cruz de Tenerife 5.084 12.775

Cantabria

Santiurde de Reinosa es el pueblo cántabro con menos de 10.000 habitantes más rico de la provincia. Sus 244 vecinos tienen una renta neta media anual de 15.870 euros.

Castilla y León

Aunque Soria es una de las provincias más despobladas de Castilla y León, su municipio más rico destaca al compararse con el más rico del resto de provincias. Se trata de Renieblas, cuyos 111 habitantes tienen una renta media de 20.405 euros. De cerca, estaría la localidad burgalesa de Castrillo del Val, ya que sus 814 vecinos gozan, de media, de 19.842 euros. El más pobre de los pueblos más ricos castellanoleoneses estaría en Ávila: sus 221 habitantes tienen una renta media de 15.263 euros.

Municipio Provincia Población en 2021 Renta neta media por persona 2020 (€) Renieblas Soria 111 20.405 Castrillo del Val Burgos 814 19.842 Duruelo Segovia 190 18.737 Maraña León 113 17.874 La Mudarra Valladolid 156 17.306 Meneses de Campos Palencia 120 16.385 Granja de Moreruela Zamora 265 16.210 San Pedro del Valle Salamanca 132 15.224 Navalacruz Ávila 221 15.163

Castilla-La Mancha

El representante de Cuenca en el ranking de municipios más ricos de cada provincia se lleva la palma en Castilla-La Mancha. Y es que Huerta de la Obispalía, con 126 habitantes, tiene una renta por cabeza de 19.338 euros. El más rico de Guadalajara sería Trillo, con 1.363 habitantes y 17.559 euros de renta per cápita. El municipio pobre, entre los ricos, sería el toledano Cobisa, con 4.377 habitantes y una renta de 14.263 euros.

Municipio Provincia Población en 2021 Renta neta media por persona 2020 (€) Huerta de la Obispalía Cuenca 126 19.338 Trillo Guadalajara 1.363 17.559 Masegoso Albacete 105 16.789 Villanueva de San Carlos Ciudad Real 280 13.393 Cobisa Toledo 4.377 14.263

Cataluña

En la provincia de Barcelona se alza el pueblo de Gallifa (183 vecinos), la segunda localidad española con menos de 10.000 habitantes más rica de España. Cada uno, en este sentido, tiene una renta media anual de 23.834 euros. La quinta del ranking español sería Fontanals de Cerdaña (Gerona) con 21.726 euros per cápita y 506 vecinos.

Municipio Provincia Población en 2021 Renta neta media por persona 2020 (€) Gallifa Barcelona 183 23.834 Fontanals de Cerdaña Gerona 506 21.726 Les Oluges Lérida 169 20.205 L'Argentera Tarragona 126 19.603

Comunidad Valenciana

Si en Cataluña se encuentra la segunda localidad con menos de 10.000 habitantes más rica del país, en la Comunidad Valenciana se halla la tercera. Este es el pueblo de Benimarfull, situado en Alicante, cuyos 397 vecinos tienen una renta neta media anual de 23.205 euros. El pueblo más rico de Valencia, por su parte, sería Rocafort con 18.995 euros por cada uno de sus 7.445 habitantes. El más rico de Castellón, por último, sería Castillo de Villamalefa con 15.870 euros de renta por habitante y 103 vecinos.

Municipio Provincia Población en 2021 Renta neta media por persona 2020 (€) Benimarfull Alicante 397 23.205 Rocafort Valencia 7.445 18.955 Castillo de Villamalefa Castellón 103 15.795

Extremadura

Entre el municipio más rico de Cáceres y el más rico de Badajoz hay una importante diferencia en la renta media per cápita de sus vecinos. Los 1.700 habitantes de la localidad cacereña de Almaraz tienen 14.249 euros de renta por cabeza, mientras que los 612 vecinos del municipio pacense de Helechosa de los Montes sólo alcanzan los 11.047 euros de renta por habitante.

Municipio Provincia Población en 2021 Renta neta media por persona 2020 (€) Almaraz Cáceres 1.700 14.249 Helechosa de los Montes Badajoz 612 11.047

Galicia

Cuatro provincias tiene Galicia. Y cuatro son los municipios ricos que representan a cada una de ellas. El ganador del ranking gallego es Cervo, en Lugo, con 4.192 habitantes y una renta por persona de 14.287 euros. Le pisa los talones el representante de La Coruña, Bergondo, cuyos 14.048 euros de renta media no le han valido para alcanzar a los lucenses. Cierra el podio gallego Mondariz-Balneario (Pontevedra), con 675 habitantes y 13.399 euros de renta por cabeza.

Municipio Provincia Población en 2021 Renta neta media por persona 2020 (€) Cervo Lugo 4.192 14.287 Bergondo La Coruña 6.817 14.048 Mondariz-Balneario Pontevedra 675 13.399 Parada de Sil Orense 544 13.517

Comunidad de Madrid

Hay que ir hasta la posición 33 del ranking nacional de la renta anual de los municipios de España con menos de 10.000 habitantes para encontrar al primero de la Comunidad de Madrid. La razón: en esta comunidad la densidad poblacional es grande y no hay muchos municipios tan pequeños. Sea como fuere, el pueblo más rico de Madrid, en este sentido, es Venturada, situado al norte de la autonomía. Tiene 2.387 habitantes y una renta media por cabeza de 19.148 euros.

Región de Murcia

El pueblo murciano con menos de 10.000 habitantes más rico es Ojós. Sólo tiene 495 vecinos y una renta media por cabeza de 10.866 euros. No obstante, es el segundo más pobre si se compara con el pueblo más rico del resto de provincias españolas. Sólo tendría por detrás a Benaocaz, en Cádiz.

Comunidad Foral de Navarra

Navarra tiene un caso muy particular. No tiene un pueblo con menos de 10.000 habitantes que sea el más rico, sino que tiene 10. Y es que los habitantes de Esparza de Salazar, Ezcároz, Gallués, Güesa, Izalzu, Jaurrieta, Navascués, Ochagavía, Oronz y Sarriés tienen la misma renta media per cápita: 16.064 euros. Ninguno de los pueblos, eso sí, supera los 500 habitantes.

Municipio Provincia Población en 2021 Renta neta media por persona 2020 (€) Esparza de Salazar Navarra 74 16.064 Ezcároz Navarra 308 16.064 Gallués Navarra 96 16.064 Güesa Navarra 34 16.064 Izalzu Navarra 38 16.064 Jaurrieta Navarra 181 16.064 Navascués Navarra 124 16.064 Ochagavía Navarra 496 16.064 Oronz Navarra 49 16.064 Sarriés Navarra 61 16.064

País Vasco

En el País Vasco se halla Izurza (Vizcaya), el pueblo con menos de 10.000 habitantes más rico de España. Cada uno de los 240 habitantes de esta localidad tiene, de media, una renta per cápita de 31.670 euros. Además, en la quinta posición del ranking nacional se sitúa el más rico de Guipúzcoa. Se trata de Abalcisqueta, que tiene 312 vecinos y una renta por persona de 21.408 euros. En general, multitud de pueblos vascos ocupan las primeras posiciones de la tabla.

Municipio Provincia Población en 2021 Renta neta media por persona 2020 (€) Izurza Vizcaya 240 31.670 Abalcisqueta Guipúzcoa 312 21.408 Zigoitia Álava 1.802 18.930

La Rioja

Lumbrera de Cameros es el pueblo con menos de 10.000 habitantes más rico de La Rioja. Así lo atestiguan los 19.640 euros de renta neta, que, según el INE, tiene cada habitante de la localidad. Un municipio pequeño, por otra parte, pues sólo tiene censados a 150 vecinos.

