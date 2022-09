Roberto tiene 5 millones de patrimonio: "Pagaré 105.000€ al año y perderé 23.000€ con el impuesto"

R.C.G. tiene 48 años. Hace 12 levantó desde cero su propia empresa en el sector sanitario y el año pasado, justo después de la Covid, la vendió a un grupo inversor. Después de pagar más de un 25% de impuestos por la venta de las acciones, se quedó con 5 millones de euros que a su vez reinvirtió en patrimonio inmobiliario: 100 plazas de garaje, pisos y locales comerciales. Estos le dan una rentabilidad de unos 150.000 euros anuales que son con los que vive. El nuevo paquete de medidas fiscales del Gobierno, sin embargo, puede complicarle las cosas.

Este jueves, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció un nuevo impuesto a las grandes fortunas que gravará la riqueza neta superior a los 3 millones de euros. El impuesto aplicará diferentes porcentajes por tramos a cerca de 23.000 contribuyentes que en España, como R.C.G., cuentan con un patrimonio a su nombre igual o superior a esa cifra. En el caso concreto de este empresario, radicado en Madrid, su fortuna está en el segundo tramo, lo cual le obligará a pagar un 2,1% de impuestos de su patrimonio total.

"Sobre los 150.000 euros de rentas que obtengo anualmente, ya tengo que pagar el tramo más alto del IRPF, que es de un 48%. Esto son 82.000 euros anuales. Si ahora me aplican un 2,1% de impuestos al valor de mi patrimonio, tendré que pagar 105.000 euros más, lo cual me provocará unas pérdidas anuales de 23.000 euros", declara en conversación telefónica con EL ESPAÑOL bajo condición de anonimato.

"Llevo trabajando desde los 16 años, nadie me ha regalado nada. Además, la administración de mis bienes es mi trabajo a tiempo completo. Pagué impuestos al vender la empresa y he pagado impuestos por cada transacción para adquirir patrimonio inmobiliario. Y ahora me van a quitar 105.000. Lo que hacen con este impuesto es arruinarme", dice el empresario, que confiesa que este viernes tiene ya cita con un abogado fiscalista para estudiar sus opciones.

Estas pueden ser el movimiento de todos sus activos a una empresa patrimonial para esquivar el golpe fiscal, el reparto de su patrimonio entre amigos y familiares para que no conste todo a su nombre, o tratar de trasladar sus bienes al extranjero. "Esta opción es más difícil porque yo no sé mucho de bancos, inversiones y bolsa y preferí ponerlo todo en ladrillo", dice.

Reforma fiscal

En declaraciones de Montero, esta reforma fiscal "es una propuesta conjunta de las dos formaciones políticas del Gobierno y forma parte del acuerdo presupuestario" que el Ejecutivo tiene previsto cerrar "en breve" y de forma "definitiva". Según la titular de Hacienda, se trata de una propuesta que persigue "la justicia social y la eficiencia económica".

Sobre el llamado "impuesto de solidaridad de las grandes fortunas", Montero ha explicado que será temporal y se aplicará únicamente en 2023 y 2024, y constará de tres tramos: entre 3 y 5 millones de riqueza neta se pagará un 1,7%; entre 5 y 10 millones, un 2,1%; y por encima de 10 millones, un 3,5%.

Con este impuesto en concreto Gobierno espera recaudar 1.500 millones de euros potenciales (se empezará a recaudar en 2024), aunque el importe real dependerá de las decisiones que adopten las comunidades autónomas. El tributo evitará la doble imposición, dado que la cuota abonada por el Impuesto de Patrimonio -cedido a las comunidades- será deducible en el nuevo impuesto.

La medida , según ha adelantado este periódico, aplicará a las fortunas radicadas en Madrid y Andalucía, y se aplicará en un 50% a las que estén en Galicia. Las dos primeras comunidades, gobernadas por el PP, anunciaron esta semana la supresión del impuesto de patrimonio, con lo que el Gobierno central ha contraatacado en aras de mantener un equilibrio fiscal.

Por otro lado, está pendiente de decisión la forma de tramitación legal de la norma en el Parlamento, que se impulsará de forma independiente a los Presupuestos Generales del Estado, dado que no pueden contemplar nuevas figuras tributarias. Además, hay una cláusula de evaluación de la medida, por lo que están todas las opciones abiertas respecto al futuro desarrollo del impuesto.

Sigue los temas que te interesan