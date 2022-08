La increíble historia de Eddie, el profesor de Matemáticas que se ha pasado a la lucha libre

Que los maestros muchas veces son una figura intimidatoria para los alumnos puede ser una realidad. Sin embargo, el simple respeto que algunos alumnos le tienen al profesor por su mera condición de maestro, poco tiene que ver con el respeto que genera una figura como la de un luchador profesional de lucha libre.

Y esa diferencia la puede comprobar Eddie Dennis, que ha podido vivir de ambos contextos tan antagónicos, pero no por ello uno menos intenso que otro. El hombre, de 36 años, ha llevado a cabo un importante cambio en su vida que le ha llevado de ser un tradicional profesor de matemáticas a ser uno de los participantes del WWE Clash que se disputará en poco más de un mes en el Castillo del Principality Stadium de Cardiff.

El antiguo profesor ejerció una década como maestro y director de dos escuelas diferentes y fue hace cinco años cuando dio el salto al mundo de la lucha libre donde ha ido creciendo hasta encontrarse donde está ahora, y llegar al punto en el que el propio sitio web de la WWE habla de él como un hombre con "suprema confianza, un lado oscuro brutal y un gran chip en su hombro, que es tan peligroso como parece".

El propio Dennis, natural de Gales, reconoce que la lucha es un sueño personal de cuando era un niño y anterior a cualquier otra ambición. “Tenía unos cuatro o cinco años y me convertí en un gran fan”, afirma Dennis, a lo que añade que fue un deseo que le persiguió durante todas las etapas de su vida hasta que finalmente lo terminó alcanzando.

Primeros pasos

La primera lección de lucha libre de Dennis fue a los 22 años. En Merthyr Tydfil, encima de una bolera, como afirma el propio Eddie, se encargó de aprender las bases de la lucha libre. "Allí aprendí lo más básico. Estoy seguro de que pensé que lo sabía todo después de seis meses. Pero 15 años después me doy cuenta de que todavía sé muy poco al respecto”, añade sobre su aprendizaje.

Más adelante, y una vez adentrado de lleno en el mundo de la enseñanza, a Dennis se le complicó el hecho de poder compaginar ambos mundos hasta el punto de que le ocultaba su pasión a los alumnos. Sin embargo, cuando la gente se enteró no fue tan complicado como en un principio podía esperar.

El momento realmente complicado para Eddie fueron los últimos dos años. "Durante los últimos dos años fui director de la escuela primaria. El equilibrio entre el trabajo y la vida se volvió inmanejable”, comenta Dennis sobre esta situación que le llevó a debatirse entre las dos opciones. O la lucha libre o la enseñanza. Su decisión fue perseguir sus sueños de niño.

Su presente

Dennis está prometido con una profesora de baile, que aunque no ama la lucha libre, le apoya en su trabajo. “Debido a que he sufrido algunas lesiones bastante desagradables a lo largo de los años, ella no es una gran fanática de verlo en vivo. Pero después de que ella sabe que he llegado a casa y estoy a salvo, está feliz de verlo en la televisión", afirma el luchador sobre su prometida Leana.

Lo mejor de la carrera de Dennis está por llegar, y es que el antiguo maestro galés está preparado para participar en el espectáculo más grande de su vida, donde espera que pueda llegar a luchar delante de hasta 75.000 personas llevando su sueño al siguiente nivel.

