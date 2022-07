El imperio de María, la extremeña que pone césped al Camp Nou, San Mamés o el Bernabéu

Todo comenzó con un viaje a Estados Unidos. Juan Miguel Cremades, el padre de María, hizo su maleta y cruzó el charco en la década de los 80 para visitar a uno de sus hermanos que se encontraba estudiando en territorio americano. Una época mala para el campo en la que, tal y como cuenta la propia María a EL ESPAÑOL en palabras de su padre, “todo iba de mal en peor”. Sin embargo, el viaje sirvió para que Juan Miguel se encontrase por completa casualidad y de lleno con el que iba a ser su gran negocio familiar en el futuro: la producción de tepe.

Durante su estancia en Arizona, el padre de María descubrió una finca de producción de tepe a la que se dedicó a ir cada día con el objetivo de analizar y estudiar la maquinaria y el terreno. “A mi padre siempre le ha gustado visitar fincas para ver cómo se explotan”, cuenta la extremeña. No obstante, a diferencia de España, Estados Unidos y, en concreto, Arizona, era un territorio donde gracias a la presencia del río Colorado y a los trasvases de agua que se realizan históricamente, la producción de tepe estaba (y sigue estando) a la orden del día.

Tras su visita, Juan Miguel trajo la idea a España y fue así como se convirtió en el primero en comenzar a producir tepe al por mayor en el territorio español. Desde entonces, su empresa, 'Tapiz Verde', ha ido creciendo hasta llegar a lo más alto. Recientemente ya se han iniciado los trabajos para renovar el césped del F.C Barcelona. De nuevo, y sin sorpresas para muchos, será la empresa de María la encargada de suministrarlo. Si todo sale bien, el nuevo césped híbrido del estadio del F.C Barcelona debería estar preparado para el próximo 7 de agosto, cuando los azulgranas se enfrentarán a Los Pumas en el Trofeo Joan Gamper.

María Cremades, dueña de la empresa 'Tapiz Verde' Cedida

El césped, según ha informado el propio club, está formado por un 5% de fibras sintéticas y un 95% de césped natural. Tras viajar a través de camiones frigoríficos, el este césped Extremeño ya se encuentra instalado en el estadio del F.C Barcelona, donde ha sido sometido a importantes trabajos como las tareas de hibridación o el repaso y consolidación para llegar en un estado óptimo.

En los inicios de la empresa en España, la producción de tepe se convirtió en un mundo completamente dispuesto a ser descubierto. “La trayectoria ha sido a base de pruebas y errores. Esto no se estudia en ningún sitio”, cuenta María a este diario. Ahora, tras la jubilación de su padre, es ella la encargada de continuar con un legado que ya ha alcanzado el éxito.

[Juanito, el camarero que llevó la antorcha olímpica en Barcelona'92: aún corre y está en activo con 88 años]

Llegar algún día a poner césped a estadios como el Santiago Bernabéu o el Camp Nou era para esta familia de Extremadura algo inimaginable. Sobre cómo han llegado hasta lo más alto, María asegura que todo es consecuencia de la evolución del mercado. "En los años 90 se veían partidos de fútbol donde el tepe salía volando porque no había maquinarias para cosecharlo a lo grande", explica. Un aprendizaje que se ha ido consiguiendo con el paso del tiempo y que se ha sumado, además, al aumento de inversión por parte de la industria futbolera, que arriesgó por la innovación en los terrenos de juego. "Hasta el año 2005 o incluso 2008, el fútbol no tenía liquidez. No se invertía apenas en el césped del fútbol. Había algún jardinero en la zona que se encargaba de regarlo, segarlo, abonarlo y sembrarlo, pero poco más", añade.

Sin embargo, todo cambió con la llegada del gran "influencer" de los céspedes de los estadios de fútbol en España: Paul Burguess. Este groundsman inglés, que llegó al Real Madrid a mediados de la década de los 2000, consiguió revolucionar el mercado en España. "En aquella época era un chico jovencísimo que trajo la perfección al terreno de juego. De hecho, ahora, el que controla la calidad de los campos de LaLiga es el discípulo de Paul Burguess", cuenta María.

La oportunidad de poder trabajar con el “número uno” del tepe en la industria futbolera era para María algo irrenunciable. Por ello, pidió al británico poder incorporarse a su plantilla durante un tiempo. "Me dijo que tenía la puerta abierta de su casa. Durante un año que estuve pude ver lo que era el funcionamiento diario o cómo responde el césped después de un entrenamiento”.

María Cremades, dueña de la empresa de producción de tepe 'Tapiz Verde' Cedida

Sin margen de error

Entre los aspectos más complejos en la industria, María se decanta por la necesidad de perfección en cada uno de los trabajos. Asegura tratarse de un sector en el que no puede haber fallos y donde todo está calculado al milímetro. "Tienes que trabajar con excelencia. Si yo veo que va a haber un golpe de calor tengo que preparar el césped para ese golpe de calor. No puede ser que por culpa de una ola de calor no se pueda suministrar césped a un estadio", cuenta.

Dicha constancia y perfección es la que ha llevado a esta extremeña a ser apodada como la "madre" de los céspedes de los estadios de fútbol de LaLiga. No solo a nivel nacional, 'Tapiz Verde' ha suministrado tepe a estadios de países como Portugal, Francia o Bélgica. El último y del que se muestra completamente orgullosa durante la entrevista es el del estadio de la isla de Madeira. "Ha sido todo un éxito. El césped ha estado en condiciones extremas. Ha estado 3 días enrollado en unos contenedores moviéndose por tierra y barco y ahí está, verde", señala con orgullo.

La pandemia les marcó

Como en todos los sectores, el mes de marzo del año 2020 marcó un antes y un después en la empresa de María. La pandemia provocada por el Covid-19 llenó de estrés e incertidumbre un negocio que logró rebotar con la mejora de la situación sanitaria. "Hubo meses de cero ingresos pero luego hubo un rebote, pero un rebote del que tu nunca recuperas lo que no has trabajado. Si yo he estado seis meses sin suministrar césped, yo no tengo capacidad de suministro", explica. Un suministro que se vio afectado y que provocó en el sector carencia de tepe. "Llamaban los clientes y había que decirles que no teníamos".

María durante los trabajos de producción de tepe. Cedida

Al problema de la pandemia se ha sumado recientemente la cercanía del incendio del Parque Nacional de Mofragüe, en Cáceres, a muy pocos kilómetros de donde se encuentra ubicada la finca de María. "Yo estaba sacando el tepe por la noche y veía el fuego, te daba la sensación de que estaba todavía más cerca. Te daba una sensación de agobio y tristeza", explica a este periódico. Para ella, una consecuencia directa de "la moda del ecologismo" y de que la naturaleza no se puede tocar. "Parece que la mano del hombre es mala para la naturaleza y eso no es cierto".

Sigue los temas que te interesan