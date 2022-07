Bannon, el estratega que convirtió a Trump en presidente de EEUU: "Miente con tal de ganar"

De cara a la galería Steve Bannon, exasesor de Donald Trump, siempre ha mantenido que el expresidente de Estados Unidos (EEUU) no miente. Sin embargo, el libro 'The Big Lie' (Election Chaos, Political Opportunism, and the State of American Politics After 2020), escrito por Jonathan Lemire, corresponsal parlamentario de la Casa Blanca de Politico y presentador de la MSNBC, sostiene ahora lo contrario.

Según Lemire, Bannon habría reconocido en varias ocasiones a su entorno más cercano que "Trump es capaz de decir cualquier cosa, puede mentir sobre cualquier cosa". El ultraderechista Bannon llega a decir incluso que el expresidente de EEUU miente "con tal de ganar en cualquier momento".

La obra del reputado periodista sale a la venta el próximo 26 de julio pero el diario británico The Guardian se ha hecho con una copia y ha publicado algunos extractos este fin de semana.

El título del libro ('The Big Lie', que traducido al español sería 'La gran mentira') hace referencia a las artimañas y embustes de Trump tras las elecciones de 2020. En aquel momento, Trump alegó que su derrota frente a Joe Biden fue producto de un fraude electoral. Y Steve Bannon le respaldó. Aquella mentira añadió más leña al fuego y degeneró en el intento de revocar las elecciones y en el asalto mortal al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Bannon fue quien dirigió la campaña ganadora de Donald Trump en las elecciones de 2016 y llevó al magnate a la presidencia de EEUU. Sin embargo, una vez alcanzado el objetivo fue despedido menos de un año después.

Tras su sonada salida de la Casa Blanca, Bannon se convirtió en una fuente recurrente para varios periodistas que escribían libros sobre Trump. Hubo ocasiones en las que llegó a decir que creía que Trump se encontraba en un estadio temprano de demencia. Y a pesar de ello, volvió al círculo de confianza del presidente republicano y desempeñó un papel fundamental cuando quiso mantenerse en el poder.

Cuenta Jonathan Lemire que aquel 6 de enero de 2021, cuando el Congreso certifica los resultados electorales, Bannon auguró que aquella era "una fecha oscura, conocida sólo por unos pocos adictos a la política... (y que llegaría a ser) ser 'conocida en todo el mundo'".

Nuevo viraje

Ahora el exasesor del expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021), estaría dispuesto a declarar ante el comité que investiga el asalto al Capitolio, según una carta a la que han tenido acceso medios como la cadena CNN o The Washington Post.

Bannon se enfrenta a un juicio por desacato, que comenzará este lunes, por negarse a colaborar con el comité que investiga el ataque, que se produjo en enero del año pasado cuando el Congreso trataba de certificar la victoria electoral de Joe Biden.

El comité quería que Bannon testificara porque cree que tiene algún conocimiento previo sobre lo que iba a ocurrir ese 6 de enero, cuando el Congreso tenía previsto certificar la victoria electoral de Biden, y Trump había convocado una protesta cerca de la Casa Blanca.

En la carta a la que ha tenido acceso la cadena estadounidense, y que fue enviada el sábado, el exasesor explica al comité que está dispuesto a declarar, y preferiblemente en una audiencia pública, tal y como recoge Efe.

La decisión de Bannon se produce después de que Donald Trump le confirmara en una carta que le retirará el "privilegio ejecutivo" que, según el expresidente, invocó cuando Bannon fue citado por el comité, permitiéndole de esta manera testificar por "la forma injusta en que se le ha tratado".

El comité ya dijo en octubre pasado al equipo legal de Bannon que el exasesor no estaba cubierto por el privilegio ejecutivo ya que en el momento del asalto al Capitolio no ocupaba ningún cargo público.

La carta de Bannon llega pocos días después de que Cassidy Hutchinson, ayudante del entonces jefe de gabinete de Trump, Mark Meadows, proporcionara más detalles acerca del grado de conocimiento que el expresidente y su equipo tenían sobre las posibilidades de que se desatara la violencia aquel fatídico 6 de enero.

Según el relato de Hutchinson, el abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, le aseguró unos días antes del 6 de enero que esa fecha iba a ser "grande", mientras que su jefe, Meadows, confesó que las cosas podían ir "muy, muy mal" ese día.

Poco después, cientos de sus simpatizantes irrumpieron en la sede del Congreso mientras se celebraba una sesión conjunta de las dos Cámaras para ratificar la victoria electoral de Joe Biden. Un total de cinco personas fallecieron, entre ellas un agente que sufrió un infarto horas después del asalto.

