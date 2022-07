Matan a tiros a un turista por masturbarse mientras miraba a una mujer en una playa nudista

Un hombre de 46 años, que se encontraba en una playa nudista, no aguanto más sus impulsos sexuales. Sin pudor, comenzó a masturbarse mientras observaba el cuerpo desnudo de una mujer que tomaba plácidamente el sol veraniego. De ello se percató otro hombre, un cazador de 76 años, que solía peinar la zona en busca de animales, etc. El cazador le dijo al hombre que parase. No lo hizo. Fue cuando el cazador sacó su escopeta y le disparó. Lo mató. El hombre que se masturbaba murió en el acto.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado en la playa nudista La Mama, situada en la isla francesa de Miribel-Jonage, muy próxima a Lyon. El cazador, que había visto al hombre de 46 años masturbándose mientras miraba a una mujer, le recriminó su actitud y le dijo que parase y que se marchara de ahí.

Como no lo hizo, el agresor, que conocía bien la zona, ha informado la Policía francesa, sacó su escopeta de la mochila. Encañonó al hombre y disparó tres veces. Una de las balas fue directa al pecho de la víctima, que murió al instante.

Rápidamente, los agentes de la gendarmería de Trévoux se trasladaron al lugar de los hechos y detuvieron al cazador, quien no opuso ningún tipo de resistencia. Por ello, están investigando lo ocurrido como un delito de asesinato.

La víctima, de 46 años, vivía en Lyon y se había traslada unos días a esta playa, la cual fue declarada un paraíso nudista en 2007, sumándose a una amplia lista que hacen que Francia sea uno de los destinos preferidos de los nudistas de todo el mundo

