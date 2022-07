La hazaña de los 'Juanes' de Jaén al cazar in fraganti a un violador y detenerle: "Lo teníamos que hacer"

Como cada noche, Juan y Juande, 'Los Juanes', se disponían a salir del restaurante italiano donde trabajan tras haber finalizado su jornada laboral. Terminaron un poco más tarde de lo habitual, pasadas las doce de la noche, y el primero de ellos se dispuso a coger su moto del parking en el que suele estacionar. Sin embargo, aunque la noche parecía ser una más de su rutina habitual, este joven de 33 años estaba a punto de convertirse, junto a su compañero, en la gran salvación de una mujer que estaba sufriendo una brutal agresión sexual. “Escuché ruidos y yo pensaba que era una pelea, porque se oían golpes, pero cuando vi al tío desnudo sabía que algo raro había”, cuenta a EL ESPAÑOL.

Lo que Juan estaba presenciando en esos momentos era la violación ocurrida el pasado 7 de julio en el parking del Parque de la Concordia, en Jaén. Un joven de 22 años sorprendió por la espalda a una mujer, que se encontraba en uno de los cajeros del recinto. El agresor, desnudo y con la cabeza tapada por una bolsa, agarró a la víctima por el cuello hasta dejarla sin conocimiento, según explicó la Policía Nacional. Una agresión de la que, en ese momento, estaba siendo testigo Juan y sobre la que no dudó ni un momento en intervenir.

“Me bajé de la moto, marqué el 091 y me fui a por él”, cuenta el jiennense. Tras increpar en varias ocasiones al agresor y reprocharle su actitud, Juan consiguió que el individuo se separara de la víctima. “Me decía todo el rato que ella quería”, cuenta. Por un momento, dudó si ir hacia él o quedarse con la víctima, pero la petición desesperada de la mujer, que le repetía constantemente que no la dejara sola, hizo que Juan se quedara a su lado mientras llegaban los agentes. Fue en ese preciso momento cuando apareció en escena el segundo protagonista: Juande.

Juan Valdivia y Juan de Dios Espinosa, los dos jóvenes que detuvieron la agresión. Cedidas

“Yo vi la moto de mi compañero en el suelo y a la chica magullada y con cara de shock. Me dio por mirar al frente y veo al chico desnudo corriendo”, cuenta Juande, de 23 años, a este medio. En ese preciso momento, reaccionó de forma instantánea y comenzó a perseguir al agresor hasta el parque ubicado encima del parking. Por un momento, pensó que lo había perdido, pero con la ayuda de otro joven que pasaba por allí y que le ayudó a seguirle la pista, finalmente logró localizar al individuo en la zona más oscura del parque. “A mi también me decía que ella quería. Le cogí del cuello y de los hombros y le saqué a la zona del parque en la que más luz había. Ahí fue cuando llegaron dos policías”, cuenta.

Una actuación que ha convertido a Juan Valdivia y a Juan de Dios Espinosa en los nuevos héroes de Jaén. Tal y como aseguran los dos jóvenes a este periódico, su rápida actuación y la valentía de plantarle cara al agresor fue lo que permitió poder detener la agresión. Una agresión sexual que según publicó el diario IDEAL, tuvo una duración de entre 15 y 20 minutos y fue recogida por las cámaras de seguridad del recinto. Los ‘Juanes’ aseguran que les fue fácil enfrentarse al individuo ya que este, al estar desnudo, no podía llevar armas encima. “En ese momento el cerebro va muy rápido. Pensé que iba desnudo, que no podía tener armas y que como mucho nos íbamos a liar a una pelea cuerpo a cuerpo”, cuenta Juan. Mismo pensamiento el de Juande, quien asegura que lo primero que pensó fue salir corriendo detrás de él y pillarlo.

Dos semanas después del trágico suceso, los dos jóvenes confirman haberse interesado por el estado actual de la joven, aunque afirman que la Policía no ha podido ofrecerles muchos detalles. “Nos dijeron que le cuesta dormir y que estaba todavía llena de heridas”, cuenta Juan. “En ese momento estaba en estado de shock. Al final, cuando me estaba yendo me dijo “lo siento”, y yo le dije que lo sentía yo por lo que le había pasado a ella, que a mi no me dijera eso”.

Juande quiere ser Policía

El más joven de los dos protagonistas tiene claro su futuro. A día de hoy, estudia Bachillerato para poder comenzar a opositar para agente de la Policía Nacional. Su deseo de entrar en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se remonta al año 2013, cuando su padre fue asesinado en Jaén. “El trabajo de la Policía fue excelente. Consiguieron pillar al asesino en menos de 24 o 48 horas. Fue un shock para mi, pero valoré el acto policial”, explica.

Por ello, su idea es poder convertirse algún día en Policía Nacional y poder llevar a cabo actuaciones como la del parking pero vestido con el uniforme oficial. “Esto me ha servido para tener más ganas. Si he sabido actuar así sin saber todo lo que sabe esa gente, imaginate cuando tenga esas nociones”.

Medalla al mérito para los jóvenes que ayudaron a la mujer agredida en un parking de Jaén. Subdelegación de Gobierno de España en Jaén

Medalla al mérito

La subdelegada del Gobierno de España en Jaén, Catalina Madueño, recibió hace unos días a Juan y Juande, a quienes informó sobre la propuesta de la Subdelegación ante el Ministerio del Interior para la concesión de las Medallas al Mérito de la Protección Civil. Una sensación agridulce para Juan, que asegura que ve la propuesta como algo negativo, más que como algo positivo. “En mi opinión es una cosa tan normal que debería hacer todo el mundo que es curioso que tengan que darte una medalla por una cosa así. Lo considero como respirar, no te van a dar una medalla por respirar”, cuenta a este medio.

Ellos mismos consideran su hazaña como algo “normal” y no creen que hayan realizado nada “extraordinario”. “Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Pasó a tres o cuatro metros de mí, entonces no dudé”, explica Juan. En el caso de Juande, pensar que lo mismo que le ocurrió a la víctima podría ocurrirle a su madre, su novia o sus amigas es lo que le hace considerar lo ocurrido en el parking como una actuación que no debería ser tomada como especial. “Somos muy egoístas, es una pena pero somos muy egoístas. Cosas como estas pasan diariamente y no hacemos nada. Que se nos catalogue como héroes cuando realmente toda la población debería actuar así…”

Reconocimiento en Jaén

Estos dos jóvenes, conocidos en el barrio por su trabajo en un restaurante del centro de Jaén, son ahora reconocidos entre los vecinos por su hazaña en el parking. “Alguna vez por la calle sí que nos dicen cosas. El otro día iba por la calle y me dijeron: “Enhorabuena”. Yo me quedé sorprendido y dije: “Ah, gracias””, cuenta Juan. Les reconocen tomando café e incluso en el supermercado. Pero no solo a ellos, la madre de Juande ha recibido felicitaciones por parte de los vecinos del barrio en el supermercado, donde han llegado a reconocerla por ser “la madre del chico”. Un reconocimiento que, tal y como asegura Juande, es un orgullo para ella.

Agentes de la Policía Nacional trasladan al joven al Juzgado de Instrucción número 3 de Jaén este viernes EFE

En cuanto al agresor, el Juzgado de Instrucción Número 3 de Jaén ha decretado prisión provisional sin fianza para el hombre detenido por la agresión en el parking. El individuo está siendo investigado por un delito de agresión sexual, un delito de lesiones y un posible delito de homicidio en grado de tentativa. El joven, de 22 años, tenía antecedentes, aunque ninguno de ellos por agresión sexual.

