Las carreras de Sociales y Humanidades que estudiarán tres de los 17 mejores de Selectividad

No es común hallar, entre los estudiantes que mejor nota han obtenido en la Selectividad, muchos que se inclinen por estudiar carreras de Humanidades. Son pocos los que muestran el nivel de personalidad necesario para, con una nota casi perfecta, inclinarse por un futuro en este sector. Lo común es encontrar alumnos brillantes cuyo deseo sea estudiar Medicina, Ingenierías, Matemáticas o Física. Sin embargo, cada año podemos encontrar ejemplos de alumnos que deciden romper con esta tendencia.

Estas decisiones generan muchas veces controversia sobre si tiene sentido que alumnos que acaban de brillar en el Bachillerato y la Selectividad, con notas inalcanzables para la amplia mayoría de los estudiantes, escojan carreras que en ocasiones son hasta poco demandadas. Sin embargo, este debate tiene un rápido final, y es que los únicos que tienen palabra para decidir su futuro son los propios alumnos, y son ellos los que escogen el camino más adecuado para poder alcanzar sus objetivos.

Este año, son tres los ejemplos que podemos encontrar de alumnos más destacados en las 17 comunidades autónomas españolas además de Ceuta y Melilla que optarán por estudiar carreras de la rama de Humanidades. Estos tres estudiantes ya se posicionan para ser futuras referencias en sus respectivos sectores poniendo la primera piedra del que, siguiendo el camino de su gran Bachillerato y Selectividad, promete ser un gran futuro.

Alumnos realizando la Selectividad de 2022. UMA

Gabriel Plaza

Gabriel Plaza ha sido el alumno con la mejor calificación en la Comunidad de Madrid. Ni más ni menos que una nota de 13,964 sobre 14 le permite destacarse como tal. Y como alumno "de Humanidades hasta la médula" como él mismo se define, ha decidido que quiere estudiar Filología Clásica.

Ha sido, con casi total seguridad, la elección más mediática en redes sociales. Y es que Gabriel, ha sido criticado especialmente en Twitter por su elección. Los comentarios resaltando el hecho de que se trata de "una carrera sin salidas" se multiplicaron hasta el punto que el propio estudiante se vio forzado a cerrar su cuenta de Twitter durante 48 horas.

A pesar de los comentarios, Gabriel no se ha dejado influenciar por las injustificadas críticas y ha insistido en que prefiere la felicidad al éxito seguro. El estudiante, que cursó el Bachillerato en el IES San Juan Bautista de Madrid, ha destacado que, en su caso, lo que más le gusta es la antropología del lenguaje y por ello se inclina por esta carrera. Carrera que cursará en la Universidad Complutense de Madrid.

Gabriel Plaza, alumno del IES San Juan Bautista de Madrid. EFE

Iratxe Ugartetxea

La alumna que cursó el Bachillerato de Ciencias Sociales en el IES Uribe Kosta de Plencia (Vizcaya), ha sido quien ha obtenido la nota más brillante del País Vasco. En su caso, la calificación ha sido de un 9,96 sobre 10. Y pese a que tiene su foco claramente puesto en la rama históricamente conocida como "Letras", se debate entre tres posibles opciones sobre las que elegir.

“La pega es que no me gusta la enseñanza y es la principal salida” afirmó la joven al diario El Correo, reduciendo así su abanico hasta las tres opciones de entre las cuales saldrá la carrera que estudie los próximos años. Dichas carreras son Comunicación Audiovisual, Sociología y Antropología Social. Por otro lado, menos dudas hay con el lugar, que será, con total seguridad, la Universidad del País Vasco.

Natalia Plaza

Un 9 en lengua alejó a Natalia del 10 sobre 10 en Selectividad, y finalmente se quedó en un 9,9 de nota final. Sin embargo, no tendrá problema alguno en alcanzar la carrera que tanto desea estudiar, Psicología.

“Sé que no es una carrera muy solicitada y que no tiene una nota muy alta, pero es lo que a mí más me llama la atención y creo que eso es lo más importante”, afirma la joven dejando claro que lo importante es cumplir con los deseos de cada uno.

La alumna, que estudió el Bachillerato en el CEIP Pintor Eduardo Morillas de Melilla (curiosamente como la segunda y tercera mejor nota de Melilla), ya se prepara para poner rumbo a Granada, ciudad en la que quiere estudiar su grado.

