Ángel, el ingeniero balear que enseñaba a utilizar un fusil en YouTube: primer español muerto en Ucrania

Ángel Adrover se fue a Ucrania diciendo a su familia que se iba a realizar labores humanitarias. La realidad era bien distinta. Este mallorquín de 31 años estaba combatiendo en el frente de Leópolis, según informan fuentes del Ministerio de Exteriores a EL ESPAÑOL. El pasado sábado murió, convirtiéndose así en el primer español en caer en la guerra de Ucrania.

Actualmente el citado Ministerio está en contacto con la familia de Adrover para repatriar su cuerpo. Dada la convulsa situación del país, no se sabe cuándo llegará a España. Las circunstancias de su muerte se desconocen por el momento, ya que hay versiones dispares según la fuente consultada.

Adrover residía en Holanda desde hacía varios años y fue desde allí que partió al frente en Ucrania. Una vez allí, fue adiestrado brevemente para el combate ya que el hombre no tenía formación militar, según informan las citadas fuentes.

Adrover en el frente de Ucrania. Twitter

Era originario de la localidad mallorquina de Felanitx e Ingeniero de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Cataluña donde se graduó con matrícula de honor.

En su canal de YouTube se puede ver un vídeo suyo enseñando cómo manejar un fusil de asalto automático M4A1, una de las principales armas de Infantería del ejército estadounidense y las tropas de la OTAN. Fue subido el pasado 11 de mayo, ya desde Ucrania. El resto de vídeos de su canal casan más con su formación académica, ya que versan sobre programación e informática.

“No me escribía mucho porque no le dejaban comunicarse. No me dijo en calidad de qué iba a Ucrania porque sabía que yo me enfadaría”, ha declarado su madre, Dolores Martínez, al diario mallorquín Última Hora.

Martínez también ha compartido con el citado diario un mensaje que le envió un coronel del ejército ucraniano a través de WhatsApp: “Conocí a su hijo personalmente. Él estaba en la misma base donde verdaderamente empezó la guerra. Trabajó durante un corto espacio de tiempo en mi equipo de telecomunicaciones, en Leópolis, pero después decidió que tenía que ayudar en el frente. Era una persona muy honesta, extremadamente inteligente y con unos principios muy claros. Era una persona valiente, admiro su coraje”.

Igual que su familia, el Gobierno español ha asegurado que no tenía conocimiento de la presencia de Adrover en Ucrania. Desde el Ministerio han señalado que el fallecimiento se produjo el pasado sábado por la tarde y que, inmediatamente, se informó de ello a la Embajada española, que ha asumido la gestión de este asunto.

El mismo organismo ya se ha puesto en contacto con la familia para comunicarle el fallecimiento del joven y ofrecerle la atención necesaria, así como para informar de la repatriación del cuerpo que, previsiblemente, se producirá en los próximos días.

Guerra Rusia -Ucrania

