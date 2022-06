Milagri, la madre del Kichi que 'mata' por él: "Yo te llevo galletitas; orgullosa de mi alcalde gordito"

Milagri es de 'Cadi, Cadi, Cadi'. Del barrio de La Viña, más concretamente. Hasta hace unos años, era una vecina más, madre de un niño y una niña. Pero desde hace unos años, Milagri ya no tiene la misma denominación entre sus vecinos. Ahora le acompaña esa coletilla que engloba a todo aquel que rodea a algún cargo público. Su hijo, José María González, el 'Kichi', ya no es el niño de la Milagri. Ahora él es el alcalde y ella, la madre del alcalde.

Ella podría ser una madre más de un regidor como los cientos que hay. De hecho, lo es. Y quizás eso sea lo que llame la atención de Milagri, que durante este último carnaval de Cádiz se ha erigido en una de las protagonistas. En febrero le dedicaron su propio romancero. En junio, su aterrizaje en Twitter para defender a su hijo de las coplas de Martínez Ares marcó una de las sesiones del Falla.

El cargo público del niño está haciendo sufrir a Milagri, como es obvio. Tanta exposición es difícil de soportar, sobre todo cuando tu hijo es centro de críticas de toda España aun rigiendo únicamente una ciudad.

Da igual de donde lleguen las bombas de los fanfarrones, Milagri 'mata' por su alcalde. Lo defiende a capa y espada en las redes sociales, donde hace tiempo que es todo un fenómeno entre los gaditanos.

Noche de Falla tranquila sin sobresalto / La madre del Kichi se hace tuite pic.twitter.com/wNQy1vtrh4 — Carnaval Cosas (@CarnavalCosas) May 30, 2022

Milagri tiene éxito porque, en realidad, podría ser la madre de todos. De aquellas que cuando su hijo sale de su casa le advierte —"Llévate abrigo, que refresca (o hace 'pelúa', en andaluz)"— y cuando le da de comer en casa no para hasta que el chiquillo está lleno —"¿Seguro que no tienes más hambre? ¿Te hago unos huevos fritos?"—.

Eso es lo que ha calado de Milagri en las redes: la madre del alcalde, sí, pero es como otra cualquiera. Una mujer que se muestra como es: la líder y protectora de su manada, pese a quien le pese, contra quien sea y a corazón abierto en Facebook.

Allí es donde Milagri se ha hecho 'famosa', donde ha plantado los cimientos para terminar saliendo hasta en un romancero de carnaval. Tal es la defensa a ultranza del niño que lleva a cabo que, a veces, traspasa las normas de Facebook, que ha llegado a bloquear su cuenta durante un tiempo en alguna ocasión.

En una publicación de Facebook dejó una de las mejores defensas jamás vista. Ya quisiera Paolo Maldini. A su hijo le llamaron gordo por enésima vez y ella terminó por saltar: "Pues si le vieras los huevos cómo los tiene de gordo, te morirías de envidia. Queremos un alcalde gordo, pero honrado. Ole mi alcalde. Orgullosa de mi alcalde, gordito, pero honrado. Qué fuerte, alcalde, como no tienen nada que decir buscan maldades. Pero, vamos, que se creen que porque te digan gordo vas tú a dejar de comer tus tortillas de patatas. Qué equivocados están, otros sí que pasarán vergüenza cuando les dicen corruptos".

El final del comentario era aún mejor, tirando del doble sentido andaluz: "Mañana te llevo tus galletitas Príncipe de chocolate, cariño, que tanto te gustan. Te he comprado 10 paquetes para la dieta. Ole mi alcalde, gordito y honrado. Te quiero, mi amor. Siempre contigo".

Cuando te dan carga en tuite / Cuando ves vení pa ti a la madre del Kichi con una babucha en la mano pic.twitter.com/73ogaL6DcW — Carnaval Cosas (@CarnavalCosas) May 30, 2022

Y es que Milagri está pendiente de todo lo que hace el niño. El pasado febrero, durante la celebración de un romancero callejero en su honor, hablaba de cómo sufría delante del televisor cuando los plenos se alargaban casi sine die. "Y yo sin hacer la comida".

El que no diga ole...

El pasado mes de febrero, Milagri ya se convirtió en protagonista del carnaval de Cádiz, que veía cómo por primera vez, a causa de la crisis sanitaria de la Covid-19, se trasladaba a junio el concurso de agrupaciones por decisión del Ayuntamiento.

Ana Magallanes, carnavalera gaditana, decidió que su romancero iría dedicado a la madre del alcalde y a esta polémica: 'Salgo de Milagri'. El objetivo del tipo era quitar de la calle a todo aquel que celebrara el carnaval en su fecha habitual, obviando lo expuesto por el Ayuntamiento regido por su hijo. Además, la autora afirma que se trataba de "una reivindicación del papel de las madres que gestionan y asumen el poder en la sombra".

Magallanes cuenta en conversación con EL ESPAÑOL que descubrió a Milagri "al azar, en las redes. Me hizo gracia el papel que ella asumía de madre defensora. Le daba igual 8 que 80: era una madre defensora de su criatura". "Me gusta que sea auténtica", destaca de su vecina.

La autora del romancero —está en el vídeo de Youtube de arriba y le recomendamos que no se lo pierdan— conocía al alcalde anteriormente. "Somos colegas como para pararnos y preguntarnos cómo estamos", dice. Por eso, una vez que lo tuvo todo listo le avisó de lo que iba a hacer. "Le pregunté a él y él, al principio, me dijo: 'Dios mío de mi alma, qué vas a hacer'".

Ella le explicó la intención y el respeto hacia a su madre. Luego, le dijo que a ella no, pero que a él se la iba a dar mortal. "Va en el cargo", contestó el alcalde de Cádiz.

'El niño' no avisó a Milagri. Fue otra persona la que se lo dijo y se puso en contacto con Ana Magallanes. "Al principio no sabía cómo se lo iba a tomar, pero fue muy agradable y cariñosa", dice la autora, también conocida como "la otra Milagri".

Entonces… ¿Madre hay na más que una? Porque yo veo a dos 🤣🤣🤣. Qué age más grande tienen mis Milagris. https://t.co/Ca9gAUVvp6 — José María González ۞ (@JM_Kichi) March 6, 2022

Las 'dos madres del Kichi' hablaron. Magallanes quería hacerle su romancero en persona a la verdadera. Le ofreció mostrárselo en un balcón, algo más privado, pero Milagri quería ir con ella a la calle a gritar su frase estrella: "Alcalde, siempre contigo".

Las carcajadas de Milagri al ser imitada demostraban su disfrute. Portó hasta un corazón para cuando se dijera su frase, repetida en mil y una ocasiones: "Alcalde, siempre contigo".

Magallanes reconoce que con ella también se portó como si fuera una madre durante aquellos días. "Me lo dijo, que yo era ya como su chiquilla".

Durante la celebración del carnaval en junio, la romancera expone que no tenía sentido volver con el mismo tipo a las calles, por la crítica que llevaba: "Hubiera tenido que cambiar todo el repertorio".

Eso sí, está disfrutó de lo lindo con el concurso de agrupaciones. "Estoy muy contenta porque la agrupación We Can Do Carnaval, compuesta únicamente por mujeres y hecha por mujeres, haya llegado a la final. Me alegro de que se vayan abriendo las puertas y ventanas del falla, que siempre ha tenido esos toques machistas, para dejar paso al feminismo. Además, me parece muy bonito que aparezcan letras feministas".

Alcalde, siempre contigo

Milagri —la de verdad ahora— tiene clara una cosa por encima del resto: "Alcalde, siempre contigo". Esa frase ya es un lema para la progenitora. Porque 'Kichi' será el primer edil de la ciudad, pero antes de nada es su niño.

"Má, no te imagina lo que he tenio que hace pa que la gente deje de comenta lo de tu tuite... Sí, unos preso sí... Bueno, má, y que quiere?" pic.twitter.com/XsDUxftEXW — Carnaval Cosas (@CarnavalCosas) May 31, 2022

Lo demostró en el inicio de su mandato. Los representantes públicos de Podemos querían desvincular a la administración de los actos religiosos. Así que en la Semana Santa de 2016, 'Kichi' renunció a presidir la cofradía del Nazareno, regidor perpetuo de la localidad.

Sin embargo, no pude eludir el compromiso con su madre, devota de dicha imagen. De esa forma, 'Kichi' acudió como un ciudadano más, junto a su madre, a acompañar a la hermandad. El imperativo de las tradiciones es fácil saltárselo, pero el imperativo de una madre es otra cosa.

Milagri no sólo apoya al Kichi, también hace lo propio con su nuera, Teresa Rodríguez. No entra en todos los 'fregaos' como hace con su niño, pero cuando se da la oportunidad no pierde ocasión de exponer lo "guapa" que es "mi Tere".

A Milagri le tienen capada las intervenciones. Ella, además, elige sus batallas. En palabras de Ana Magallanes: "Es una señora inteligentísima. Sabe lo que tiene que decir y cuándo. Cuando dicen alguna mentira sobre su hijo o le atacan, salta, como lo haría cualquier madre".

