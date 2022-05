La DGT avisa: sólo queda un mes para que sea obligatorio llevar este dispositivo en tu coche

Tal y como la Dirección General de Tráfico (DGT) lleva meses recordando, a partir de julio de 2022 todos los coches nuevos deberán portar de manera obligatoria el Asistente de Velocidad Inteligente (ISA). Este sistema tiene el objetivo de reducir la siniestralidad e infracciones al volante porque controlará que el vehículo respete en todo momento los límites de velocidad en la carretera. Esta infracción es una de las más perseguidas por el organismo que controla también los radares invisibles o los agentes camuflados.

Según el Reglamento General de Seguridad de los Vehículos de la Unión Europea, el ISA es uno de los ocho Sistemas Avanzados de Asistencia a la Conducción (ADAS) que serán obligatorios en los coches de nueva fabricación y que tienen la finalidad de "proteger a los europeos de los accidentes de tráfico, la mala calidad del aire y el cambio climático".

Así lo ha anunciado la DGT en su perfil de Twitter que recuerda que a partir de julio de 2024 todos los coches que se vendan deberán incorporar ese asistente. No obstante, algunas marcas y modelos ya lo incorporan de fábrica gracias, sobre todo, a la decisión de Euro NCAP de otorgar puntos extra a los vehículos que incluyen ISA.

¿Aún no conoces el Asistente de Velocidad Inteligente? Hoy te lo explicamos😉



Recuerda: a partir de julio de 2022,estos sistemas de conducción serán obligatorios en todos los vehículos de nueva fabricación



Y tú, ¿tienes ya el ISA integrado en tu vehículo?

¿Cómo funciona?

El ISA es un sistema que conecta el Control de Crucero Adaptativo (ACC) con el sistema de Reconocimiento de Señales a través de un software. Así "limita de forma automática la velocidad del vehículo" recuerda la DGT. Lo hace mediante una cámara interior que va leyendo las señales de velocidad, en sintonía con el GPS, e informa al conductor de la velocidad a través del cuadro de control.

Realmente este sistema, que viene amparado por la Union Europea, tiene la principal ventaja de evitar multas por exceso de velocidad, ha recalcado la compañía Ford en una de sus campañas publicitarias.

Sin embargo, cabe destacar que este sistema se puede desconectar manualmente. Se permite, en un principio, debido a que algunos fabricantes no están de acuerdo con esa limitación intrusiva de la velocidad. Se puede apagar mediante la pulsación de una tecla o al pisar el acelerador con fuerza. Sin embargo, "no se descarta que más adelante no se pueda desconectar" y forme parte de los sistemas de conducción autónoma avanzada, afirma el organismo de tráfico.

Sistemas ADAS

El Parlamento Europeo en un estudio ha desvelado que estos sistemas permitirán evitar hasta 25.000 muertes y más de 140.000 heridos graves en los accidentes de tráfico producidos en Europa durante los próximos 18 años.

#ADAS ¿Sabes qué son?



No hacen magia pero casi. Son Sistemas Avanzados de Asistencia a la Conducción que aumentan la seguridad de los ocupantes de los vehículo.



A partir de 2022 serán obligatorios en los coches nuevos de la Unión Europea.



+ℹ️ https://t.co/93494UNPzz pic.twitter.com/cSV8jvAYXF — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) August 10, 2021

Por eso, son tan necesarios también los otros siete sistemas que serán obligatorios a partir de julio de 2022 que corresponden a la cámara trasera con detección de tráfico cruzado, el detector de fatiga y somnolencia con detector de pérdida de atención, la frenada de emergencia, la alerta de cambio involuntario de carril, el bloqueo del vehículo con alcoholímetro, la caja negra y la alerta de cinturón en las plazas traseras.

