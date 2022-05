El vídeo de 'El Manchego', el kamikaze drogado del atropello mortal a Jesús y Bessy: huérfano un bebé

Antonio 'El Manchego' iba pasado de vueltas la madrugada del domingo y se llevó por delante a una pareja de inocentes a los que arrolló mortalmente: Jesús y Bessy, los padres de una bebé de cuatro meses que ha quedado huérfana por el alcohol, las drogas y la sinrazón de un kamikaze al volante. Este atropello que ha conmocionado a Canals se gestó a las tres y cuarto de la madrugada del domingo, en el interior de un conocido local de copas de la céntrica avenida de Valencia.

"Parece ser que dentro del pub se produjo una pelea, un cliente le pegó puñetazos al conductor del coche [Antonio] porque le tocó el culo a una camarera o se estaba propasando verbalmente con ella", tal y como detalla la Policía Local de Canals a EL ESPAÑOL.

Después de la agresión, Antonio 'El Manchego' se marchó del pub y preso de la ira caminó con determinación hacia su coche con un supuesto ánimo de venganza. "Se fue a coger su vehículo con la intención de atropellar a las personas que le habían agredido". El relato de los hechos recabado inicialmente por la Policía Local coincide con la versión que ofrecen varios vecinos a este diario: "Al tío ese lo tiraron a la calle porque estaba peleándose con todos y le tocó el culo a la camarera".

El local cerró y como suele ser habitual algunos clientes se quedaron hablando en la avenida de Valencia, mientras apuraban su última consumición, vaso de plástico en mano. "Cuando la gente estaba fuera del pub, ese tío llegó a 120 kilómetros por hora con su coche, conduciendo por dirección prohibida, iba hasta el culo y se llevó por delante a una pareja", tal y como aseguran los citados vecinos.

Las diligencias de la Policía Local confirman que Antonio 'El Manchego' condujo como un kamikaze: "Cuando se metió en dirección contraria por la avenida de Valencia había un grupo de diez personas que estaba cruzando y se llevó por delante a dos que no tenían nada que ver con los hechos ocurridos en el pub". Y esas personas eran Jesús Orlando, de 31 años, técnico especialista en mantenimiento de moldes, al que sus amigos conocen como 'Chuy', y su pareja, Bessy Patricia, de 30 años.

Detención de Antonio, el vecino que atropelló mortalmente a una pareja de Honduras a la salida de un pub de Canals

La pareja de treintañeros era originaria de Sula (Honduras) y se habían asentado en este pueblecito de la comarca valenciana de La Costera, donde su amor se materializó con la llegada al mundo de una bonita bebé. Este sábado por la noche disfrutaron de la victoria del Real Madrid ante el Liverpool, en la final de la Champions League, y luego salieron a tomar algo: solo querían divertirse y les arrebataron la vida.

Avenida limitada a 30 kilómetros

La avenida de Valencia está limitada a 30 kilómetros por hora y aunque no se ha determinado todavía la velocidad a la que circulaba Antonio 'El Manchego', de 48 años, lo cierto es que la Policía Local ha confirmado que piso el acelerador sin ningún tipo de control porque no hay restos de frenada: "Iba a una velocidad desproporcionada, no había frenazos, incluso hay aceleraciones posteriores al atropello de la pareja, igual que atropelló a dos personas, podía haberlo hecho con diez".

En la calle se vivieron escenas de pánico entre los clientes del pub, al ver el estado en el que quedó el cuerpo de Jesús Orlando, tras ser impulsado a una distancia de cincuenta metros, y su pareja, Bessy Patricia, a veinte metros. Al turismo de Antonio 'El Manchego' no lo frenó ni el muro de hormigón del mítico río Cañoles. "El coche acabó dentro del río y el conductor intentó huir: no se hizo nada, pese a la gravedad del accidente".

Este vecino iba tan puesto que el fuerte impacto no mermó su agresividad, tal y como lo demuestran las imágenes de un vídeo que obra en poder de la Policía Local. En la grabación aparece engrilletado Antonio, tumbado bocabajo contra el asfalto, y con la cara ensangrentada porque ha saltado el aribag del vehículo. El doble atropello que acaba de protagonizar no le impide denunciar a un policía local y a un guardia civil que supuestamente ha sufrido una agresión en el pub.

- Antonio 'El Manchego': Quiero dejar constancia. Míralo: ¡Este es uno de ellos! ¡Mira lo que me ha hecho en la boca! ¡Me han hecho perder la cabeza! ¡Ese es uno de los que me ha pegado!

Estado en el que quedó el turismo que conducía Antonio 'El Manchego' tras acabar dentro del río Cañoles de Canalas. P. L.

A solo unos metros, una sábana tapaba el cuerpo sin vida de Jesús: murió en el acto, a causa de los múltiples traumatismos que sufrió al ser embestido a toda velocidad. Bessy yacía inconsciente y agonizando ante la mirada impotente de amigos y familiares. Una ambulancia la trasladó al hospital de Xátiva donde peleó por su vida hasta las ocho de la mañana del domingo, cuando se produjo su defunción. "El conductor ha dado positivo en alcohol, cocaína y marihuana", tal y como confirma la Policía Local.

"Está detenido por un supuesto delito de homicidio con dolo eventual y un presunto delito contra la seguridad vial, por conducción temeraria con manifiesto desprecio a la vida de los demás". El Ayuntamiento de Canals ha decretado tres días de luto oficial. Los vecinos siguen sin dar crédito a lo sucedido: "Este chico la estaba liando en el pub, salió a por su vehículo y condujo a todo lo que podía con el coche, en dirección contraria, a por todo el que se ponía por delante, al chico lo reventó y a la chica la dejó fatal, si no llega a estar la Guardia Civil se lo carga uno de los familiares".

La hija de Jesús Orlando, de 31 años, y Bessy Patricia, de 30 años, ha quedado al cuidado de una cuñada. Los medios de comunicación de Honduras ya se han hecho eco de este truculento suceso: 'Una pareja de hondureños muere arrollada por un vehículo en Valencia, España, cuando regresaban de ver la final de la Champions'.

En las redes sociales no dejan de sucederse las muestras de dolor por la pérdida de una pareja que se dedicaba muestras mutuas de cariño por Facebook tras haber tenido a su bebé: "Amamos ser mamá y papá".

