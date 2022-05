El actor Luis Lorenzo y su pareja envenenaron a su tía para heredar su fortuna, según el forense

Noticias relacionadas Detienen al actor Luis Lorenzo y a su mujer por el presunto asesinato de una anciana en Madrid

Empiezan a salir a la luz nuevos datos del caso Luis Lorenzo, detenido este viernes por junto a su pareja, Arancha, por asesinar a la tía de esta. Ahora se sabe que el actor, conocido por su participación en series como El comisario o La que se avecina, provocó la muerte de la anciana Isabel con veneno, por lo que la etiología de su fallecimiento es "violenta/homicida" y no de muerte natural, como se pensaba en un primer momento.

Así lo asegura el informe forense del caso, adelantado por El Confidencial, que describe la presencia de dos metales pesados en grandes dosis dentro del organismo de la mujer. Este veneno, no obstante, no se encontraba ni en los órganos vitales ni en el pelo, por lo que el Grupo de Homicidios de la Guardia Civil que investiga el caso ha descartado que fuera un envenenamiento continuado.

Por contra, todo apunta más a uno rápido. Isabel estuvo viviendo con su sobrina y Luis Lorenzo en Rivas Vaciamadrid durante unos meses en los que, según un médico, se le diagnosticó demencia senil. No obstante, cuando volvía a su casa de Asturias recuperaba la normalidad y no daba muestras de ningún trastorno. Repentinamente, en junio de 2021, falleció presuntamente por causas naturales. Ahora sabemos que no fue así.

La investigación

Luis Lorenzo y su pareja, Arancha, han pasado a disposición judicial a primera hora de este viernes, acusados del presunto envenenamiento de Isabel. La anciana se trasladó a la vivienda del matrimonio en Rivas-Vaciamadrid en marzo de 2021, algo que ya había hecho en otras ocasiones anteriores, pero su larga estancia y su escasa comunicación esta vez hicieron a sospechar a José, hermano de la víctima.

José decidió poner una denuncia ante la Guardia Civil en Asturias por la desaparición de Isabel y el caso fue transferido a Madrid. La Benemérita se presentó en el domicilio de Luis y el actor atendió amablemente en la puerta a los agentes, pero cuando estos quisieron entrar para comprobar el estado de Isabel, su tono cambió y aseguró que nadie entraría en su casa sin una orden judicial.

La anciana acabó falleciendo en junio de 2021, una muerte que para los médicos se debió a causas naturales por su demencia diagnosticada y su avanzada edad. Sin embargo, el hermano de Isabel se negó a aceptar la versión oficial, pues su hermana solo parecía padecer demencia cuando pasaba temporadas en casa de Luis y Arancha. Volvió a denunciar el presunto asesinato de su hermana y pidió que se realizara una autopsia, algo que finalmente acabó ocurriendo. El estudio de los forenses encontró que la mujer había muerto envenenada.

Los investigadores del Grupo de Homicidios de la Guardia Civil que se hicieron cargo del caso de presunto homicidio observaron entonces que Isabel gastó 30.000 euros durante sus estancias intermitentes en casa del actor. Además, los agentes comprobaron que Luis Lorenzo no tenía ninguna fuente de ingresos conocida en ese momento, lo cual les hizo sospechar de que la anciana podría estar manteniendo a su sobrina y al actor.

Curiosamente, Isabel arregló su testamento poco antes de fallecer para dejarle todas sus propiedades a su sobrina Arancha. Se trata de un piso en Asturias y unos terrenos, herencia que ahora ha sido bloqueada por el juez hasta clarificar quién mató a la anciana. Ahora la pareja está acusada de asesinato, de desatención y maltrato psicológico.

