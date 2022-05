Tres mujeres y la sombra de Alfredo Urdaci: quién está detrás de la pancarta pro Juan Carlos I

El pasado sábado una lona gigante sorprendía a los viandantes del centro de Madrid. Un duro con la cara del rey Juan Carlos I y la pregunta: "¿Te acuerdas cuando nadie daba un duro por nosotros?". Algunos se preguntaban quién estaba detrás de la misma, pues sólo había una referencia a una web, la de 'Un Legado Real'. Todo era un proyecto de la asociación Concordia Real Española.

Esta organización se creó durante el verano de 2020, después de que los reyes comenzaran a realizar visitas por España tras el confinamiento. "Empezó a salir mucha gente a la calle y dar vivas al rey, a dar las gracias por el apoyo por el momento sanitario", dice Cristina Herrero, actual presidenta de Concordia Real Española. No obstante, se inscribió en el registro el 11 de diciembre de aquel año.

Se definen como una asociación "apolítica y sin ideología". En su seno hay personas "de todas las ideologías", aunque con un pero. "Obviamente no hay personas ni de extrema izquierda ni republicanos", expone Herrero en conversación con EL ESPAÑOL.

Desde su creación han conseguido 15.000 "amigos". No les gusta decir socios ni simpatizantes, porque lo primero suena a que les exigen una cuota (y no lo hacen) y lo segundo a partido político.

"Siempre decimos que detrás de la asociación está la sociedad civil porque somos un grupo de ciudadanos, sin ningún tipo de ideología marcada. Hay gente de derechas, de izquierdas, empresarios, trabajadores normales, de todo, que decidimos montar la asociación, para defender las instituciones frente a los ataques del statu quo quo actual", apunta Herrero.

Esta es la presentación oficial. Este es el resumen de una asociación conocida con anterioridad por las denuncias y querellas a todos aquellos que injurian a miembros de la Casa Real española, que además tenía a Alfredo Urdaci como portavoz. Esta es la síntesis de una asociación que ahora vuelve a la palestra con su proyecto 'Un Legado Real', en el que se exponen las virtudes de Juan Carlos I durante la semana de la vuelta del rey emérito a España.

Tres mujeres y Urdaci

Comencemos por el principio. La asociación Concordia Real Española se creó en 2020. Sus primeros pasos gozaron de visibilidad por tratar de llevar a los tribunales a Pere Aragonés, presidente de la Generalitat catalana, Teresa Rodríguez, líder de Adelante Andalucía, y Ana Pontón, portavoz nacional del BNG.

Por entonces, la presidenta no era la mencionada Cristina Herrero, sino Atocha de Alós y Duque de Estrada. Le acompañaban Marina Gasset, Mariana Pita da Veiga Zarforteza, Borja Márquez y Augusto de Castañeda.

Alfredo Urdaci.

—Cristina, ¿quién formaliza la creación de la asociación?

—Simpatizantes somos más de 15.000. No decimos asociados porque no se paga cuota. Las personas que lo montaron como tal… Tampoco sabría darte los nombres porque no hay una persona como tal. Yo soy la presidenta y en la junta directiva estamos tres: Mariana Gasset, secretaria general, y Belén Ureña, que es vocal. Si te fijas en nuestros currículums, yo soy periodista, Mariana se dedica a la gestión y Belén es consultora. No somos personalidades del mundo de la política, ni del mundo empresarial ni nada. De hecho, en la rueda de prensa le pedimos a ellos que presenten la herramienta porque nosotros no somos caras visibles. Somos un grupo de la sociedad civil que se ha unido.

Herrero llegó a la presidencia de forma natural. "Estaba Atocha de Alós, que sigue siendo simpatizante y yo empecé a tener más colaboración directa por mi profesión. Al final las campañas que organizábamos necesitaban un profesional y empecé a estrechar un poco el círculo. Me lo propusieron y encantada de ser presidenta, además de la encargada de la comunicación".

Asegura la presidenta que fue "una propuesta al azar. Se hablaría en la junta directiva, pero todo fue muy natural. No tenemos trámites burocráticos muy complicados".

Las campañas y los fondos

Concordia Real Española ha lanzado esta semana la iniciativa 'Un Legado Real'. La misma tiene como objetivo realzar la figura de Juan Carlos I. Para ello se desplegó una pancarta enorme frente al Ministerio de Igualdad con la cara del emérito en una moneda el sábado y el martes se presentó un informe económico con el impacto económico de sus viajes durante su reinado.

"Esto es demostrar lo que hace un rey por los ciudadanos. Realmente no sabemos lo que nos puede aportar un jefe de estado. De ahí nace la idea de recopilar los 224 viajes al extranjero. Esto es la punta del Iceberg, sin analizar de todas las visitas recibidas", expone Herrero.

Anteriormente, la asociación ha realizado otros proyectos. La presidenta explica que la organización tiene tres patas: "En el tema legal, interponemos denuncias a todos aquellos que injurian o calumnian a cualquier miembro de la Casa Real. Luego, trabajamos las campañas de comunicación, sobre todo en redes sociales. Y también acudimos a los eventos de Casa Real para apoyarles".

Entre los eventos que realizan, desde Concordia Real destacan la iluminación en color carmesí "de más de 50 lugares emblemáticos" por el cumpleaños de Juan Carlos I; o la celebración en la Plaza de Oriente del séptimo aniversario de la proclamación del reinado de Felipe VI, con carpas, talleres, exposiciones... "Este año lo repetiremos el 19 de junio. El año pasado fue un exitazo y acudieron más de 10.000 personas", asegura Herrero.

Desde Concordia Real aseguran que la financiación para todos estos proyectos no es tan enorme como se pudiera imaginar. Iluminar monumentos y lugares emblemáticos, contratar unos servicios de inteligencia artificial que trabajen durante 8 meses en una herramienta para ensalzar el reinado del rey emérito, una lona enorme en pleno centro de Madrid...

—¿La financiación para las campañas de dónde se obtiene?

—La verdad es que ahí nos hemos llevado una grata sorpresa. Nunca quisimos ponernos una cuota de asociados y todo es a título personal. Recibimos donaciones de particulares, que están dentro de nuestras bases de datos y a los que les explicamos nuestros proyectos, y hace unos meses hemos abierto un comercio electrónico con el escudo de Don Felipe: tenemos mascarillas, carcasas y pulseras. La verdad es que está funcionando muy bien y ampliaremos referencias para poder autofinanciarnos. Esto es para, además de nuestros benefactores y nuestros donantes a título personal, tener una línea de financiación propia.

Herrero desconoce cuánto han recaudado en todo este tiempo en donaciones. "Al final es verdad que hay mucho asociado de todos los sectores y te echan una mano en lo que necesitas. Al final no es tanto el dinero que recibes como el apoyo", expone la presidenta.

De ahí que en la presentación de 'Un Legado Real' estuvieran Ángel Expósito, Carlos Espinosa de los Monteros y Eduardo Serra. Porque tienen relación con otras asociaciones que les han ayudado. "Te digo: nosotros estamos en contacto con la Fundación Villacisneros, Transforma España de Eduardo Serra, el CEU, Resiste España, Sociedad Civil Catalana, Sociedad Civil Navarra. Todas estas asociaciones te echan una mano".

Presentación de la campaña 'Un legado real'.

A partir de aquí, tienen nuevos proyectos, aunque de momento están centrados con el de 'Un legado real'. Desde Concordia Real Española están encantados con la vuelta del Emérito este sábado a Sanxenxo. "Estaremos encantados de que vuelva y de darle la bienvenida que se merece".

