En España mueren dos personas al día por accidente laboral: la tarea pendiente de Yolanda Díaz

Este jueves fallecían en Madrid dos operarios en el barrio de Salamanca, en la zona noble de la capital. Uno de ellos tenía 21 años y el otro, 27. Lo hacían en una explosión en la calle General Pardiñas en un suceso que se investiga como accidente laboral. Pues bien, eso es lo normal: en España mueren dos personas al día en sus puestos de trabajo.

El pasado martes murieron otros tres trabajadores en España en sus puestos de trabajo. El primero ocurrió en el sector de la construcción, en esta ocasión en Ondarroa. Según las investigaciones preliminares el hombre tenía 35 años y pertenecía a la empresa Zero Plus NZEB Berrikuntzak SLU, donde hacía funciones de encargado.

El fallecimiento se habría producido debido a la manipulación de una sierra radial, que acabó ocasionando un corte en el cuello al trabajador.

La segunda de las muertes tuvo lugar en las instalaciones de la empresa Papelera de Zikuñaga, situada en el polígono Eziago de Hernani, cuando un transportista de 69 años resultó atropellado por un camión.

El tercer caso sucedió en Soria, en Duruelo de la Sierra. Apenas pasaban unos minutos de las cuatro de la tarde cuando tres trabajadores resultaron heridos por el desplome de una máquina elevadora, de tipo telescópico. Los tres eran hombres. El fallecido tenía 60 años.

Es el resumen de un día marcado en negro en el calendario. Tres familias carnales y otras tres laborales tuvieron que llorar y guardar luto porque uno de los suyos se había marchado para siempre.

En España, como decimos, mueren dos trabajadores cada día en un accidente laboral. La cifra fría y cruda la da el Ministerio de Trabajo, que dirige Yolanda Díaz. El último informe, que recoge los datos de enero y febrero de este año, muestra un incremento respecto al mismo periodo del año anterior.

Déficit gubernamental

“Ningún gobierno se ha tomado la posibilidad de establecer unos buenos procedimientos para hacer un reconocimiento de las enfermedades profesionales”, sostiene el secretario confederal de Salud Laboral y Sostenibilidad Medioambiental de Comisiones Obreras (CCOO), Mariano Sanz.

La afirmación incluye al actual Gobierno y a su ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la cual durante la legislatura se ha preocupado por mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Medidas como las subidas del salario mínimo o la reforma laboral lo confirman. Pero los dos muertos diarios durante la jornada de trabajo sigue siendo su gran punto negro.

A la no preocupación de los gobiernos, Sanz añade: “Eso tiene dos problemas, y es que no sólo no se tenga derecho a las prestaciones, si no que si no lo reconocemos difícilmente vamos a poder impedir que otros trabajadores en el futuro se vean afectados por esos riesgos”.

Obreros trabajando en un parque de Palencia Brágimo ICAL

Desde CCOO señalan a la reforma laboral del Partido Popular, la de 2012, como la raíz de los problemas en la prevención de riesgos laborales. “Todavia tenemos muchas normativas que vienen de ahí y que no se han eliminado. La mayoría de los accidentes se dan en pequeñas y muy pequeñas empresas, donde el control de la prevención se hace más difícil”.

“Hay un 75% más de posibilidades de sufrir un accidente si tu contrato es temporal que fijo, incluso los fijos discontinuos tienen más riesgo que los indefinidos”, apunta Mariano Sanz. En esto el Gobierno sí se ha puesto las pilas.

Si se toma como referencia los últimos datos del paro, cerca de la mitad de las contrataciones firmadas el mes pasado fueron indefinidas. Pero es que en magnitudes acumuladas, se han firmado 1.767.836 contratos indefinidos en los primeros cuatro meses del año. Dicha cifra supone un ascenso de 1.139.943 (181,55%) sobre el mismo periodo del año 2021.

Dónde todavía flaquea la prevención de riesgos laborales es en el número de inspectores con los que cuenta España: “El número es insuficiente. Hay un inspector por cada 20.000 trabajadores, y tendríamos que ir a unos ratios más cercanos a la Unión Europea. Deberíamos tener uno por cada 10.000 de trabajadores, prácticamente el doble”, dice Sanz.

118 muertos en dos meses

Volviendo al informe actual, los datos de Trabajo muestran 118 fallecimientos entre enero y febrero. O lo que es lo mismo, en 59 días. O lo que es lo mismo, dos personas perdieron la vida en los primeros meses del año cada día. En el mismo periodo del año anterior fueron 90. Esto supone un incremento de más del 31%.

Aunque es cierto que 2021 fue un año marcado por un rendimiento menor debido a la pandemia de la Covid-19, y de que muchas restricciones estaban todavía en vigor en muchas comunidades autónomas, no hay que olvidar que en 2020, con un confinamiento general de la población, hubo más fallecimientos por accidentes laborales que en 2019.

Si los resultados se muestran por género, se ve una tendencia ya repetida: ellos mueren más que ellas en el trabajo. Mucho más. 115 de los fallecidos fueron varones, mientras que ellas ‘sólo’ fueron tres. Un año antes la relación era de 80-10.

Mariano Sanz, de CCOO, explica que esto se debe a que “los hombres desarrollan actividades de mayor riesgo, en sectores como el transporte, la construcción o en la industria, que tienen una mayor siniestralidad”.

Y señala que, además, “con un pensamiento más frívolo”, podría decirse que ellos “son más inseguros y las mujeres más precavidas”. Pero, por otro lado, nos encontramos con que las mujeres son las que contraen más enfermedades relacionadas con el desarrollo de la actividad laboral, tal ycomo señaal el último informe del sindicato, con los datos del año pasado, “además de sufrir más accidentes en el trayecto desde casa al trabajo” y viceversa.

En enero y febrero de 2022 se produjeron 80.236 accidentes con baja durante la jornada laboral, de los cuales 534 accidentes fueron graves y 118 accidentes fueron mortales. Comparando estos datos con los del mismo periodo del año anterior, se produjeron 11 accidentes graves menos y 28 accidentes mortales más.

No en todos los sectores laborales se ha notado un incremento de fallecimientos en los dos primeros meses del año. La clave está que en los dos en los que sí lo hicieron la diferencia fue mayúscula respecto a 2021. Los trabajos del sector primario fueron los que más sufrieron este virus laboral. En agricultura, ganadería, silvicultura y pesca murieron 29 personas, frente a las siete del año anterior.

La construcción también se vio golpeada por la muerte de obreros: 28 personas perdieron la vida por los 10 que lo hicieron en el mismo periodo de 2021. Le siguen la industria manufacturera (18-16), el transporte y almacenamiento (15-21), las muertes en actividades administrativas y servicios auxiliares (7-10) y en lo puestos de la administración pública, defensa y seguridad social (3-6).

Hubo algunos sectores que corrieron mejor suerte y no sumaron ninguna cifra a la lista negra del mundo laboral. Son los casos de la hostelería, de las industrias extractivas y del suministro de agua y saneamiento.

Por territorios

El informe del Ministerio de Trabajo también segrega los resultados por comunidades autónomas. Y también se ven diferencias que llaman la atención. Por ejemplo, Galicia lideró este triste ránking con 29 fallecidos en dos meses, por los cuatro de 2021.

La sigue Andalucía, que por población y por el tipo de industria que alberga tiene sentido que ocupe el segundo lugar. Murieron 15 obreros en las provincias del sur de la penísula, por los 19 del ejercicio anterior.

La tercera posición fue compartida por Cataluña y la Comunidad de Madrid, con 11 decesos durante la jornada laboral cada una. La primera, en los dos primeros meses de 2021, recogió nueve fallecimientos, mientras que la segunda tuvo 14.

Entre las comunidades que menos muertes registraron están La Rioja y Navarra, ambas con cero decesos, aunque el año anterior sumaron un muerto cada una. Las acompañan Cantabria y Extremadura, con un muerto cada una por los tres y cinco del ejercicio anterior, respectivamente. Los dos archipiélagos sumaron dos muertos cada uno a la lista este enero y febrero. En el mismo periodo en 2021, Baleares sufrió la perdida de dos trabajadores, mientras que Canarias tampoco tuvo decesos por estos motivos.

705 muertes en 2021

A 2022 todavía le queda más de la mitad de la vida por delante, pero los primeros meses no muestran datos halagüeños. En todo 2021 murieron en accidentes laborales 705 personas. Enero y febrero del presente año suponen casi el 17% de todas las personas que fallecieron en los 12 meses anteriores.

Del informe del año pasado se extrae que la mayoría de los trabajadores murieron cuando estaban en su trabajo (575), mientras que el resto, 130, fallecieron en el trayecto hacia su empleo.

Los hombres también se vieron más afectados por los accidentes mortales durante la jornada laboral entonces. En 2021 fueron 544 los que perdieron la vida en el trabajo, lo que supone 21 muertos menos que el año anterior. Por otro lado, las mujeres sufrieron un total de 31 accidentes mortales, registrando una vida perdida más que en 2020.

Los principales motivos fueron infartos u otras causas naturales, con 221 casos, seguidas de accidentes de tráfico (98) y golpes o caídas (92). La incidencia de los siniestros fue especialmente elevada en los sectores de la construcción y el sector agrario.

El informe también arroja datos sobre el total de siniestros laborales que sucedieron durante el 2021. En todo el año se produjeron 572.448 accidentes con baja, un 17,9% más que en 2020. Los accidentes graves en jornada de trabajo subieron un 5,6%, hasta sumar 3.702, mientras que los leves aumentaron un 16,3%, hasta los 493.458.

