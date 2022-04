El violador de Igualada llevaba 6 meses en el barrio: tenía antecedentes por delitos sexuales

“No hablaba mucho. Era esquivo, no saludaba cuando te lo cruzabas en el portal… Nunca te imaginas que alguien tan tímido pueda cometer una barbaridad así”, explica una de las vecinas. El detenido, de 21 años, vivía allí desde hacía poco más de medio año, según han declarado varios de los vecinos consultados. La vivienda, que se ubica en el número 13 de la calle San Sebastián de Igualada (Barcelona), está situada a menos de dos minutos andando de la plaza del ayuntamiento, uno de los lugares más concurridos de la población.

A primera de la mañana, la Unidad Central de Agresiones Sexuales (UCAS) de los Mossos d’Esquadra detuvieron al principal sospechoso de la violación de la menor de edad que tuvo lugar en Igualada hace más de cinco meses. Los hechos ocurrieron la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre de 2021, en los alrededores de la discoteca de donde salía la víctima para dirigirse a su casa. Ha transcurrido casi medio año de investigación en el que incluso se llegó a poner en duda la eficacia de la investigación por parte del cuerpo de seguridad autonómico.

“Me ha despertado un ruido muy fuerte. Al oír los portazos y los golpes se me ha pasado cualquier cosa por la cabeza. Menos lo que de verdad estaba ocurriendo”. Los Mossos llegaron cerca de las seis de la madrugada al domicilio para detener y registrar la vivienda en la que, según explica uno de los vecinos, hacía tiempo que ya no se veía a la joven y el hombre mayor que vivían con él cuando llegó al vecindario. Al mismo tiempo, otra delegación del cuerpo policial se dirigía al domicilio de la víctima para informar a la familia que se estaba procediendo a la detención del principal sospechoso de la agresión.

Puerta de entrada a la vivienda.

“Sé quién es porqué tenían un perro y lo paseaban, sobre todo ella. Por lo demás, era alguien que pasaba desapercibido y apenas te cruzabas por la calle”, relata sorprendida una de las vecinas de la misma calle. “Tengo una hija de 22 años. Muchas veces me decía que le daba miedo venir a casa por la noche, que cada vez se sentía más insegura. Nunca le había dado importancia, la verdad. Pero cuando te enteras de que a dos portales de tu casa vive alguien así… te quedas helada”.

Poco ruidoso

El presunto agresor era alguien apenas conocido en el barrio. De hecho, la mayoría de los vecinos apenas sabían nada sobre él cuando se les ha preguntado al respecto. “No hacía vida por el barrio. De hecho, en estos últimos seis meses quizás lo he visto, como mucho, tres veces. Apenas te lo cruzabas”, cuenta unos de los inquilinos del mismo bloque de viviendas. Tampoco era alguien conflictivo, por lo que nunca había llamado la atención de la cuenta. “Cuando se trata de alguien que no arma jaleo ni llama demasiado la atención en el vecindario no te imaginas que pueda haber hecho algo tan fuerte”, aclara otra de las vecinas.

Los Mossos llegan para detenerlo.

La víctima se dirigía a su casa la noche de los hechos, que se produjeron al poco tiempo de salir de la discoteca. Minutos antes se había despedido de un chico que conoció esa misma noche, al que se investigó en un primer momento hasta que se confirmó su coartada. El cuerpo de la chica fue encontrado desnudo en mitad de un descampado por un camionero. De hecho, según declaró en su momento, el testigo pensó en un primer momento que estaba muerta. La menor pasó varias semanas ingresada, en estado grave, en el hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.

Desde el Ayuntamiento de Igualada se ha facilitado y agradecido encarecidamente el trabajo de los Mossos en estos últimos seis meses. De hecho, el consistorio se va a personar como acusación particular tal como se acordó con todos los miembros la semana en la que ocurrieron los hechos. “Esperemos que no se vuelva a repetir, pero el consistorio se personará de forma automática en los futuros casos de agresión sexual”, explican desde el ayuntamiento de la ciudad a EL ESPAÑOL.

Los planes de modernización de videovigilancia, con un total de 26 cámaras repartidas por toda la ciudad, se han acelerado desde que ocurrieron los hechos. De hecho, cinco de ellas se instalarán en la zona del polígono de Las Comas, donde ocurrieron los hechos.

