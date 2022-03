Alexia, la candidata trans del PP contra Feijóo: adora Ayuso, lee a Cayetana y reivindica el folclore

Alexia Herranz tiene 28 años, pero cuenta que en realidad nació en 2010, cansada de que la gente viese una versión de sí misma que para ella no era real. Ese año dejó atrás su pasado para afrontar el "futuro en libertad", tal y como dice su lema de campaña. Ahora aspira a convertirse en la primera mujer transexual presidenta del PP en España.

Es de Gandía (Valencia) y apura los plazos para ser la rival de Alberto Núñez Feijóo en el próximo congreso que el PP celebrará en Sevilla tras abrirse en canal. Estudiante de Ciencias Políticas, no le importa que compañeros de su partido susurren a sus espaldas que su propuesta es la candidatura folclórica del congreso. "Hay que reivindicar más el folclore en el PP y en España, es una parte importantísima de nuestra cultura", ironiza.

Dice que cuenta con el apoyo de numerosos militantes de base de Andalucía, la Comunidad Valenciana y Asturias, así como de parte del colectivo LGTBI del partido. Se presenta como la candidata de la militancia, "de todas aquellas personas que en cada elección repartimos sobres y pegamos carteles". Llega al PP dispuesta a quedarse y confía en la solvencia de su partido para no necesitar a Vox.

Alexia Herranz en la presentación de su candidatura.

El 1, 2 y 3 de abril el PP celebrará el congreso extraordinario para elegir a la nueva dirección tras la crisis que ha acabado con el mandato de Pablo Casado. Alberto Núñez Feijóo será con toda seguridad el nuevo presidente de los populares.

Cualquier otro candidato no tendrá ninguna posibilidad de hacer sombra al político gallego, pero eso a la valenciana no le importa.

Las personas que la conocen aseguran que es una mujer inconformista por naturaleza. "La chica tiene todo el derecho del mundo a presentarse. No tiene ninguna opción y es probable que no reúna los avales, pero es una candidatura que nos aporta pluralidad y frescura al proceso después de todo lo que hemos pasado", añade un dirigente del PP valenciano.

Alexia realmente se cree todo lo que representa el PP. Es de derechas y liberal, sin complejos. Se afilió en 2017 después de que el PP "votara en contra de la ley valenciana para la libre autodeterminación e identidad de género".

Los valores de la marca los aprendió en la calle porque sus padres son votantes socialistas. "Cuando vemos las noticias muchas veces estallamos y empieza la discusión". Ahora reivindica una alternativa en el PP que "radica en nuestro profundo amor por lo que somos y por lo que queremos ser".

-¿Cómo una mujer trans acaba en el PP?

-¿Y por qué no? En 2011, el PP llegó a la Alcaldía de mi ciudad con mayoría absoluta, algo que el PSOE, que lleva toda la vida gobernando en Gandía, no ha conseguido. Formaba parte de asociaciones y fui conociendo a los nuevos concejales. En ese momento el estereotipo era que el PP no nos quiere, nos rechaza… Es cierto que mi partido votó en contra del matrimonio igualitario, pero a mí lo que me preocupa es el futuro. Me preocupa el precio de la vivienda, la sanidad pública, el trabajo y en defender los postulados del PP desde las bases.

-¿Y se sentiría cómoda gobernando con Vox?

-El PP ha demostrado de sobra que es un partido fuerte y de Gobierno. Siempre que la ha pifiado la izquierda, el PP ha sabido reconducir la historia. Espero que hagamos un buen trabajo y tengamos la fuerza suficiente para gobernar en solitario.

Candidata en Gandía

Alexia ya intentó presidir el PP de Gandía el pasado mes de diciembre, pero no reunió los avales suficientes. Sostiene que en aquel momento no recibió la información necesaria para continuar en el proceso electoral interno y ahora quiere entregar los 100 avales que necesita el próximo martes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

"Somos afiliados de base, sin cargos públicos y con más futuro que pasado, dispuestos a crear un partido de abajo a arriba, una candidatura formada por los que nos llaman minorías de los afiliados". Subraya que quiere "abrir el partido porque es la única manera de ocupar el centro político y ganar las elecciones".

Alexia Herranz, militante del PP en Gandía (Valencia).

Ley Trans

España recogerá la autodeterminación de género y permitirá el cambio de sexo legal sin necesidad de informe médico o psicológico, así como la hormonación y/o cirugía genital de menores de 16 y 17 años sin necesidad de contar con el consentimiento paterno, según la propuesta inicial del Gobierno.

"No la comparto. El consentimiento paterno en menores de edad es imprescindible. No obstante, eso no quita que si hay un menor transgénero que esté viviendo unas circunstancias particulares, se activen los mecanismos necesarios para buscar alternativas", puntualiza.

Sus referentes son mujeres con carácter y del PP. Esperanza Aguirre, Isabel Bonig, Isabel Díaz Ayuso, con quien se posicionó en la crisis abierta en el PP. Lee a Celia Villalobos o Cayetana Álvarez de Toledo, a la que también admira. "Creo que podríamos ser buenas amigas, pero discutiríamos mucho porque somos muy parecidas".

Alexia, la candidata 'trans' del PP.

"Es momento de mirar al futuro con ilusión y libertad, con la legitimidad del voto de los afiliados. Con esas ganas pretendemos hacer historia, transmitir transparencia y proporcionar más futuro que pasado", reitera Alexia.

La próxima semana se conocerá si su candidatura ha sido capaz de sumar los 100 avales que se requieren para convertirse oficialmente en la candidata alternativa a Feijóo.

