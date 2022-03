Pepa Álvaro, la mente tras los casting de Secret Story o GH: su don para ver a los mejores entre 100.000

Lleva 22 años en Zeppelin, la productora que ha creado de exitosos formatos como Gran Hermano, Secret Story, La Casa de tu Vida, Confianza Ciega, El Puente o The Language of Love, entre otros. Todos los participantes que han pasado por ellos han tenido que ser examinados previamente por Pepa Álvaro, directora de casting y Welfare Compliance Officer de Zeppelin.

Cada reality tiene sus particularidades, varia si los concursantes son famosos o anónimos, porque estar con una cámara apuntándote las 24 horas del día no es fácil de gestionar para nadie, aunque las celebrities están mucho más acostumbrados a esa circunstancia.

Álvaro comenzó como reportera en una agencia de noticias y en el año 99, después de diez años trabajando en la televisión, entró en Zeppelin para trabajar en un talk show que nunca vio la luz, pero que le sirvió para que Telecinco les encargara Gran Hermano. Ahí comenzó su idilio con este formato que todavía continúa.

¿Cómo es el día a día de ‘Secret Story?

El día a día del programa es un hervidero, aunque se hace sencillo dado que Zeppelin es especialista en realities en directo y somos un equipo muy consolidado que lleva muchos años trabajando juntos. Formamos una gran maquinaria donde todos los equipos saben lo que tienen que hacer y cada gala está organizada al milímetro.

Sin embargo, nuestros programas están vivos, la realidad de la casa puede cambiar de un segundo para otro, y esta circunstancia provoca que cada departamento esté siempre alerta y preparado para actuar de forma rápida y eficaz.

Visitar el control de Guadalix es observar los entresijos de la televisión de entretenimiento en directo, una maravilla para los amantes de este medio. Es un lugar lleno de magia, donde cada uno de sus trabajadores se deja la piel en retratar lo que ocurre para tener al espectador pegado a la pantalla.

¿Es más complicado un día de gala o el día a día con los concursantes?

Ha habido días difíciles en ambos espacios. Dentro de ‘Secret Story’ hay varios equipos de contenido, uno para la gala de nominaciones, otro para el programa de los domingos y otro para el contenido de la casa. Son equipos independientes, pero interrelacionados. Cuando en la casa pasan cosas también se refleja en el contenido de las galas y por tanto en el plató.

Participar en un programa de este tipo no es fácil, los concursantes necesitan mucha atención por parte del equipo, estamos pendientes de ellos constantemente. El momento más difícil suele ser el ecuador del programa, cuando ya llevan tiempo en la casa y echan de menos a su familia; a medida que la final se acerca renuevan sus energías por el aliciente de saber quién ganará el premio final.

¿Cuánta gente puede trabajar en el equipo de ‘Secret Story’?

En Zeppelin somos más de 200 personas, con casi el mismo número de mujeres que de hombres. Están repartidos en varios departamentos: dirección, producción, redacción, realización, técnica, sonido, arte, grafismo, comunicación, comercial, mantenimiento, seguridad, informática, administración, recursos humanos, etc.

¿Qué tiene ‘Secret Story’ que engancha?

La mecánica de los secretos da la oportunidad a los concursantes de ganar 50.000 euros, y esto es un aliciente más para ellos. Los concursantes tienen la oportunidad de llevar a cabo una doble estrategia: por un lado, la de lograr ganar los 150.000 euros de premio final, y por otro jugar para adivinar el secreto de sus compañeros y con ello la esfera que contiene el premio. Esto provoca que haya más estrategias en la casa y que por tanto se enriquezca el contenido del programa.

Secret Story2 gala1. Mediaset

¿Cómo ha afectado la covid al funcionamiento de este tipo de formato?

El coronavirus ha cambiado nuestra forma de hacer televisión. En un principio tuvimos que renunciar a castings presenciales masivos y organizarnos para hacerlos online, con sólo la presencialidad en las últimas fases. Luego, cada uno de los concursantes tuvo que guardar una cuarentena de diez días antes de entrar a la casa.

Además, hemos creado una política de prevención con protocolos anti-covid en todas nuestras dependencias. Una parte del equipo teletrabaja, se mantienen las distancias de seguridad y el uso de mascarillas FPP2, y realizamos test preventivos tanto a los trabajadores como a familiares y colaboradores que van a plató, entre otras medidas.

El formato cambia

No es lo mismo hacer un reality de personajes famosos a uno de personas anónimas, desde su caché a sus conocimientos del medio, todo influye en su selección y en el comportamiento de los concursantes:

“Los anónimos no son profesionales de los medios y este mundo es desconocido para ellos y lo encaran con sorpresa: La presencia de cámaras, llevar un micrófono 24 horas, las entrevistas en plató... Aunque bien es cierto que para las celebrities no es tan sencillo como puede parecer en un principio, ya que la mayoría está acostumbrada a una vida más cómoda”, comenta a EL ESPAÑOL Pepa Álvaro.

Elegir de forma acertada el perfil de cada participante es fundamental para programas como Secret Story, y para esta edición, Zeppelin creó una página de casting que bautizaron como The Genuine: “Se trata de un programa de captación de perfiles en el que cabe todo aquel que quiera participar en nuestros programas. Nuestro objetivo número uno es encontrar gente genuina, auténtica”, afirma la periodista.

En la introducción de esa página los candidatos pudieron leer: “Si casi siempre tienes los sentimientos a flor de piel, eres la alegría de la huerta, tienes un corazón que no te cabe en el pecho, tu objetivo en la vida es salir de tu zona de confort, te corre sangre aventurera por las venas y tienes alma de descubridor... perteneces al clan de los Genuinos y te estamos buscando”.

7ª Gala Secret Story. Mediaset

Y ese mensaje caló para que miles de personas dieran el paso para apuntarse al casting del relity. Eso sí, Álvaro tiene claro que “todos los concursantes tienen en común que están en ‘Secret Story’ para cumplir su sueño”.

Después de tantos realities emitidos en televisión: ¿Van condicionados y pensando más en la salida que en su participación?

En esta edición de ‘Secret Story’ hemos hecho un esfuerzo para lograr un casting de gente que tuviera como prioridad vivir la experiencia intensamente. Tras hacer muchas entrevistas, encontramos un grupo de personas con una vida muy rica fuera, cuyo objetivo no era ir a un programa de televisión a hacerse famoso.

El casting ha sido muy diverso, como todos los que tienen el sello de Zeppelin, y podemos encontrar desde una estudiante de matemáticas, hasta una teniente de alcalde, pasando por un profesor, un químico fontanero o un interventor.

¿Qué es lo más complicado de un casting para este tipo de programas?

Que los concursantes se comporten dentro de la casa tal y como han sido durante el proceso de casting. Nosotros elegimos a los concursantes de uno en uno, sin saber cómo van a interactuar entre ellos. Una vez que los juntas, es cuando surge la química entre ellos, la magia necesaria para que se creen historias y tramas interesantes para el espectador.

7ª Gala Secret Story (21)

En la mayoría de las ocasiones logramos que esos concursantes brillen tal y como lo han hecho fuera, pero a veces no ocurre así, la casa les puede, no logran ser ellos mismos, se sienten condicionados por las cámaras o la experiencia resulta demasiado difícil. Sin embargo, la magia hace que siempre surjan idilios entre ellos que nos sorprenden a todo el equipo de casting; la mayoría de las veces son relaciones que jamás pensamos que fueran a ocurrir.



Ha tenido que evaluar a más de 100.000 personas en su carrera como directora de casting

Veintidós años de carrera dan para mucho y Álvaro ha visto de todo en los castings de los diferentes programas en los que ha participado y, aunque reconoce nunca se había parado a pensar cuanta gente podía haber entrevistado en todos estos años, la periodista comenta que “he sido directora de casting de más de 30 ediciones de diferentes programas de Zeppelin: Gran Hermano, Secret Story, La Casa de tu Vida, Confianza Ciega, El Puente, The Language of Love… y muchos más.

Haciendo cuentas, habré entrevistado presencialmente a unas 5.000 personas, pero de forma online, he visionado a más de 100.000 candidatos a lo largo de mi carrera”.

¿Hay algún perfil que siempre busquéis para que entre en la casa de Guadalix?

En general, buscamos personas que dicen lo que piensan, que saben expresar y comunicar su día a día en el reality, pero si hay un denominador común en todos nuestros castings es la diversidad.

Buscamos perfiles plurales en todos los campos: Procedencia, edad, identidad sexual, carácter, etnia, cultura, etc. Un casting diverso es socialmente necesario, y además rico en contenido y por tanto un aliciente para el espectador.

La noche de los secretos.

¿Cómo llegaste a trabajar en la dirección de casting de Zeppelin?

De formación soy periodista. Mis inicios fueron de reportera en una agencia de noticias y, posteriormente, me pasé al entretenimiento. Entré en Zeppelin en el año 99 después de diez años trabajando en la tele mandé el currículum y tuve la suerte de que me llamaron muy rápido.

La idea era comenzar en un talk show que finalmente no se hizo, pero los astros se alinearon y Telecinco nos encargó ‘Gran Hermano’. Todo el equipo de ese programa nos fuimos a la preproducción y fue un año mágico que ha determinado toda mi carrera.

A lo largo de estos 22 años he pertenecido a diversos departamentos dentro del área de contenido. En la actualidad soy la directora de casting, es decir, la responsable de la selección de los concursantes que forman parte de nuestros programas.

Además, desde hace dos años, ejerzo la labor de Welfare Compliance Officer de Zeppelin, ocupándome de que se lleven a cabo los protocolos de bienestar de los participantes de nuestros programas y se garantice la creación de entornos seguros.

Making of Secret Story.

¿Qué características debe de tener una directora de casting?

En mi opinión, la intuición es una de las características fundamentales, y te diré que, en mi caso casi nunca se ha equivocado. Pero esto te lo da la experiencia también. Además, es fundamental tener empatía con los concursantes para que se dejen conocer en profundidad.

Pero, en cualquier caso, una directora de casting no es nadie sin su equipo. A lo largo de mi carrera he trabajado con grandes profesionales, y ahí radica el éxito de un buen casting.

El punto de inflexión en su carrera

En ‘Secret Story’ cada participante tiene un secreto y Álvaro tiene el suyo. Uno de sus formatos favoritos no es de los más famosos de Zeppelin. Se trata de ‘El Puente’, un docu-reality presentado por Paula Vázquez y emitido por Movistar: “Soy una viajera empedernida y uno de los programas que más me ha llenado ha sido ‘El Puente’, un formato original nuestro que se grabó en la Patagonia y en Vietnam y que ya ha sido adaptado en Francia, Reino Unido, Brasil y Australia”

Pero no podía faltar el programa estrella de la productora, Gran Hermano: “Sin duda fue el que cambió mi vida y ha sido testigo de los acontecimientos más importantes de mi trayectoria vital. Le tengo un cariño especial”, añade la periodista.

Making of Secret Story

¿Cómo fue el primer casting para Gran Hermano que hiciste?

Lo recuerdo con mucho cariño. Nadie conocía el programa y se presentaron unas 2.000 personas, de las cuales vimos a 900 en hoteles. Fue muy divertido, viajamos por toda España para entrevistar a las personas que se habían apuntado. Todos los candidatos alucinaban cuando les contábamos los detalles del formato.

Vimos a gente muy diversa y fue bonito por la cercanía que había entre ellos y el equipo. Ese año creamos una estructura y un “modo de hacer” que, salvo la brecha tecnológica, sigue manteniéndose hasta hoy.

¿Ha evolucionado la manera de hacer casting en los últimos 22 años?

Lo que más ha cambiado en los últimos años ha sido la tecnología. Hace más de dos décadas años no existían los teléfonos inteligentes, los candidatos no te podían mandar ni fotos ni videos, y no existía una plataforma online para que pudieran subir sus candidaturas.

Lo hacíamos todo mediante teléfono, llamaban a un número, se apuntaban a una base de datos rudimentaria, pero muy eficiente, hacíamos una selección solo con los datos de sus respuestas, y un grupo de telefonistas les citaba en un hotel de su zona para poder verlos presencialmente.

Ahora hay un abismo: los candidatos se apuntan online a nuestra plataforma y facilitan información que a nosotros nos ayuda a conocerles lo más rápidamente posible. Vemos a menos gente de forma presencial, pero esto también es debido al covid. La presencialidad es fundamental a la hora de conocer a un candidato.

Secret Story

