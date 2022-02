El Método Silva te cambia la vida: una experta explica la meditación que apasiona a Pablo Motos

“Yo empecé a meditar porque cotilleo a la inmensa mayoría de los actores de Hollywood que vienen aquí con el fin de ver qué les saco. Analizo qué hacen, qué comen... Ser actor de Hollywood debe de ser algo muy complicado y todos los que estaban centrados me decían ‘yo cada mañana medito’ y al final me dije ‘hostia, voy a hacerlo yo también’ y me va muy bien”. Son las palabras pronunciadas este miércoles por el comunicador Pablo Motos, quien lleva produciendo y presentando El Hormiguero desde 2006.

Lo ha hecho en una conversación que ha mantenido con el actor Álex González, que ha acudido al talk show televisivo de Antena 3 para hablar de Operación Marea Negra, una miniserie que se emitirá próximamente en Amazon Prime. No obstante, lejos de toda la parafernalia de promoción, Motos y González han hablado de la importancia de la salud mental en la sección Pasarse de la raya y ambos, presentador y actor, han reconocido que meditan, un acto que les proporciona “felicidad”.

“Da vergüenza hablar de estos temas pero al final, lo que busca todo el mundo es ser feliz y es a lo que menos tiempo le dedicamos”, razona Pablo Motos. De este modo, González, en esta conversación, ha revelado que el comunicador le regaló el libro Deja de ser tú, de Joe Dispenza, que trata sobre la capacidad de la mente para transformar la realidad. Y ahí fue cuando se dio cuenta de que quería conocerse más a sí mismo. “Conectar”.

El actor comenzó, en consecuencia, a practicar el Método Silva, una forma de meditación activa, “porque no todo el mundo puede practicar la meditación pasiva”. Y resultó que le vino como un guante. Pablo Motos, conocedor de varias vertientes de meditación, de hecho, explicó que este método nacido en 1944 consiste en “estar en alfa, que es lo contrario a tener ansiedad, por lo que estás muy tranquilito y sientes que formas parte del universo”.

EL ESPAÑOL, no obstante, ha querido ahondar en la explicación de lo que es el Método Silva y contar qué beneficios puede traer para la salud de las personas que lo practican. Para ello, este medio ha hablado con Estela Calderón (Santander, Cantabria), la directora del Método Silva en España y usuaria de este tipo de meditación activa desde 1987.

Instructora de Álex González

Esta maestra e instructora, de hecho, ha confesado a este diario que ella ha sido quien le ha enseñado el Método Silva “el pasado mes de noviembre” al actor Álex González, una forma de meditación activa que para el actor, reconoce, “es una forma de conectarte con el subconsciente y conseguir bajar la frecuencia mental”. Y parece que le ha servido de mucho.

Estela Calderón, directora del Método Silva en España. Cedida

—Pero Estela, antes de nada, ¿puede explicar en qué consiste el Método Silva?

—El Método Silva es un conjunto de técnicas y enseñanzas basadas en un entrenamiento cerebral para producir a voluntad ondas alfa, que están asociadas con la capacidad de relajación, de descanso, de recuperación de energía, de tranquilidad… Pero, también, nosotros les sacamos partido para mejorar el aprendizaje, la memoria, la concentración, la imaginación, la intuición y, en definitiva, nuestra capacidad creativa.

Esta forma de meditar, ideada entre 1944 y 1966 por José Silva (Texas, EE.UU., 1914), es un método “más occidental de meditación”. “A diferencia de las meditaciones orientales, que suelen ser más pasivas, las relajaciones del Método Silva son dinámicas. En ellas, incorporamos imágenes para ir potenciando las ondas alfa y facilitando el uso de las funciones asociadas al hemisferio derecho del cerebro para aprender a relajarnos en cualquier situación”, desgrana la instructora Calderón.

Es más, que sea una meditación activa ha sido algo fundamental para el actor, según ha explicado Álex González en el programa de Pablo Motos. “Voy a decir una cosa que puede ser de ayuda a muchas personas: yo estuve muchos años tratando de meditar y me frustraba mucho porque no conseguía hacerlo. Y es porque no sabía que existían varios tipos de meditación y yo hacía la meditación pasiva que consiste en dejar tu mente en blanco, lo cual me es imposible”, le ha confesado el actor al presentador.

El actor Álex González.

Fue cuando Álex González descubrió el Método Silva, una forma de meditación activa “en la que te puedes mover y no tienes que estar quieto. Tampoco se trata de que estés caminando, pero si te pica algo te puedes rascar. Y no consiste en dejar la mente en blanco, sino en traer a tu mente pensamientos que tienes, ordenarlos… Si tienes un problema, intentar ver cuál es la solución. Esto es una meditación activa y es de mucha ayuda”.

Esta percepción de Método Silva es algo que comparten las 175.000 personas que, como Álex González, lo han practicado desde que llegara a España en 1972. “En estos años hemos tenido personas de todas las profesiones y edades. Y, también, muchas personalidades como actores, actrices, futbolistas, tenistas, toreros… Da igual. Ha sido beneficioso para todos”, explica Estela Calderón.

—¿Cómo ha sido tener a Álex González como alumno?

—Él es un encanto de persona y era muy participativo. Siempre que pedía a algún voluntario para los ejercicios, él salía siempre.

Beneficios del Método Silva

Los beneficios de meditar son inescrutables. A unos, como a Pablo Motos, les proporciona “felicidad” y bienestar. A otros, como a Álex González, les ayuda a “ordenar sus pensamientos” a través de ejercer el Método Silva. Pese a ello, la directora del Método Silva en España, Estela Calderón, ha explicado la multitud de beneficios que puede generar esta forma de meditación activa al ser humano.

“Es un método de vida porque, si lo practicas, te facilita todo. A través de aprender a producir voluntariamente las ondas alfa mediante distintas técnicas basadas en la relajación, podemos gestionar los problemas de una manera diferente, ya que aprendemos a llegar a un equilibrio entre el cuerpo, la mente y las emociones. Esto nos ayuda a tener más paz, más seguridad; a fortalecer nuestra relaciones interpersonales; e, incluso, a fortalecer nuestro sistema inmunológico”, sostiene la instructora, quien lleva enseñando el Método Silva en España desde 2004.

Una persona meditando.

Y es que para Estela Calderón, según esgrime, “desde pequeños nos educan excesivamente a utilizar el hemisferio izquierdo del cerebro, el racional, y no se da importancia al uso del hemisferio derecho, el emocional, en donde analizamos y resolvemos nuestros problemas”. “Cuando me di cuenta de que a los humanos sólo nos enseñan a usar el hemisferio izquierdo pensé ‘no estoy en equilibrio’. Por ello, me propuse también usar el hemisferio derecho. Es como usar los ojos: ves mejor si utilizas los dos y no sólo uno”, ejemplifica la instructora.

—Estela, ¿cómo se practica el método Silva?

—La base es la relajación. Aprender a hacerlo física y mentalmente a través de entrenar la producción voluntaria de las ondas alfa. Así aprendes una serie de técnicas que nos ayudan en el día a día: a dormir, a descansar bien, a controlar jaquecas o migrañas o para entrenarnos en el aprendizaje y la memoria. También sirven para encontrar soluciones que nos pueden aportar seguridad y tranquilidad.

El Método Silva es, en definitiva, una forma de “meditación dinámica y activa”, muy acorde con la cultura occidental que ayuda, mediante la producción voluntaria de las ondas alfa, a relajarse, ordenar los pensamientos o solucionar problemas, entre otras cosas. Una forma de meditación que ha ayudado al actor Álex González. Aunque, como sostiene el presentador Pablo Motos, “cada uno que se busque la vida” en el mundo de la meditación, porque a cada persona le puede venir bien ejercer un método u otro.

