Cocinamos la tortilla de patatas de Pablo Motos, la más extraña conocida: clara de huevos, nueces...

Pablo Motos, entre sus múltiples entrevistas, invitó a divertirse en ‘El Hormiguero 3.0’ -fruto de un imperio que factura 25 millones de euros- a los cocineros David de Jorge y Martín Berasategui recientemente. Ambos invitados acudieron al plató del programa estrella de Antena 3 para promocionar su último libro Pan comido. Más recetas sin vergüenza, un manual de recetas sencillas dirigido a aquellas personas que quieran impresionar a todos con sus platos sin tener grandes conocimientos ni práctica. Pero lo que quedó de la entrevista fue la 'extraña' tortilla de patatas que prepara el presentador -que es con claras, no como esta sin huevos otra que ya cocinamos-.

Pablo Motos lo desveló después de buscar la polémica en torno a si la tortilla debe ser con cebolla o sin ella. “La última vez que viniste, David, dijiste que la tortilla de patatas era con cebolla y Dabiz Muñoz dijo aquí que sin cebolla”, a lo que el chef respondió bromeando: “Dabiz Muñoz es muy majo, pero un lila”. ¿Y para él? Pues ni una cosa ni la otra.

El presentador, al ser preguntado por David de Jorge y Martín Berasategui por la última tortilla que había cocinado, presumió de la simplicidad de su receta y el poco tiempo que le dedica a estar entre fogones. Y, entre risas y chistes, reveló su última receta: una tortilla de claras.

Pablo Motos junto a Martín Berasategui y David de Jorge.

“Te van a dar el premio a la creatividad”, ironizó Berasategui. Entre comentarios jocosos, el de Requena dio la receta de su particular trotilla, que calificó como “muy esponjosa”. "Siempre me parece que hay poco punto de nieve, entonces se me hace una montaña, que luego queda muy esponjosa".

Su secreto, siguió desvelando, es “darle la vuelta”. Cuando le preguntaron qué otros ingredientes añadía o si le ponía jamón o queso, el presentador afirmó que le echaba “bien de sal” y que, para hacer su receta más saludable, solo le añadía nueces. A lo que David de Jorge bromeó: “Te queda así muy jugosa”.

Para comprobar si es el chef o el presentador el que tiene la razón, cocino la tortilla de Pablo Motos y te comento si es realmente tan esponjosa, deliciosa y saludable como asegura el rey de las noches de Antena 3.

Preparando los ingredientes

Para cocinar la tortilla de claras de Pablo Motos necesitaremos cuatro ingredientes: huevos, nueces, sal y aceite. En mi caso, he necesitado cuatro huevos y dos puñados de nueces enteras ya peladas. Como instrumentos, he usado una sartén mediana, un bol de plástico, un plato hondo, un plato plano, una espátula y una batidora eléctrica de varillas para hacer las claras a punto de nieve. Aunque también es posible usar unas varillas manuales, el proceso para montar el huevo es mucho más rápido si usamos la mano robótica.

Hay que batir huevos, de eso no te quita nadie.

Separo las claras de las yemas dejando estas últimas en un plato aparte. Vierto las claras en un bol de plástico y las bato durante 15 minutos con las varillas eléctricas. Como para Pablo Motos nunca es suficiente punto de nieve, me empleo a fondo en este paso y continúo batiendo a máxima potencia hasta formar toda una montaña de pasta blanca. Sé que he terminado cuando las claras están tan espesas que ni tan siquiera se caen si le doy la vuelta al recipiente plástico.

La preparación

Por otra parte, tomo una sartén mediana y le añado un chorrito de aceite. En mi caso, he usado aceite de oliva. Lo dejo calentando a máxima potencia. Mientras se calienta el aceite, preparo las nueces. Aunque el presentador no lo especifica, he decidido partirlas usando una bolsa de plástico y un martillo. Cuando los trozos son lo bastante pequeños, sin quedar pulverizados, dejo de machacar las nueces y las dejo aparte. Al cabo de cinco minutos, compruebo si el aceite está caliente y, si lo está, le echo las claras.

Como la masa de las claras es espesa, es sencillo extenderla a lo largo de la sartén para que la tortilla quede con forma circular. Lo recomendable es usar una espátula, una lengua o un cucharón para dibujar la forma de manera limpia. A pesar de que Pablo Motos no ha especificado cuándo añade las nueces, he decidido dejar cuajar el huevo durante un minuto para añadirle las nueces y la sal al gusto antes de darle la vuelta a la tortilla. Vierto las nueces intentando que ocupen todo el espacio de la sartén.

Hay que machacar las nueces.

Después de otro minuto, le doy la vuelta a la tortilla usando un plato plano del tamaño de mi sartén. Le doy la vuelta y dejo que el huevo cuaje también por debajo. Al cabo de un minuto, saco la tortilla usando una espátula. Aunque la nuez parece un poco quemada, el aspecto de mi 'creación' es agradable. Corto mi tortilla, cojo dos platos. Uno es para ti y otro para quien tú quieras. En nuestro caso, como Motos es una persona sana, le hemos añadido tomates cherry y unas aceitunas negras a la creación.

El resultado

Mi imitación de la recete del rey de las noches de Antena 3 no ha sido del todo un fracaso. La textura de la tortilla es jugosa y hace muy buen contraste con el sabor seco de la nuez, que me ha quedado solo ligeramente quemada. El olor de la receta recuerda al de las palomitas de maíz recién hechas en el cine y el sabor es el esperado: el de una mezcla de huevos con frutos secos y su justo punto salado. Es agradable, sin alardes y saludable. El plato llena bastante sin saturar, lo cual es una noticia muy positiva.



La creatividad de la receta tampoco es tan criticable como afirma David de Jorge, ya que a mí nunca se me hubiera ocurrido juntar estos dos ingredientes para hacer un plato de mediodía. No obstante, no sé si la próxima vez que haga esta tortilla voy a ser capaz de no quemar las nueces. Quizá el secreto sea añadirlas a posteriori. Además, tampoco sé qué hacer con las cuatro yemas sobrantes. Lanzo esta pregunta a Pablo Motos para que nos dé otra receta para aprovecharlas en su próximo programa.

En definitiva, que me ha gustado -aunque tenía mis dudas-. Pero prefiero comer una de patatas (sin cebolla). Así la hemos hecho siempre en casa. Pero, oye, que también me gusta la de cebolla -no se me vaya a enfadar nadie-. En cualquier caso, Motos, la tuya se queda en tercer lugar. Igual un día, si no tengo patatas... vuelvo a probar la tuya.

