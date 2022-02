De la ciudad de Ronaldo a la de Isabel la Católica: qué se vota en Castilla y León según el nivel de renta

Han pasado poco más de dos meses desde que el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, convocara las elecciones más polémicas que ha vivido esta comunidad. Hablaba de "traición" y "deslealtad" de Francisco Igea, su socio de Gobierno, de Ciudadanos. Quedaba consumado el divorcio entre azules y naranjas, cuyo resultado final lo dictarán las urnas el próximo 13 de febrero.

Algo más de dos millones de castellanoleoneses están llamados a votar ese día y a deshacer una crisis política sin precedentes o, por el contrario, a agrandarla todavía más. Todo dependerá del resultado. Por primera vez, unas elecciones en Castilla y León no van de la mano de las municipales ni del resto de autonomías. Del Bierzo a Soria; de la Siera de Gredos al Condado de Treviño. La batalla política se libra ahora en la comunidad más extensa de España.

Castilla y León no tiene un mapa homogéneo. Ni en lo físico, ni en lo político, ni en lo económico. No se vota lo mismo en la próspera Simancas que en el deprimido Madrigal de las Altas Torres, el municipio más rico y el más pobre de la comunidad, respectivamente. A la hora de sacar el DNI para identificarse ante la urna, hay carteras y bolsos más alegres que otros. Los hay de marca cara, de publicidad de una antigua caja de ahorros y los hay incluso que prescinden de monedero para llevar la billetada cogida con un clip. Como se suele decir, hay gente pa' to'. El contenido de las carteras es un factor clave para determinar el voto.

El presidente de Castilla y León y candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco.

Pobres o ricos, no son pocos los votantes indecisos, según las encuestas. A ellos se han lanzado en masa los candidatos en largos días de mitin, de visitas a explotación ganaderas y subidas al tractor. Las listas han sido renovadas y las socialistas son las únicas planchas que no han sufrido cambios, confiando en repetir la misma receta que llevó a los de Luis Tudanca a ganar las elecciones autonómicas por primera vez desde 1983.

Votar con la cartera

¿Influye el bolsillo a la hora de votar? Huyendo de estereotipos o generalidades, todo apunta a que sí, a menos que el dato sea una curiosa coincidencia.

Después de pasar por Valladolid cumpliendo con el dicho que permite hilarlo casi todo, el Pisuerga baña Simancas antes de hacerse uno con el Duero. En esta tierra proclive a la batalla histórica (primero entre cristianos y musulmanes y siglos después entre franceses y aliados) la cartera, según las estadísticas, sonríe.

La localidad vallisoletana presume de una renta por habitante declarada en el IRPF que alcanza los 58.897 euros, siendo así el municipio más rico de Castilla y León y el séptimo de España. En continuo crecimiento desde 2014, este índice con el que se miden el bolsillo de los vecinos despegó entre 2018 y 2019, creciendo en un 47,29%.

Beneficiándose del éxodo de muchos vallisoletanos de la capital hacia municipios de la zona metropolitana (entre los que se encuentran Boecillo, Laguna de Duero o Arroyo de la Encomienda), en Simancas se vota siempre al PP.

Pueblo rico, voto popular

Ya sea en las municipales (donde ha ido perdiendo margen con respecto al resto de fuerzas), autonómicas o generales, los simanquinos y simanquinas no tienen dudas. De hecho, Vox fue la segunda opción más votada en las últimas generales, mientras que Ciudadanos lo fue en las autonómicas de 2019.

Alberto Plaza, alcalde de Simancas y senador por Valladolid, junto a Pablo Casado. E.E.

El popular Alberto Plaza, alcalde de Simancas y senador por Valladolid, gobierna en minoría con acuerdos puntuales siendo el regidor que más salario percibe de toda la provincia de Valladolid, ingresando 45.000 euros brutos anuales.

El extraordinario nivel de renta de Simancas tiene algunas razones más allá de absorber el éxodo capitalino. En su territorio se encuentran urbanizaciones de lo que antes se llama 'alto standing', como son Panorama o Entrepinos, y como habitante de relumbrón (aunque no sea de forma fija) cuenta con el mítico Ronaldo Nazario, exfutbolista de Barça, Real Madrid e Inter de Milán y ahora propietario del Real Valladolid.

Otro de los índices en los que Simancas saca buena nota es en el demográfico. De los 1.996 que residentes de 1991 ha pasado, veinte años después, a los 5.315.

¿Influye entonces el nivel de renta en el voto? El esquema se repite si se atiende al top five de ricos en Castilla y León. Salvo en Sariegos (34.334 euros anuales per capita), municipio cercano a la capital leonesa donde gobierna la Unión del Pueblo Leonés, y en el burgalés Cardeñajimeno, Burgos (35.666), donde manda una agrupación de electores; en los ayuntamientos de Carbajosa de la Sagrada, Salamanca (38.382) y Boecillo, Valladolid (34.435) el PP es tan incontestable como en Simancas.

¿Qué votan los pobres?

¿Qué pasa entonces en los más pobres? El dudoso honor de ser la localidad con menos renta de Castilla y León lo ostenta Madrigal de las Altas Torres, municipio enclavado de la comarca abulense de La Moraña. Si hablábamos del valor histórico de Simancas, el municipio del norte de Ávila no se queda atrás.

En su haber guarda el nacimiento de Isabel I de Castilla, conocida después como La Católica; siendo cuna también de don Vasco, primer obispo de Michoacán y haciendo un patrimonio que bien merece desviarse del camino.

Ahora su realidad dista y mucho de aquellos días de gloria pasada. En plena caída demográfica (desde 1970 ha pasado de 3.662 habitantes a los 1.380 actuales), su renta por habitante es con claridad la más baja de la comunidad: 14.265 euros.

Aquejado por varias olas de emigración (la última, en la crisis de 2008 y sus coletazos hasta 2014) vaciaron las calles del municipio, cuyos vecinos parten en su mayoría hacia otras capitales como Madrid o, más cerca, Salamanca. En la actualidad cuenta con una tasa de paro del 19,92% (frente al 7,16 que arroja Simancas).

Apoyándose en gran medida en el turismo, Madrigal de las Altas Torres fue cruce de caminos de importancia en el pasado. Un centenar largo de empresas componen ahora el tejido industrial de este punto de la provincia abulense, que se centra en su mayoría en los productos agrícolas, reparación mecánica y, en menor medida, producción fotovoltaica.

PSOE, salvo excepciones

Y si esto va de asomarse a la urna… La balanza vence por el otro lado. Ana Isabel Zurdo es la alcaldesa socialista de un municipio en el que el PSOE suele imponerse al PP, aunque con excepciones más allá del último ciclo político.

Ana Isabel Zurdo, alcaldesa socialista de Madrigal de las Altas Torres desde 2015. E.E.

Desde 2015 no hay rival ni en las municipales ni en las autonómicas. La regidora ingresa 33.443 euros de sueldo como alcaldesa, gobernando con mayoría absoluta (cinco concejales del PSOE por cuatro populares), habiendo perdido desde los comicios de 2015.

Con Madrigal de las Altas Torres liderando la clasificación, en el top five de los más pobres siguen sigue la estela Macotera, Salamanca (16.513 euros anuales per cápita), Bustillo del Páramo, León (16.630), Candeleda, Ávila (16.665) y Casavieja (16.703), también en la provincia abulense. En todos gobierna el PSOE salvo en Bustillo del Páramo, donde es el PP el que conserva el bastón de mando.

Atendiendo a las ciudades de más de 40.000 habitantes, Valladolid y Burgos se llevan la palma como las más ricas de Castilla y León (24.349 y 23.611 euros de renta media bruta por habitante) mientras Zamora y Ponferrada se sitúan a la cola con 24.955 y 24.992 euros, respectivamente. Salvo en Zamora, donde gobierna Izquierda Unida con Francisco Guarido, en todas el PSOE ostenta la alcaldía (con Óscar Puente, Daniel de la Rosa y Olegario Ramón).

Pero volviendo al general de las localidades sea cual sea su población, volvemos a Simancas y Madrigal, Madrigal y Simancas. Dos tierras de contraste dentro de la comunidad más extensa de España. Dos tierras, una la de nacimiento de Isabel la Católica y otra la que guarda su testamento en su Archivo General. Casualidades en una tierra que mira al pasado para imaginar otro futuro.

