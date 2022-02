La muerte de Esther López: la Guardia Civil se centra en los tres sospechosos

El hallazgo del cuerpo de Esther López, la joven de 35 años de Traspinedo (Valladolid) desaparecida el 12 de enero, deja varias dudas a los investigadores de la Guardia Civil.

El cadáver ha sido encontrado por un paseante en una zona visible y ya inspeccionada con anterioridad, por lo que los agentes se plantean la posibilidad de que alguien lo haya llevado hasta allí en las últimas horas.

"Ya no hay prisa, ahora hay que hacerlo lo mejor posible", ha manifestado el coronel de la Guardia Civil de Valladolid, Miguel Recio, tras comprobar que el cuerpo era el de Esther.

Durante estos 24 días de angustia y búsqueda se han investigado a tres personas. El primero fue Ramón El Manitas, conocido en el pueblo. Admitió que Esther había estado en su casa varias veces con anterioridad. Llegó incluso a hacer una huelga de hambre mientras los agentes inspeccionaban su casa, pero no encontraron nada.

Así que se remontaron a los últimos momentos de Esther. Aquel día, el 12 de enero, salió a ver el fútbol con unos amigos. Era miércoles, jugaba el Real Madrid y el Barcelona la Supercopa de España. Tras el encuentro se la vio cerca de un restaurante de la zona, La Maña, a unos cuatro kilómetros de su casa.

Además de El Manitas, han sido interrogados dos amigos de la joven. Las dos ultimas personas que vieron a Esther con vida, a priori. Uno de ellos ha dado hasta tres versiones de lo que pasó aquella noche. Que si la dejó y se fue, que si ella quería seguir de fiesta y quería ir a Valladolid o que Esther había quedado con alguien.

Estas dos personas responden a las siglas de O. y C. Los dos viajaban en el mismo coche junto a Esther antes de que esta desapareciese. El primero, O., vive a 100 metros del citado restaurante y es quien ha dado tres explicaicones distintas.

Las versiones que ofrecen estos dos amigos no convencen a los investigadores del caso. Es por ello que se barajan varias hipótesis en las que están trabajando: por una parte, se sospecha que se hiciera una parada previa antes de dirigirse al cruce de La Maña donde supuestamente bajó C. y, por otra, sorprende el tiempo que empleó O. en alcanzar el cruce de El Romeral, tras bajar C. del vehículo en La Maña.

No obstante, además de estos dos amigos, la Guardia Civil ha ampliado la investigación a una decena de personas, entre testigos, investigados y sospechosos que han prestado declaración para aportar más luz a este caso.

Al cierre de esta edición no ha trascendido la identidad de la persona que ha encontrado el cuerpo, en qué condiciones lo ha hecho o si ya estaba siendo investigado por la Guardia Civil.

El padre ya "descansa"

“Ya ha aparecido mi hija que era lo que quería y ya no quiero hablar con nadie”, ha pedido Miguel López, el padre de Esther, tras ser localizado esta mañana el cadáver “de una mujer, que puede ser compatible en un porcentaje muy elevado” con el de la joven de 35 años desaparecida el pasado 12 de enero en la localidad vallisoletana de Traspinedo.

El padre de Esther ha manifestado roto de dolor: “Sí, es mi hija”. “Estoy mal, me han puesto medicamento y mi mujer está muy mal, ha tenido que ser atendida por un psicólogo”, asegura con la voz entrecortada.

Miguel, que tuvo desde el principio pocas esperanzas en localizar a su hija con vida, y ha confiado en que la Guardia Civil encontraría a su hija “esté como esté” ha asegurado hoy tras esta noticia que “dentro del disgusto, descansas”.

Un caso "extraño"

El alcalde de Traspinedo, Javier Fernández, ha mostrado su tristeza tras el hallazgo del cadáver de Esther López, y ha expresado que es un desenlace "extraño" al haber sido hallado cerca de una carretera, en una zona visible e inspeccionada anteriormente y a escasos 3 kilómetros del centro de la localidad.

En declaraciones a Efe, el alcalde ha mostrado su indignación por este final y ha asegurado que este pasado sábado fue "un día muy triste", especialmente para los familiares de Esther, con los que ha hablado y que se encuentran totalmente rotos, según ha explicado.

El regidor ha sostenido que durante la pasada mañana notaron mucho movimiento de la Guardia Civil y supusieron que se trataba de una batida más de las muchas que llevan realizando pero al conocer que habían cortado la carretera de acceso al pueblo, donde ha sido hallado el cadáver, se temieron lo peor.

Cronología. - 12 enero: la familia de Esther López denuncia la desaparición de la joven en las inmediaciones de su localidad, Traspinedo (Valladolid), tras salir por la noche con amigos y ver por televisión en un bar el partido de la Supercopa de España de fútbol entre el FC Barcelona y el Real Madrid. Su móvil no está operativo. Los testigos sitúan la última zona en la que fue vista en el entorno del restaurante La Maña. - 17 enero: cientos de vecinos participan en la primera batida masiva en busca de alguna pista sobre su paradero, aunque sin resultados. - 22 enero: primer detenido por este caso, Ramón "el Manitas", de 48 años, vecino de la localidad. La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, anuncia que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se incorpora y toma las riendas en la búsqueda. - 23 enero: la Guardia Civil inspecciona la casa del detenido en busca de pruebas e incorpora un dron para acceder a las zonas más inaccesibles del territorio que rastrea. - 25 enero: el padre de Esther, Miguel López, asegura que mantiene "esperanzas" en que aparezca su hija, aunque "ninguna" de que lo haga viva. “El Manitas” se acoge a su derecho a no declarar ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid, que decide ampliar 72 horas el arresto del detenido. Se organizan nuevos rastreos en el río Duero por parte de agentes del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) y de perros en otras zonas de la localidad. - 26 enero: concluye la inspección en la casa del detenido de donde se extraen muestras para enviar a laboratorio. - 27 enero: “el Manitas” abandona la huelga de hambre que inició el día 25 en señal de protesta por su arresto. El Equipo de Investigación Ocular (ECIO) de la Guardia Civil inspecciona el turismo del detenido, un automóvil que se encuentra en dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil de Valladolid. Un dron sobrevuela la zona en la que Esther López fue vista por última vez, a las afueras de la población, cerca de la casa del arrestado y de las proximidades del restaurante donde se supone que la dejó un amigo esa noche. - 28 enero: puesto en libertad condicional Ramón "el Manitas" tras declarar y después de seis días de detención. La juez del Juzgado de Instrucción Número 5 de Valladolid mantiene su condición de investigado; deberá comparecer todos los días ante la autoridad judicial y no podrá salir de España. Nueva batida, de nuevo sin resultados. - 29 enero: nueva búsqueda -la cuarta batida- de la joven con agentes de la Guardia Civil, voluntarios de Cruz Roja, Protección Civil y cientos de vecinos de Traspinedo y otras localidades. Rastrean sin éxito las inmediaciones del río Duero y los pinares adyacentes a la población. - 30 enero: el Ayuntamiento de Traspinedo, con su alcalde a la cabeza, Javier Fernández, convoca una concentración de apoyo a la familia de Esther y como agradecimiento a la Guardia Civil en su búsqueda. Se celebra bajo el lema de "Esther, tu sonrisa es nuestra esperanza". Miguel López reconoce que son momentos "de angustia gravísimos, muy malos". - 31 enero: el Equipo de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil, perros adiestrados procedentes de El Pardo (Madrid) y una serie de drones continúan con la búsqueda. - 1 febrero: el Seprona, el GEAS y perros adiestrados trabajan para encontrar a Esther. - 3 febrero: trasciende que la Guardia Civil ha conseguido clonar el teléfono móvil de Esther y que su última conexión fue a las 5:30 horas de la madrugada tras su desaparición. Se conoce también que se investiga a otro vecino del pueblo del que no ha trascendido su identidad. - 5 febrero: la Delegación del Gobierno en Castilla y León informa del hallazgo de un cuerpo a escasos 3 kilómetros de Traspinedo (Valladolid). El juez desplazado a la zona determina que el cadáver corresponde a Esther López.

Sigue los temas que te interesan