Buscan a Adrián, un joven de 32 años desaparecido en Loeches (Madrid) tras quedar con un amigo

Las autoridades buscan a un vecino del municipio madrileño de Loeches desaparecido el pasado miércoles tras quedar con un amigo al salir del trabajo en Torrejón de Ardoz, ha informado SOS Desaparecidos. Los familiares y amigos también se han unido a la búsqueda.

Se trata de Adrián Alonso Martín, un joven de 32 años, al que se le pierde la pista el miércoles por la noche tras hacer una quedada con sus amigos. Iba en su vehículo, un Opel Grandland 4802Kvz, y acompañado por su perro, de raza American Staffordshire.

El joven es vecino de Loeches. Mide 1,68 metros, pesa cerca de 85 kilos, el color de pelo es castaño, tiene barba y bigote, ojos marrones, lleva lentillas azules y tiene complexión corpulenta.

Ese día Adrián había quedado para cenar y ver el fútbol con su familia en Loeches, pero no llegó a aparecer. “Pensábamos que no vino porque se había quedado dormido, no pensábamos que le iba a pasar nada”, ha contado Angelines, la madre del joven, entre llantos a Telemadrid.

Amigos y vecinos de Loeches han organizado este martes una nueva batida para localizar al joven desaparecido.

Las autoridades y familiares han podido comprobar, gracias al geolocalizador del móvil, que tras salir de Loeches Adrián realizó un recorrido algo extraño: fue a Villaverde, después a Coslada, luego regresó a Loeches y, finalmente, fue a Torrejón de Ardoz.

La Policía Judicial ha comprbado este martes los movimientos de las cuentas bancarias de Adrián. Hasta ahora no han podido hacerlo porque las sucursales estaban cerradas por el Puente de la Constitución. Sus padres sospechan que el tiempo que estuvo en Coslada fue para sacar dinero.

