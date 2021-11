María Isabel, la camarera gaditana asesinada a cuchilladas por su expareja

María Isabel Martínez tenía 37 años y vivía en una urbanización a las afueras de San Roque (Cádiz). Este domingo, a las 00.40 de la noche, su expareja llamó a su hermano por teléfono y le confesó que acababa de matarla con un cuchillo. Ahora, desde la última planta del Hospital Quironsalud de Palmones, estaba pensando en suicidarse tirándose al vacío. Una patrulla encontró el cadáver de ella en casa. Otra le detuvo a él en el mismo centro de salud.

El presunto asesino, de 44 años, ya no era pareja de María Isabel, pero la Guardia Civil todavía no ha confirmado si ambos seguían conviviendo juntos en el momento del crimen. Ambos habían vivido situaciones de malos tratos por separado, pero nunca durante su relación, y los datos de ella no constaban en el Sistema de seguimiento integral de la violencia de género (VioGén). Sí los de él, con una víctima distinta que le interpuso una orden de alejamiento, según ha podido saber EL ESPAÑOL de fuentes de la Delegación del Gobierno.

Ella era conocida y querida. Trabajaba como camarera en el Plum Cake, una cafetería junto al teatro Juan Luis Galiardo, y regentaba otro establecimiento junto a su madre. En un comunicado, el Ayuntamiento de San Roque ha decretado tres días de luto oficial y una concentración por el presunto asesinato que, sospechan, podría tener un componente machista.

La Guardia Civil se enteró del homicidio y los hechos por medio de una llamada que la mujer de su hermano hizo a la Comandancia de Algeciras (Cádiz) la misma noche de la llamada de suicidio. Una patrulla le detuvo antes de que se arrojara al vacío; otra, en la urbanización de la víctima, la encontró muerta por heridas de arma blanca.

En lo que va de 2021, 36 mujeres -sin contar esta última- han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, según los datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género actualizados el pasado jueves, y hay otros tres casos en investigación.

María Isabel Martínez, de 37 años, sería la trigésimo séptima víctima de la violencia machista en España desde que comenzó el año. En 2021, también han sido asesinadas Erika Tavares, de 37 años; Mónica Marcos Piñeiro, de 52 años; Zuita Bouchira, de 38 años; María Pilar Berrio Jiménez, de 43; Carmen, de 60 años, Oxana, de 36; Luisa Amelia, de 76; una mujer en Sabadell, de 38; María, de 46; África, de 56, Consuelo Martínez, de 81; Alicia Rodríguez, de 36; Katherine, de 58; Rocío Caíz Pozo, de 17; Anna y Olivia Gimeno, de seis y uno; Katia Carolina A.B., de 35; Lucía Dotto Domingues, de 42; Alla Bukanocova, de 48; Nicoleta Clara, de 41; María Teresa Aladro, de 48; Warda, de 28, y su hijo Mohamed, de siete; Betty, de 52; Pilar, de 50; Maria Soledad M. P., de 60; Paula M., de 36; Jordina M.P., de 34; María Cruz, de 48, y su hija Isabel, de 11; María del Carmen M. V., de 46; Alicia P., de 52; Conchi G., de 56; Flora P., de 82. La serie 'La vida de las víctimas' contabilizó 53 mujeres asesinadas en 2017, 47 en 2018, 55 en 2019 y 43 en 2020.

