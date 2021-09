Habla la hermana de Nuria, la niña atacada por un amigo de 13: "Que juzguen a estos menores"

Hace una semana que Nuria, una joven de 14 años del municipio ourensano de O Carballiño, está luchando por su vida tras haberse precipitado desde un segundo piso tras sufrir una terrible agresión por parte de un amigo de 13 años que intentó matarla porque "quería saber lo que se sentía".

Su familia asegura "estar rota" pero, pese a todo, ha decidido alzar la voz para exigir una modificación de la Ley del Menor que permita juzgar a los menores de 14 años en casos "con premeditación, ensañamiento o este tipo de gestos", ya que el presunto agresor de Nuria es inimputable.

"Lanzamos esta campaña a raíz de la desesperación y la impotencia que sentimos: tratamos de concienciar a la gente de que hoy le puede pasar mi hermana, pero mañana le puede pasar a cualquier otra persona o a cualquier otra familia", explica en una entrevista concedida a EL ESPAÑOL Cristina, hermana de Nuria.

Así, la intención de esta familia, que se siente "inmensamente desamparada", pide a la sociedad que se ponga en su situación y participe en la campaña que han lanzado en Change.org para pedir cambios en una Ley del Menor que "no está pensada para todos los casos".

La joven Nuria, mientras tanto, continúa en el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO), en cuya unidad de cuidados intensivos ingresó el pasado jueves. Este mismo miércoles estaba en quirófano "por un problema derivado de las lesiones en su cabeza".

Por ahora todavía no se han podido esclarecer los hechos por completo: se sabe que los dos amigos se encontraban en un domicilio en la calle Astureses cuando el agresor atacó a Nuria con la pata de cabra de una bicicleta. Más tarde, ella se precipitó por la ventana del segundo piso, aunque se desconoce si empujada o por una caída cuando intentaba huir.

Fue el propio joven el que llamó al 112 para avisar de que había "matado a su amiga" y que lo había hecho porque "quería saber qué se sentía al matar a una persona". Al agente de la Policía Local que se desplazó al lugar de los hechos "le llamó muchísimo la atención que estuviera tan tranquilo".

Según ha detallado la hermana de Nuria, ni ella ni ningún miembro de la familia tenía constancia de ningún detalle que pudiera llevar a pensar que el joven, que formaba parte del mismo grupo de amigos, pudiese llegar a hacer algo así.

"Sabemos que no va a haber justicia, porque nada puede hacernos sentir que es justo lo que nos ha pasado, pero queremos que se corra la voz y que se sepa que esto no está bien, que la Ley del Menor no está bien", prosigue la hermana de la víctima, quien espera "que ningún menor se aproveche de este vacío legal para destrozar a una familia".

El menor se encuentra ingresado en la Unidad de Salud Mental del Hospital de Ourense y está previsto que sea examinado por profesionales de la Unidad de Salud Mental del Hospital Clínico de Santiago para determinar a quién le correspondería su custodio y si podría ser ingresado en un centro de menores.

El pasado sábado se convocó una concentración en la Plaza Mayor de O Carballiño, donde se congregaron amigos y vecinos de la joven tanto para enviarle "ánimos" como para pedir, igual que hace ahora su familia, que las autoridades intervengan para que una situación así "no se vuelva a repetir".

