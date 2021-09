Estos son los chocolates de Lidl que son mejores que los de Aldi o Carrefour según la experta Helen

Hay pocos alimentos que muevan tanto a las masas como lo hace el chocolate. Este dulce proveniente del cacao tiene tantos aficionados que se ha convertido este mismo lunes en trending topic de varias redes sociales como Twitter. El motivo: este 13 de septiembre se ha celebrado el Día Internacional del Chocolate, una jornada en la que miles de consumidores han aprovechado, por qué no, para darse un capricho comiendo una onza, dos o hasta una tableta entera de su chocolate favorito.

En España, en este sentido, el chocolate triunfa y sus cifras de consumo no paran de crecer. Al cierre de 2020 —último año con datos consolidados— cada persona consumió en este país, de media, 4,02 kilogramos de este dulce, según el último Informe del Consumo Alimentario en 2020 en España, elaborado y publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Y es que el dulce no para de ganar adeptos, pues los nutricionistas incluso recomiendan endulzarse la vida con alguna onza de chocolate —negro, a ser posible— por las propiedades que aporta tanto al corazón como al cerebro.

Por si fuera poco, en España no sólo ha sido tendencia el hashtag #DíaInternacionalDelChocolate, sino que el de un supermercado en concreto ha conseguido incluso superar esa tendencia con la etiqueta #ElChocolateDeLidl. En este caso, Lidl, el supermercado de origen alemán, ha iniciado un sorteo en el que reparte un cupón de 50 euros en las tabletas de marca blanca que comercia, es decir, las de la marca Fin Carré. Y lo cierto es que este diario organizó tres catas con chocolates con experta con el fin de que determinase cuáles son los mejores de los supermercados.

Una onza de chocolate. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

Por ello, Helen López (Venezuela), periodista experta en chocolate y directora del Salón Internacional del Chocolate de Madrid, recibió a EL ESPAÑOL en La Colonial de Eureka con el objetivo de valorar los chocolates de Mercadona, Dia, Carrefour, Lidl, Aldi y Alcampo. De esa particular competición salieron tres podios —chocolate con leche, negro y blanco— y, en todos ellos, tenía presencia el chocolate Fin Carré de Lidl por delante de los de otras cadenas como Carrefour o Aldi, por ejemplo. Por ello, no es de extrañar que en el Día Internacional del Chocolate —en el cual Helen ha participado en la apertura de la Escuela de Chocolate de Madrid— el de la cadena alemana se haya hecho viral en España. Veamos por qué.

Chocolate con leche de Lidl

La primera cata realizada por este diario con Helen López, nuestra particular jurado, fue de las tabletas de chocolate con leche, “la categoría más vendida en el mundo”, según la experta. En esta ocasión, fue el chocolate de Alcampo el que se alzó con la victoria en esta categoría, pero el chocolate con leche de Lidl quedaría en tercera posición gracias a sus atributos positivos. En este caso, la tableta de 100 gramos de chocolate con leche Fin Carré, la marca blanca de Lidl, costó 0,39 euros.

La tableta de chocolate con leche Fin Carré, la marca blanca de Lidl. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

Y a Helen, nada más coger el paquete para analizar el producto, le sorprendió —y agradó— que tiene el sello Fair Trades (comercio justo), pero le dejó de agradar al comprobar que esta tableta no tiene un segundo envoltorio que la proteja del envase de plástico.

“A nivel visual es más claro que los otros, pero sigue siendo brillante. Eso sí, en este caso que sea tan claro es algo negativo”, explica la experta al observar la tableta de Lidl. Pero al manipularlo, ese juicio en su color pasa a un segundo plano: “Este chocolate se funde, lo cual indica que hay grasa y eso es algo muy positivo”. Helen estaba sorprendida de que algunos de sus competidores eran excesivamente “arenosos” y este chocolate no, por lo que le otorgaría, al final de la cata, la medalla de bronce en la clasificación.

La experta Helen López, leyendo la composición del chocolate con leche de Lidl. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

—¿En boca se mantiene esa buena sensación?

—Bueno… me sabe más mantequilla y a Nocilla que a cacao, la verdad. Sabe a grasa con azúcar y aromatizantes. Es rico porque sabe a mantequilla; me recuerda a un sabor malteado, pero poco a cacao.

Pese a ello, como se ha apuntado, el chocolate de Fin Carré de Lidl fue el tercero mejor de los seis chocolates de supermercados que testó la experta.

Chocolate negro de Lidl

“Mira, esta tableta también tiene el sello de Fair Trades, el cual llevan los productos de comercio justo. Es decir, los que han sido elaborados con componentes justos y sin explotar a los trabajadores”, explica Helen con agrado antes de abrir la tableta de chocolate negro de Fin Carré, la marca blanca de Lidl (0,47 euros el paquete de 100 gramos). Esta tableta, en su categoría, quedaría en segunda posición en el ranking final que elaboró la especialista para este medio. Sólo le superaría el de Alcampo.

La tableta de chocolate negro Fin Carré, la marca blanca de Lidl. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

“Según lo que pone, contiene un mínimo de un 50% de cacao, pero veo que el elemento principal es el azúcar”, leía la experta un tanto decepcionada, ya que ella es defensora de que el chocolate negro contenga un mínimo 70% de pasta de cacao. Pese a ello, sacó su tableta del envase para iniciar su análisis visual y observar el color de la misma, que, en este caso, era algo más claro que el de sus competidores, pero según la experta “no es algo malo”.

Tras ello, la analista rompió una onza; cerró los ojos y se la acercó a su experta nariz. Y la olió. “Por desgracia, como en alguna de sus competidoras, también percibo algunas notas a plásticos que pueden provenir del paquete. Pero, si es verdad que tiene ligeros matices a cacao, aunque sobresalen las notas malteadas”, describía Helen, concentrada en escudriñar los aromas.

Helen López, directora del Salón Internacional del Chocolate de Madrid, huele cada onza antes de probarla. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

—¿Qué tal el sabor de esta tableta?

—En boca sabe como a los siropes que le echas a los gofres o al batido de chocolate. Tiene sabor cacao, pero es muy corto y se desvanece rápido. Pese a ello, percibo el sabor del chocolate.

Al final de la prueba, la experta Helen clasificaría a la tableta de chocolate negro de Lidl en la segunda posición, gracias a que en ciertas fases de la cata sí que le recordaba al cacao que deben contener estos productos.

Chocolate blanco de Lidl

Durante la misma jornada, la experta Helen probó seis chocolates blancos de las distintas cadenas, pero el que se alzó con la victoria en la categoría de chocolates blancos fue el de Fin Carré, la marca blanca de Lidl. En este caso, la tableta de 100 gramos cuesta un poco más cara que las anteriores, ya que la unidad vale 0,55 euros. “Contiene un 18% de manteca de cacao y eso es positivo”, valora la especialista mientras lee la composición del dulce.

La tableta de chocolate blanco Fin Carré, la marca blanca de Lidl. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

Acto seguido, la experta Helen inició la fase visual para valorar el chocolate blanco de la cadena alemana. “Es muy temperado, brilla y no tiene ningún defecto visual. De hecho, brilla por un lado, pero por el otro no, lo cual quiere decir que no contiene mucha grasa”, valoraba con agrado la especialista.

Tras ello, como había hecho con el resto de chocolates, Helen López olfateó sus matices para determinar que sus aromas eran “correctos”. Pero, al tocar y manosear una onza del chocolate blanco de Lidl, sí que hubo algo que le agradó menos: “En la fase táctil, si te fijas, aparecen restos de leche en polvo en la mano, lo cual es menos positivo”.

—¿Qué tal le parece en boca?

—Está rico, pero me recuerda a los sabores infantiles. Es un chocolate divertido para comerlo, pero es más como una chuche. Pero lo entiendo, ya que se trata de una tableta más industrial.

En este caso, no obstante, la experta Helen López le colgó la medalla de oro al chocolate blanco de Lidl en detrimento del resto de sus competidores —Mercadona, Dia, Carrefour, Aldi y Alcampo—. Los consumidores, en este sentido, concuerdan con la experta en que los chocolates de Lidl son ricos, por ello, Helen puso a las tres tabletas de chocolate Fin Carré en el podio de cada una de las categorías.

También te puede interesar...

-Estos son los mejores chocolates con leche del súper según la 'doctora' Helen: Lidl, Mercadona…

-Los mejores chocolates negros del súper según la 'doctora' Helen: Alcampo, Lidl, Mercadona, Dia...

-El nuevo dulce de Mercadona con chocolate que "está muy bueno": cuesta 1,05 euros

Sigue los temas que te interesan