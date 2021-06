Hablan los gais y lesbianas "discriminados" por ser de PP, Vox y Cs: "Nos insultan por pensar distinto"

Junio, mes del Orgullo. Explosión de color. De colores. ¿El arcoíris? A medias, cada vez más voces se sienten fuera. Se ha politizado (o siempre fue político, pero solo a medias). Orgullo: reivindicación y fiesta, pero hay muchas personas que piden su sitio porque no lo encuentran. Voces ajenas a la izquierda. Voces del centro, voces de la derecha.

Impensable, quizá, hace años, una realidad manifiesta. Lo vimos el 4 de mayo, a Isabel Díaz Ayuso no se le resistió ni Chueca. La presidenta arrasó en las elecciones madrileñas con un 45% de los votos y 65 escaños. Todo un huracán que tuvo su réplica en el barrio gay por antonomasia, el barrio de Chueca. En la misma celebración ayusera, banderas del arcoíris ondeaban en Génova. A muchos les representan.

Junio, 2021. Se rompen los estigmas, se puede ser homosexual, transexual o bisexual y votar al centro o a la derecha. El #LoveisLove está por encima de colores políticos, eso claman. Eso esperan. En EL ESPAÑOL queríamos ver cómo de real era la gesta. No ha sido difícil encontrarlos. Hay gays, lesbianas, bi, trans, de centro, de extrema y de derecha. Aunque no entiende porqué, intuyen todos que este reportaje traerá polémica.

Pablo (gay del PP)

Militó y votó durante años en el PSOE. Salió del colectivo, “vio mundo”. Ahora vota al PP. lleva siete años felizmente unido a Hugo, su mitad. En octubre se casan. Hugo también es de derechas. Nunca han tenido problema en su entorno por su condición sexual.

“El tema derecha-izquierda no se ha superado aún. Si eres de derechas eres fascista, si eres de izquierdas eres comunista. Hoy en día ser gay, lesbiana, transexual y ser de derechas es muy complicado. Sobre todo si estás dentro del colectivo. Si estás dentro y te mueves en determinado ambientes y dices que eres de derechas te discriminan. Es muy injusto”.

¿Es difícil ser homosexual y ser de derechas? A mí me ha costado amistades decir que no soy de izquierdas. O decir que he dejado de votar a la izquierda y he votado al PP o CS entre amigos del colectivo. Es muy triste, muy lamentable, pero sí. La verdad es que sí.

¿Crees que la derecha va en contra de los homosexuales? No creo que la derecha vaya en contra de los gays. Cuando se aprobó el matrimonio homosexual, en mi opinión, creo que cometió un error. Pero luego, una vez que el Constitucional se pronunció, yo he visto un cambio dentro del PP. Y ahora mismo en el Partido Popular, no estoy afiliado, pero sí que veo un cambio y muchísima más tolerancia. Estoy viendo más ataques de la izquierda que de la derecha. Nadie de la derecha me ha tratado mal por ser gay, para nada. Sí que he notado, curiosamente, discriminación por parte de la izquierda. Gente que no comulga con que yo vote a la derecha siendo gay. En la derecha he visto mucha más tolerancia.

Hugo y Pablo.

¿Orgulloso? El último año que fui fue en 2018, y empecé a ver cosas raras dentro del colectivo. En 2019 se acentúo con los ataques a CS, o al PP, que no les dejarán nunca ir a la manifestación. Apoyo que haya manifestación del Orgullo porque mientas haya discriminación, y todavía la hay, tiene que haberla. Pero habría que hacer una reflexión sobre cómo tiene que ser y de la tolerancia dentro del colectivo. Somos gays, pero somos libres y podemos decidir y pensar lo que nos dé la gana. Tiene que imperar el sentido común.

Hugo (gay de Vox)

“Ser gay de derechas es muy complicado y muy frustrante No entiendo cómo desde el colectivo se puede practicar esa intolerancia hacia los que no piensan como ellos. Lo digo en alto: yo estoy muy orgulloso de ser gay, de derechas y católico practicante”.

Hugo es el novio de Pablo. En cuestión de meses se darán el "sí quiero". No lo han hecho antes por la Covid, pero cuentan los días para hacerlo. Es cofrade, vota a VOX, y lo seguirá haciendo.

“Este año he tenido el honor de, en Semana Santa, ser el exaltador de mi hermandad de Nuestro Padre Jesús de Constantina, que es una de las más importantes de la Sierra de Sevilla. Tuve la libertad que me dio la Hermandad de, en esa misma exaltación, solicitar que la Iglesia fuera más aperturista hacia las personas homosexuales y se reconozca ya la unión de personas del mismo sexo, puesto que el amor que es lo que predica la Iglesia abarca a todos y todo. Cuento con el apoyo y cariño de muchísimos sacerdotes".

Y sigue: "Nunca he sufrido discriminación. Desgraciadamente he sufrido más por el entorno gay por ser de derechas. Tanto en redes sociales, como en mi día a día, recibo más criticas, más insultos, por defender los posicionamientos políticos o de derechas entre gente LGTBIQ+, que por defender los derechos civiles que defiende el colectivo. Se me ha tachado de muchísimas cosas, ha habido gente que me retira la palabra y han llegado incluso a insultarme o categorizarme con “tú eres un mal gay”. En mi círculo, en mi Iglesia, no me insulta nadie por llevar la pulsera LGTBIQ+, pero en el colectivo sí recibo insultos por llevar la bandera de España”.

Pablo y Hugo.

¿Crees que la derecha va en contra de los homosexuales? No, no va en contra. Pienso que la derecha no sabe explicar de forma correcta los posicionamientos en este tema. En el momento que un partido mira por todos sin distinción de ideología o de orientación sexual ya está mirando directamente por mí.

Hugo se afilió al PP, pasó por UPyD, y luego ha alternado el voto entre PP y VOX. “A día de hoy soy más cercano a VOX. No estoy afiliado, pero les votaría. Creo que es la izquierda la que lleva años utilizando a los gays. Me siento manipulado y utilizado por ellos. Estamos pasando de tener armarios de gente LGTBiQ+, a que el colectivo te obligue a tener armarios para la gente LGTBIQ+ de derechas. Ya si eres católico… Imagínate cómo te ponen. Ha sido la izquierda la que ha promovido que haya leyes de violencia de género, por ejemplo, que discriminan al colectivo”.

Hugo quiere explicarlo. “Desgraciadamente si un hombre agrade, viola, asesina a su mujer heterosexual es punible en una forma. Pero si a mí me pega mi novio siendo gay, o una chica siendo lesbiana, es menos punible que en el caso de heteros. Ningún colectivo, nadie, ha dicho: 'Oye, perdona, que al colectivo lo estáis dejando fuera’. El único partido que ha hecho una ley discriminando a las personas LGTBIQ+ ha sido la izquierda de España. De eso no quieren hablar. Ahí nadie dice nada. Queremos libertad. Libertad para amar, para votar y para tener tu fe. Ser gay no implica ser de izquierdas ni ser ateo”.

Nerea (lesbiana de Vox)

Lleva doce años con su chica, Verónica, y no descartan casarse. De hecho, está en sus oraciones. Se fue a Yecla (Murcia) por amor, vota y milita en VOX.

¿Ser lesbiana y de derechas es complicado? En parte sí, yo te diría por experiencia personal que sí, pero por los estereotipos de la sociedad. En cuanto dices que eres lesbiana como que tienen estipulado que votas a ciertos partidos. Es algo complicado. Yo no veo el conflicto, es completamente compatible. Aunque, he de decirte, que a mí me ha costado dos amistades, por el momento. Dos amistades que, simplemente, por tener diferencias políticas me eliminaron de todo rastro, no quieren saber nada, absolutamente nada de mí. Una de ellas era lesbiana, muy del colectivo.

¿Crees que la derecha va en contra de los gays? No, en absoluto. Soy votante de VOX y yo participo en VOX Yecla. Siempre me han acogido como una más, ni tengo un trato especial ni un trato diferente. Tampoco tengo un trato más amargo, ni más frío que nadie, simplemente soy una más. No he tenido ningún problema, además con los directivos del partido me llevo súper bien. Creo que hay una falta de información y un exceso de demagogia. A lo mejor hay demasiado miedo y lo que quieren hacer es estigmatizarnos justamente para que no perder el poder. Es como la luciérnaga, que no brilla por sí sola y tiene que apagar a las demás.

Nerea.

¿Orgullosa? En el Orgullo deberían entrar todos los colores, cuando tú pides respeto, se supone, en tu bandera, debería ser independientemente de cual sea el de la bandera política. Hay muchísimas más cualidades de una persona que deberían anteponerse a mi ideología. Cualidades como la bondad, el respeto, solidaridad, yo creo que eso impera más, debe de tener más peso.

Y sí, nosotras seguramente nos vayamos al orgullo de Alicante, porque es lo que más cerca nos pilla. A poner la carne en el asador como todos los años hasta que pueda ir al Orgullo de Madrid a celebrarlo en condiciones. Que no se olvide nunca: en el Orgullo entramos todos: yo también. Yo voy.

David (voluntario LGTBIQ+ católico)

David llegó a Madrid desde Palencia. Ha colaborado con el colectivo, ha sido voluntario en un sinfín de asociaciones LGTBIQ+. Tuvo que dejarlo. Nunca aceptaron su ideología cristiana ni política.

¿Es difícil ser homosexual y ser de derechas? Mucho. Me parece enfermizo, sectario, violento… No lo comprendo. Es terrible, la sensación es de constante acoso, rechazo y miedo a que te rechacen, no te acepten por a quién votas. Es como si estuviéramos hace cien años, a la inversa. Hace cien años todo el mundo tenía que ser católico, monárquico, ir a los toros y ponerse la mantilla y ahora es, con lo contrario, la misma imposición. Se están convirtiendo ellos en esa derecha que critican, en esa idea retro que tienen, es lo mismo que están imponiendo.

¿La derecha va en contra del colectivo? No. Es una mentira. El PP no tiene ningún problema con los homosexuales. Dentro hay mucha gente homosexual y no están escondidos. Los hay en Ciudadanos, los hay en el PP y los hay en VOX. Mi familia ha votado al Partido Popular toda su vida, todos. Mi abuela es una mujer de 92 años, fue de la sección femenina, y yo les dije a mi familia que era gay… y no pasó nada. No les importa. Les da igual. Mi padre, que falleció en mayo, me dijo: 'Eres mi hijo y te quiero'. Tengo una amiga que es monja. La hermana Blanca. Me conoció con 19 años. Mi novio de entonces venía al coro de la parroquia, y sabían que era mi novio. No me han negado la comunión ni me han dicho nada.

David, ha apoyado a Ayuso durante la campaña. Celebró su victoria. Alzó su voz por ella y le costó algún disgusto. “Yo tenía 70 mil seguidores en Instagram. En cuanto empecé a posicionarme públicamente, políticamente, me he quedado en 58.000. He perdido 12.000 personas, he recibido amenazas. Las recibo a diario”. Las últimas están protagonizadas por la revisión (impuesta por VOX al Partido Popular de Ayuso) de la Ley Preotección Integral contra la LGTBIfobia.

David.

“Las leyes LGTBIQ+ están ahí. Me parecen bien, en tanto que hay como una especie de compromiso a favor de la visibilidad, normalización de las personas homosexuales, pero realmente son leyes redundantes. Porque a nosotras la constitución ya nos está protegiendo. Independientemente de tu raza, sexo, orientación, religión… Ya estamos amparados por la ley general. No se necesitarían leyes particulares. Si a ti alguien te agrede por ser LGTBIQ+ no necesitas esa ley específica porque, por cuestiones de odio, ya estamos cubiertos. Igual que si pegas a una persona por su raza, por su religión o por su ideario político. Los crímenes de oído ya están amparados y nos cubren a nosotras y a muchísima gente. Si están son geniales, si no están no pasa nada, Tampoco se han derogado”.

¿Orgulloso? Sí. Estaré con mis amigos en Buitrago celebrando que soy como quiero ser. Con las diferentes identidades que componen mi persona. No estoy más orgullo de ser homosexual que de ser cristiano. Estoy orgulloso de ser yo. De cómo soy y de cómo me comporto con los demás.

Aaron (gay del PP)

“Yo nunca me he sentido rechazado entre la gente de derechas por ser gay. Sin embargo si que me he sentido cuestionado por otros homosexuales por el hecho de ser gay y no ser de izquierdas. Aceptamos la diferencia, el ser diferentes. Pero luego tenemos que ser todos iguales de singulares e ir todos de la mano a votar al mismo partido y si no lo haces, el apagón”.

Aaron lleva diez años en Madrid, aunque viene de Vigo. Trabaja en una tienda de ropa, le encanta dialogar, escuchar opiniones distintas. Militante del PP, se considera, ante todo liberal. “El partido en el que milito, el PP, no hizo bien las cosas, pero supo disculparse y ahora está creciendo otro partido”. Aplaude los aciertos de la izquierda, cuando los hay y censura la falta de libertad.

“Para mi es más fácil ser gay en la derecha que ser gay de derechas entre la gente de izquierda. Yo siempre he dicho que los derechos del colectivo los tenemos que defender todos, la derecha y la izquierda. Precisamente porque todos somos iguales no hay que hacer distinción entre quien los defienda. Tenemos que querer defenderlos todos y quien en su día no lo hicieron, si rectifican y más adelante se dan cuenta de el error, bienvenidos sean. Esto no es una carrera para ver quien llega antes. Aunque lleguen tarde, que lleguen.

¿Crees que la derecha va en contra de los homosexuales? Lo mejor que hizo la izquierda en este país fue tirar la primera en derechos sociales. El PSOE aprobó el matrimonio homosexual. Creo que la derecha en su día llegó tarde. En su día el PP puso trabas al matrimonio homosexual, más que nada por su nomenclatura. Al final tanto lío… ¿para qué? Luego tuvo mayoría absoluta y no volvió atrás. Yo creo que es una forma en la que han reconocido que se equivocaron. En este sentido la derecha, creo que en sus filas ha ido incorporando personas abiertas de mente, más jóvenes y que tiene otra forma de ver la vida, y es una forma que de la derecha avance.

Aaron.

Militante del PP, la bandera LGTBIQ+ en Génova, el 4 de mayo, sí le representa. “Ayuso ha sido un boom. Ha sido la esperanza para la derecha.. Prácticamente lo ha conseguido ella sola. ¿Quién se imaginaba hace diez años a un político del PP haciendo campaña en un bar gay como es el LL en Chueca con Chumina Power? Nadie. Encima lo hace una semana antes de las lecciones. Esto es arriesgar muchísimo. Es una forma de dar un paso más y esos detalles se valoran. El anterior gobierno del PP, con Cifuentes, fue el que aprobó la ley de Protección Integral contra la LGTBIfobia, es la ley más amplia de España en este sentido y está en Madrid.

¿Orguloso? Siempre. ¿Que haré? Lo que hago siempre que puedo. Pasármelo con un enano. Es una fiesta que representa el no reprimirse, el aceptar a la gente como es. Yo desde que vivo en Madrid acudo todos los año. Madrid es así todo el año. Madrid es libre en sí y acepta a la gente como es. Es por lo que me gusta mucho esa ciudad.

Mari Paz (lesbiana de Ciudadanos)

“Se puede ser homosexual y no votar la izquierda”. Se llama Mari Paz, tiene 35 años y vive en Madrid. “Yo antes era de UPyD, simpatizante, y luego me afilié a Ciudadanos. Cuando no existía ni UPyD ni Ciudadanos votaba al PP, nunca he votado a la izquierda. Yo soy católica y monárquica. También lesbiana”.

¿Es compatible ser lesbiana y ser derechas o de centro? Totalmente sí.

¿Es complicado? No, para nada. Lo que pasa es que nos señalan desde la izquierda. Yo tengo amigos de izquierda, yo amo a Carla Antonelli con locura, pero no terminan de entenderlo. Me llaman fachita y yo les digo: 'Soy española, pero no soy facha'. La razón, no la comprendo. Creo que ellos quieren ser solos, no a la monarquía, no al catolicismo, y si eres homosexual tienes que ser como ellos y pensar como ellos, como la izquierda. No es real. Tú puedes ser homosexual, ser católico y ser monárquico, y no pasa nada”.

Mari Paz está casada con una mujer. Tienen una niña. Vota y milita en Ciudadanos. “Mis padres son de Ávila, y son de los católicos, apostólicos y romanos, y nunca he tenido ningún problema, al contrario, siempre me han apoyado. Yo he sido catequista, los curas sabían, a mí me respetan y me quieren muchísimo. Mi tío era de la Falange y nunca me ha dicho nada tampoco, al contrario, siempre me han respetado.

Mari Paz.

¿Orgullosa? No puedo olvidar el Orgullo 2019. Me quedé fatal. Fue un disgusto muy gordo. Yo siempre he estado participando en el Orgullo y pensé ¿qué hacéis? Si son las personas que os están apoyando. Fue cuando dije, eso no me representa. Lo celebraré con cautela. Con la niña es difícil ir y con la COVID… No lo hemos pasado y no estamos vacunados. Hay que ser responsables, pero estamos orgullosas, claro que sí.

Manu (gay de derechas)

Manu vive en Andorra, aunque es natural de Toledo. Abogado, gay, y orgulloso de ser él. Tampoco vota a la izquierda.

“Para mi nunca había sido un problema ser gay y de derechas. Nunca hasta ahora, antes era un tema de debate más, algo agradable de lo que hablar. Ahora son los propios partidos políticos los que fomentan a golpe de tuit incendiario la confrontación a diario”.

¿Qué es más difícil salir del armario o decir que eres e derechas en el colectivo? Ahora mismo lo segundo, sin duda, las redes sociales están completamente politizadas por la izquierda y el algoritmo se dispara si te desbandas. Se ha hecho un negocio rentabilísimo con la sensibilidad y la ideología de la gente, sobre todo con los más jóvenes.

Manuel.

¿Crees que la derecha ataca a los homosexuales? Yo nunca me he sentido contrariado por la derecha en materia de derechos sociales, ni he visto mermada mi libertad para hacer absolutamente nada. Si hasta Kylie Minogue fue recibida por Ana Botella y un millón de personas pudo verla en directo por todo el Centro de Madrid (Risas).

¿Orgulloso? Casualmente el día 3 Mónica Naranjo toca en Andorra y claro está, no voy a perdérmelo, aunque no celebro el Orgullo con la pasión que muchos otros, si hay plan, perfecto, si no, no pasa nada, no se me cae el mundo..

Esmeralda (lesbiana de Vox)

Soy lesbiana, soy de derechas y soy de Vox. Esmeralda no está afiliada a ningún partido, pero vota a VOX ”por todas sus políticas e ideas. Me representan bastante”.

¿Ser de derechas y ser lesbiana es complicado? Ahora no. Antes, hace unos años, evidentemente sí. Se relacionaba la derecha con homofobia y no es cierto. No es cierto. La derecha desde hace bastante años no es nada homófoba. Tenemos todos los derechos. No me siento diferente a ningún heterosexual. Igual que tengo todas la obligaciones a la hora de pagar mis derechos, tengo mis obligaciones igual que el resto. En cambio, desde la izquierda si me han insultado por ser lesbiana. Por ser lesbiana y de derechas. No lo entienden.

Esmeralda.

¿Crees que la derecha ataca a los homosexuales? No. La izquierda es la que se ha demostrado a largo de la historia que han sido los más criminales, los más homófobos. El Che Guevara era un criminal, un homófobo, Fidel Castro, Maduro… Vete a Cuba, a ver si puedes decir lo mismo. Verás que pronto te encarcelan, verás que pronto te torturan, verás que pronto desapareces. En una democracia como hay en España, evidentemente no, pero la izquierda de España es homófoba e intolerante. La izquierda es, precisamente la que nos hace desiguales. Para la derecha somos todos iguales, independientemente de con quién te metas en la cama. La izquierda hace distinciones, es la que nos hace cada vez más desiguales, basta ya. Independientemente de con quién yo me meta en la cama a mi lo que me importa es la economía de mi país, la convivencia en mi país, la seguridad, la sanidad, la educación.

¿Orgullosa? Me siento orgullosa todos los días de mi vida por ser la persona que soy, por los valores que me dieron mis padres. Me siento orgullosa de eso. Mis padres eran de la vieja escuela, vivieron la dictadura de Franco. Pensé que no lo aceptarían cuando salí del armario. Cuando lo dije, me di cuenta de que estaba totalmente equivocada. Lo aceptaron de forma brutal. Les presenté a mi pareja, que hoy en día estamos casadas. Eran de Derechas. Yo también. Soy de derechas, soy lesbiana. Sí, y a mucha honra. A mucha honra porque son los que me representan.

Patricia (lesbiana de derechas)

Es simpatizante de Ciudadanos y vive en Madrid. “No tendrían que asociarse tus ideas políticas con tu sexualidad, principalmente porque poder querer a quien quieras no es una opinión, es un derecho que va más allá de lo político”.

¿Es un problema no ser de izquierdas y ser LGTBIQ+? Sin duda, decir que eres de centro siendo … Creo que se está vendiendo una imagen de que el centro y la derecha están en contra del colectivo muy lejos de la realidad, de hecho, no fue Ciudadanos quien se fue de el orgullo 2019 en Madrid, nos echaron.

Patricia.

¿La derecha va en contra de los homosexuales? No. Creo que es lo que la izquierda quiere que la gente crea. Porque les va muy bien apropiarse de causas comunes y hacerlas suyas y dejar al resto fuera. Es cierto que la derecha siempre ha sido más conservadora, pero hoy en día creo que el principal problema es dividir a la sociedad en izquierdas y derechas. Yo personalmente, creo que todo el que quiera luchar a favor de los derechos del colectivo es bienvenido, sea de un lado o de otro (o de centro).

¿Orgullosa? Pues tal y como está la situación, solo puedo esperar a septiembre que es cuando se celebra este 2021 aquí en Barcelona, y sin duda iré como cada año.

Vicente (gay del PP)

“La derecha ha evolucionado. El mismo PP que voto en contra de la Ley del matrimonio homosexual en 2005, el que propuso y aprobó las leyes LGTBIQ+ en Madrid o en Valencia cuando aprobamos la primera ley de parejas de hecho para darle cabida a la pareja homosexual a nivel legal”.

¿Es complicado ser de derechas y ser gay? Ser gay y de derechas, y decirlo, ahora mismo no es ningún problema o, al menos, para mí. Pero sí es cierto, en mi opinión, que te diría que lo más complicado es decir que votas a la derecha cuando estás con gente LGTBIQ+ (cada vez menos).

Vicente.

La bandera que se ondeó en el balcón frente a Génova tras la increíble, esperada y necesaria victoria de Ayuso, nos representa. El arcoíris es la representación de todas las personas, piensen, sientan o vivan diferente. Pero, no es menos cierto que la bandera española representa exactamente lo mismo: a todos los ciudadanos españoles, por mucho que algunos la relación directamente sólo con épocas de nuestra historia tristes.

¿Orgulloso? Suelo ir todos los años. Pero el fin de semana del orgullo, el primero de Julio, pero este año no, estaré con el Congreso regional del partido en la Comunidad Valenciana.

Amanda (lesbiana de Ciudadanos)

“Hoy en día ser miembro del colectivo LGTBIQ+ es difícil sea de dónde seas, pero si es cierto que si tienes una inclinación de la políticas de derechas es más complicado. Se entiende ser feminista, ser LGTBIQ+, tienes que ser una persona de izquierdas. Una persona gay, si vota a una partido de derechas, es excluida, no formas parte del colectivo”.

Amanda estudia Políticas en Madrid, ha votado a Ciudadanos, pero se define ácrata. No entiende un arcoíris político. No con distinciones. Se puede ser lesbiana y de centro. También de derechas.

Amanda.

¿Es compatible ser lesbiana y ser de derechas? Cuando tú descubres que tienes una inclinación sexual, siempre es difícil revelarlo por miedo a que te juzguen. Siendo de derechas dificulta más las cosas. Estudio políticas en la Universidad. Ha sido una odisea porque desde el primer momento, solo por llevar una pulsera de la bandera de España, ya interpretaban que yo era una persona de derechas. Es decir: que ni mujeres, ni LGTBIQ+, ni nada. Me están juzgando por ello, por llevar una bandera de España. Me la tuve que quitar porque me ha jugado malas pasadas a nivel de profesorado y alumnos. Me puse una de la bandera LGTBIQ+ y me miraron con otros ojos. Yo en ningún momento dije, soy de derechas, o soy de izquierdas, yo siempre he dicho que soy ácrata, que he votado al centro, Ciudadanos. Lo he pasado bastante mal solo por eso. Ellos no saben que soy del colectivo y soy mujer.

¿La derecha va en contra de los homosexuales? Miremos lo que ha ocurrido con la Ley Trans. Si a Ciudadanos se le considera de derechas, ha votado a favor. El PSOE se abstuvo. La ley trans no salió. El problema está en que yo creo que se debe despolitizar. Creo que tanto derecha como izquierda apoyan a LGTBIQ+ depende del día.

¿Orgullosa? Para el orgullo siempre hago cosillas. Estoy en una asociación que se llama Tres Cantos Entiende. Ahí no se entienden de partidos políticos, sino de que todos queremos lo mismo y se lucha para conseguirlo. Soy afiliada de Ciudadanos y siempre he apoyado todas las ideas LGTBIQ+. Procuro hacer visible este día. También en mi día a día. Si cualquier persona necesita ayuda o tiene dudas. Intento estar ahí siempre.

Adrià (gay del PP)

“A la izquierda se le llena la boca con palabras o expresiones como tolerancia o respeto a la diversidad y luego son los primeros en no respetar que una persona LGTBIQ+ pueda votar un partido a la derecha del PSOE. Llegan hasta a la agresión física, todos recordamos, especialmente los que lo sufrimos, el acoso y la violencia que hacia Cs en el Orgullo de 2019. ¿Eso no es homofobia?

Adrià.

Adriá lleva 4 años viviendo en Madrid. Estudia Periodismo, es ex afiliado de Cs y actual afiliado de Nuevas Generaciones del PP. Votante del Partido Popular. “La bandera gay que ondeó en Génova me representa tanto como la española. Representan mi identidad, mi ser, mi libertad. Ningún sitio mejor para ondear la bandera arcoíris que en Génova 13 después de la aplastante victoria de Ayuso”.

¿Qué es más difícil: salir del armario ámbitos de derecha, de centro.... o ser gay y decir votas a la derecha en el colectivo? Sin lugar a dudas ser gay y decir que votas a la derecha. Nunca nadie me ha rechazado por mi sexualidad en el entorno político de la derecha, no puedo decir lo mismo de la izquierda que se ha atrevido a organizar escarches contra las personas LGTBIQ+ que no comulgamos con su ideología. Lo que ellos llaman colectivo LGTBIQ+ es un grupo cerrado y adscrito a un dogma que excluye a liberales y conservadores, por eso nunca hablo de colectivo, sino de personas LGTBIQ+. La derecha siempre va a favor del respeto a todo el mundo sea cual sea su ideología. El liberalismo es la ideología que antepone la libertad individual ante todo. Libertad para creer en lo que quieras, libertad para vivir como quieras y libertad para amar a quien quieras.

¿Orgulloso? Siempre he celebrado el Orgullo, este año no lo haré. Las asociaciones ya han dicho que será el orgullo más político de la historia, es decir, más sectario aún más si cabe, no me merece la pena. Cada vez somos más los excluidos. La izquierda está corrompiendo unas fiestas que eran ya de todos los madrileños, independientemente de su identidad sexual, orientación sexual o ideología.