Heridos y detenidos en la manifestación por el asesinato de Kevin: piden justicia ante la Policía

La segunda concentración convocada en Jumilla para pedir Justicia y honrar la memoria de Kevin, el joven al que mataron a cuchilladas delante de policías locales y guardias civiles, se inició de forma pacífica y acabó como el rosario de la Aurora. Hubo lanzamiento de objetos contra la Jefatura de la Policía, cargas policiales y heridos en ambos bandos. Entre las personas que fueron golpeadas con las defensas de los agentes están Marta, la novia del fallecido, y Humberto, el padre del difunto. "El martes por la noche los policías sí usaron la violencia, pero no la usaron para salvar a mi niño", reflexiona Humberto.

"Todo esto es un despropósito". Humberto envía fotos a EL ESPAÑOL para demostrar que en un hombro y un gemelo tiene marcas de "dos golpes" causados con una porra. "Era un homenaje muy lindo a mi niño y fuimos a darle las gracias a la gente", apunta este colombiano, de 51 años, sobre el tono con el que arrancó la concentración. De hecho, existen vídeos donde aparecen los asistentes depositando rosas en los corazones hechos en el suelo con velas, mientras otros muestran una foto de Kevin con un mensaje: 'Siempre te recordaremos, hoy por ti, mañana por todos nosotros'.

Además, Marta, la novia del joven que supuestamente falleció a manos de su exnovio, 'El Tente', y su anterior familia política, no quería que se repitiesen los altercados de la primera concentración cuando los asistentes destrozaron dos coches patrulla. Por ese motivo, la joven y sus familiares difundieron mensajes por redes sociales para subrayar que se trataba de una convocatoria pacífica en la Jefatura de Policía Local: "Quiero que quede claro que es una manifestación pacífica".

Altercados en la concentración en memoria de Kevin, el joven fallecido de forma violenta en Jumilla

La convocatoria transcurrió en orden durante más de dos horas hasta que comenzaron los altercados. "Aunque la manifestación fue pacífica, un último grupo de gente que se quedó en la zona acabó creando disturbios en la parte trasera de la Jefatura de Policía", según informan desde el Ayuntamiento de Jumilla. Una fuente policial también sostiene que "hubo gente que se acercó a la puerta y comenzó a lanzar objetos contra la sede policial, además de romper un trozo de la valla perimetral".

Marta: "¡Parad, por favor!"

EL ESPAÑOL ha accedido a un vídeo donde aparecen jóvenes lanzando varias botellas y piedras, al grito de "¡hijos de puta!", mientras Marta se arrodilla en la puerta trasera de las dependencias policiales tratando de poner calma: "¡Parad, por favor, parad!" Una chica se percata de la situación y alerta a los atacantes de que le pueden dar un botellazo a la novia de Kevin: "¡Le vais a dar a Marta!"...

Todas esas advertencias no sirvieron para refrenar los ánimos de un grupo de jóvenes, muy indignados por la intervención de las Fuerzas de Seguridad en la riña donde murió Kevin. El motivo se debe a que hay tres vídeos que realizó su novia, Marta, donde el chico -en presencia de dos policías locales y dos guardias civiles- sufre el ataque mortal a manos de 'El Tente'; su hermano menor de edad, 'El Balilla'; su madre, Angelita, y su padre, Inocente. "¡No tenéis perdón de Dios!", clamaba enfurecido un chico por la intervención policial mientras lanzaba una botella a la Jefatura.

Durante los disturbios se desplegaron policías locales y guardias civiles que cargaron contra los asistentes a la concentración después de que se produjesen lanzamientos de objetos contra las dependencias municipales. "Hubo ocho agentes heridos", según una fuente policial. En el bando vecinal hubo -al menos- siete heridos. Así lo reflejan los partes médicos de lesiones a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL: "Cervicalgia, contusión en codo izquierdo y muñeca izquierda"; "Policontusiones"; "Polilesiones leves"; "Cefalohematoma parietal derecho y otro izquierdo, contusiones alargadas en brazo derecho, pierna derecha..."

Lesiones que presentaban algunos de los asistentes a la concentración tras las cargas policiales. Cedida

Humberto se encontraba en las inmediaciones de la Jefatura de Policía durante los incidentes, tal y como admite a este diario: "Yo estaba a quinientos metros".

- Humberto, ¿usted estaba participando en los altercados?

- No. Yo me encontraba buscando a mis dos hijas, habían asistido a la concentración y no sabía si todavía seguían por allí. La concentración duró unas tres horas, fue pacífica, pero se descontroló todo cuando quedaba muy poca gente y una chica se arrimó a la valla de la Jefatura. Entonces, como estaba la Policía esperando por si pasaba algo, trataron de quitar a la chica, y unos muchachos fueron a por ella, entonces los policías pensaron que iban a por ellos y salieron a darle palos a todo el mundo sin compasión. Eso es lo que yo vi desde lejos porque no me quise arrimar.

- Entonces, ¿por qué cargaron contra usted?

- Vinieron dos antidisturbios y les dije que estaba buscando a mis niñas para llevármelas de allí, pero les dio igual. Uno me dio dos golpes, en el hombro y en la pierna, mientras el otro me cogió del cuello, se me cayeron mis gafas de ver, las cogió y en vez de devolvérmelas me las partió en pedazos. Les dije que no estaba haciendo nada y ellos me constestaron que iban a por todos por gamberros.

Humberto estaba tan indignado con la intervención de las agentes en la riña donde mataron a su hijo, que había solicitado a su abogada emprender acciones legales contra ellos, pero ahora ya no encuentra palabras al hecho de ser víctima colateral de este homicidio y encima ser objeto de cargas policiales. "Creía que de verdad, las autoridades no podían usar la violencia, pero con lo que vi anoche me queda claro que no quisieron hacer nada para salvar a mi hijo: ¿Por qué no usaron las porras para ayudar a mi hijo como lo hicieron anoche? No hay derecho".

Este chófer de portes internacionales, afincado en Jumilla desde septiembre de 1999, jamás había tenido problemas en esta localidad, pero avanza que "voy a denunciar los palazos que recibí en la carga policial: tengo la pierna hinchada". Humberto piensa presentar la denuncia directamene en los juzgados y lo mismo hará Marta tras ser víctima de otra carga policial. "Mi sobrina se desmayó de los golpes", denuncia María, tía de la joven que era la pareja sentimental del difunto Kevin.

En uno de los vídeos se aprecia cómo Marta fue sacada en volandas de la parte trasera de la Jefatura de Policía Local donde se produjeron los disturbios más violentos. María, tía de la adolescente, aporta a este diario el parte realizado por el Hospital Virgen del Castillo de Yecla para denunciar que su sobrina "fue víctima" de las cargas: "Refiere habe sido agredida por los agentes de la policía en la vía pública. Diagnóstico: Policontusiones breves".

María recuerda que cuando 'El Tente', su hermano y sus padres rodearon a Kevin para matarlo los agentes solo trataron de evitar el ataque mortal con gritos: "Ahora sí han podido sacar la porra". Dos de los jóvenes que peor acabaron tras los altercados fueron un chico al que le pusieron un collarín y un cabestrillo en el brazo izquierdo, además de otro joven que perdió el conocimiento.

Uno de los jóvenes heridos en las cargas policiales acabó con un collarín y un cabestrillo. Cedida

"A uno lo subieron en ambulancia porque estaba inconsciente y se lo llevaron al Hospital de Yecla: lo tuvieron que reanimar porque no respiraba", critica María quien confirma que Marta denuncia la carga policial en el juzgado. Este diario también ha podido saber que entre los siete heridos, otros dos solicitaron al personal médico del Hospital de Yecla que les hiciesen un parte de lesiones para presentarlo al juzgado.

Una fuente policial confirma que los enfrentamientos entre las Fuerzas de Seguridad y los vecinos que clamaban Justicia por Kevin se saldaron con la detención de tres personas, "como supuestos cabecillas de los ataques a la Jefatura de Policía".

"Querían asaltar la Jefatura"

La alcaldesa de Jumilla, la socialista Juana Guardiola, ha lamentado en rueda de prensa la segunda noche consecutiva con "episodios de graves disturbios y violencia". La regidora ha asegurado que los altercados los provocaron personas que siguieron en la Jefatura de Policía, tras la concentración por Kevin. "Después de disolverse la concentración, un grupo se quedó allí y comenzó con insultos y luego con lanzamientos de piedras, cristales y botellas con líquidos inflamables al recinto de la Jefatura, algunos de ellos eran portadores de navajas y barras de hierro, con la evidente intención de causar daños".

La primera edil ha remarcado que los policías locales y guardias civiles no comenzaron con las cargas hasta que ese grupo de adolescentes, "rompió una puerta de hierro y accedió al patio de las dependencias policiales, es en ese momento cuando los agentes intentan repelar a esos jóvenes que llegan con violencia, dada la peligrosidad y la clara intención que tienen de asaltar la Jefatura de Policía".

Guardiola ha hecho un llamamiento público para que acaben los incidentes. "La Justicia que piden y que todos queremos, está actuando, ya hay suficientes daños de toda índole para seguir haciendo más: la violencia debe parar ya. En nombre de un joven que fue asesinado no se puede cometer más violencia, todos sentimos su muerte, pero no podemos permitir que un grupo de violentos altere nuestra convivencia porque estos actos nos deshonran y no representan a Jumilla".

La alcaldesa ha concluido su comparencia volviendo a respaldar el trabajo de la Policía Local y la Guardia Civil. Precisamente, esa labor está ahora en la diana de los vecinos por las circunstancias que rodearon a la muerte de Kevin. "Hago un llamamiento a que respaldemos a las Fuerzas de Seguridad".

- Humberto: ¿Qué opina de los incidentes que se están viviendo en Jumilla durante las últimas 48 hras por el homicidio de Kevin?

- Me gustaría hacer un llamamiento público a todos los muchachos de Jumilla para que paren: no quiero que celebren más concentraciones, solo quiero que dejen descansar en paz a mi niño y que sea la Justicia la que se encargue.