El otro 'puñetazo' a la policía Estefanía: el silencio de colectivos y partidos feministas

Estefanía recibió un puñetazo, a manos de Abu, nada más entrar al calabozo para advertir a este 'gorrilla' de que debía dejar de montar jaleo insultando a otros detenidos. El golpe dejó noqueada a esta agente de la Policía Nacional, pero a Abu el 'gorrilla' no le importó que la víctima estuviese tirada en el suelo y le propinó un segundo puñetazo, un tercero, un cuarto... hasta que fue reducido por un compañero de Estefanía. Cuando esta funcionaria de CNP ingresó en el Hospital La Fe de Valencia todavía no estaba a salvo porque iba a recibir otro golpe: el de la indiferencia por parte de asociaciones y partidos que siempre hacen bandera del feminismo.

La paliza que ha sufrido Estefanía no se ha merecido ni un mísero tuit diciendo algo neutral y sencillo como esto: 'Deseamos una pronta recuperación a la agente de la Policía Nacional agredida'. Entre miembros del colectivo policial ha levantado ampollas el silencio que ha recibido como respuesta la agresión a una compañera, tanto por parte de asociaciones feministas que luchan por la igualdad de género, muy activas cuando hay casos de violencia hacia la mujer, así como de las políticas de la Comunidad Valenciana más proactivas en la materia y cuyos cargos de responsabilidad les permiten lanzar un mensaje de ánimo a la funcionaria.

Ni unas ni otras han hecho algún comunicado sobre la agresión o han tirado de redes sociales para enviar deseos de ánimo a Estefanía. No ha habido mensaje aséptico y protocolario, sin entrar en juicios de valor sobre el contexto y los protagonistas del ataque. Esta situación ha provocado que algunos policías recurran a una campaña -vía WhatsApp- para visivilizar su indignación, ante el mutismo y la indiferencia pública que reina hacia la paliza sufrida por su compañera. Esta peculiar protesta, según ha podido saber EL ESPAÑOL, consiste en lucir el escudo de CNP con un mensaje para el feminismo:

'Me pregunto dónde están las asociaciones de mujeres y las feministas que tanto defienden los valores y los derechos de las mujeres en este caso. Como la víctima es una mujer policía y el agresor un extranjero no interesa'.

Abu, el ‘gorrilla’ detenido por dar una paliza a una policía nacional en Valencia. Cedida

Un agente que ejerce de representante sindical en Valencia prefiere no hablar en nombre de su organización para no caldear el ambiente, ni con ciertos partidos ni con las administraciones, pero zanja el asunto recordando que la víctima, primero, es mujer, y luego miembro del Cuerpo Nacional: "No nos parece lógico lo que está pasando con la compañera, sin entrar en ideologías políticas ni en la nacionalidad del agresor". El delegado de otro sindicato también habla sin mencionar sus siglas para evitar politizar el asunto mientras lanza esta reflexión: "Para la Policía Nacional no hay feminismo, no hay igualdad y no hay delitos de odio".

El malestar policial también cunde fuera de territorio valenciano. Prueba de ello es la crítica de un relevante mando en Murcia: "Todavía no he oído a ninguna asociación feminista condenar los hechos".

No hay declaración institucional

Este viernes, Estefanía fue intervenida con éxito de la triple fractura de mandíbula que sufrió tras ser apaleada en una celda del Complejo Policial de Zapadores, a manos de Abu: un inmigrante en situación irregular, con una orden de expulsión del país, que estaba detenido por agredir a otro aparcacoches y con antecedentes por atentado a otro policía. Cuando salió del quirófano del Hospital La Fe habían pasado 72 horas de la paliza y ese día se celebró la habitual rueda de prensa del Gobierno valenciano, donde comparece Mónica Oltra, portavoz y consejera de Igualdad. Podría haber hecho una declaración institucional deseando la rápida recuperación de la agente hospitalizada: no dijo ni pío.

Llama la atención la indiferencia que ha recibido el apaleamiento de esta mujer, destinada en la unidad de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, ya que el ataque no solo ha tenido repercusión en medios de comunicación, sino que además ha trascendido una foto donde Estefanía agradece los regalos que otros policías le han hecho y aparece con un peluche para taparse casi todo el rostro porque lo tiene inflamado y amoratado. Ni siquiera esa foto ha removido conciencias, salvo honrosas excepciones, como la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia, María José Catalá, que envió una carta al Jefe Superior de Policía interesándose por el estado de salud de la agente.

'Feminism is for everybody'

La secretaria Primera de las Cortes Valencianas y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Cristina Cabedo, es proactiva en la defensa del feminismo, en impulsar políticas de género, en luchar contra la violencia machista y en 2018 llegó a llamar "machirulo" al diputado popular Juan Carlos Caballero porque le molestó que le entregase el reglamento de las Cortes para que supiera cuando es su turno de palabra en una comisión. A mayor abundamiento, la cuenta de Twitter de la diputada de Podemos está presidida por la frase 'feminism is for everybody', sin embargo, parece que Estafanía no entra en el concepto 'everybody' de Cabedo porque no le ha dedicado un solo tuit.

Imagen de la cuenta de Twitter de la diputada de Podemos Cristina Cabedo.

En el Twitter de la diputada de Podemos, esta semana, sí ha habido hueco para abrir un hilo sobre el "valor pedagógico" del caso de violencia de género de Rocío Carrasco, desvelado por Tele 5. Este asunto es importante por la repercusión que está teniendo para visibilizar esta lacra, pero a la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género se le ha pasado por alto un tema doméstico. Bien cierto es que el caso de Estefanía no es violencia de género, aunque no es menos cierto que es una paliza a una mujer en el ejercicio de su trabajo, como policía nacional.

Desde el áea de comunicación del Partido Socialista del País Valenciano (PSPV), una fuente admite que a nivel autonómico no han hecho nota de prensa ni pronunciamiento en redes sociales sobre el ataque a esta funcionaria de CNP. "No sabíamos nada", justifica esta fuente, a pesar del revuelo mediático y de las críticas que ha suscitado la agresión en los sindicatos policiales por las carencias de efectivos en la zona de calabozos del Complejo de Zapadores. Esto supone en la práctica, que tres de los partidos más profeministas en esta autonomía, como Compromís, Podemos y PSPV, han sido cómplices de la indiferencia a Estefanía.

El activismo mudo

La tunda de puñetazos que ha recibido esta funcionaria de CNP también ha dejado mudo al activismo. Prueba de ello es la Coordinadora Feminista de Valencia que agrupa a todas las asociaciones y que tampoco se ha manifestado públicamente sobre el caso. "No hemos tenido reunión y los pronunciamientos los consensuamos en asamblea", justifica una portavoz de la coordinadora sobre el mutismo de las activistas. "No a todas las mujeres que se les pega existe un componente machista, hay que ver el contexto de cada agresión".

Esta portavoz de la Coordinadora Feminista zanja el asunto con este argumento: "Es una agresión en el ámbito de su profesión y nosotras solo nos pronunciamos en el ámbito machista".

- El caso de Estefanía no es un crimen machista y no le estoy preguntando porqué no se ha convocado una concentración, pero es que el feminismo no ha lanzado ni un mensaje del tipo: 'Le deseamos una pronta recuperación a la agente de la Policía Nacional agredida'. ¿Considera eso normal?

- No sé qué decirle...

Estudian una concentración sindical

La frialdad con la que se han tomado el caso de Estefanía desde organizaciones y partidos profeministas ha provocado que los sindicatos policiales (CEP, JUPOL, SUP, SPP y UFP) estén estudiando organizar una concentración de protesta.

La convocatoria perseguiría dos objetivos. El primero, sería mostrar públicamente su solidaridad con la agente brutalmente agredida, y el segundo, denunciar la falta de efectivos en la zona de calabozos del Complejo de Zapadores donde se produjo el ataque del 'gorrilla'. Además, la convocatoria se aprovecharía para denunciar las deficiencias estructurales que desde hace años arrastra este cuartel militar que alberga la mayor cantidad de funcionarios de CNP de la Comunidad Valenciana.

La portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valencia, María José Catalá, ha sido la única que ha roto una lanza en favor de Estefanía. La dirigente del PP ha anunciado que presentará al próximo Pleno una propuesta de Declaración Institucional "para que todos los partidos políticos mostremos, con unanimidad, nuestro rechazo a esta agresión a una agente de Policía Nacional y el apoyo al trabajo imprescindible que realizan los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para proteger los derechos y libertades de los españoles”.

María José Catalá, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia. PP

Catalá ha roto el silencio sepulcral que impera en el panorama político y las instituciones valencianas hacia este caso, al "condenar" públicamente la paliza: “Desde el Grupo Popular del Ayuntamiento de Valencia, y en representación también de los afiliados del PP, queremos trasladar a esta mujer policía nuestro apoyo, agradecimiento y reconocimiento por su labor”.

Sin noticias de la reunión

La delegada del Gobierno en Valencia, la socialista Gloria Calero, fue a visitar a la agente herida al Hospital La Fe para entrevistarse con ella. También mantuvo una reunión con los mandos policiales de la Jefatura Superior de Policía. Desde su gabinete de prensa confirman a este diario que no hubo un comunicado, ni archivo de audio, para informar del contenido de esos dos encuentros a los medios de comunicación.

Un 'mutis por el foro' llamativo si se tiene en cuenta que los sindicatos policiales han denunciado que faltan efectivos en la zona de calabozos del Complejo de Zapadores, donde fue apaleada Estefanía. En concreto, las organizaciones reclaman que se eleve la presencia policial de 3 a 5 efectivos.

La delegada tampoco hizo uso de su cuenta personal de Twitter para manifestarse sobre lo sucedido, a pesar de que Gloria Calero se presenta así: 'Feminista, socialista y enfermera de profesión, madre de tres hijos y con un compañero de vida inmejorable'.

Un portavoz de la Delegación del Gobierno justifica el silencio de Calero sobre la agresión a Estefanía y las reivindicaciones sindicales porque "no tiene un perfil activo" en medios ni en redes, sin embargo, basta con ojear la cuenta para ver qué hay actividad diaria. El 15 de abril, un día después de la paliza a la agente de CNP, la delegada sí que retuiteó en su cuenta un tuit que anunciaba que este viernes tendría lugar una videoconferencia impartida por el profesor Miguel Lorente con el título: 'Igualdad: arrimar el hombre, no sólo el hombro".

Durante la videoconferencia del viernes retuiteó este mensaje de Miguel Lorente: “Todo lo que los hombres tenemos de más, se lo hemos quitado a las mujeres”. A Estefanía casi la quita la vida un hombre que estaba detenido y de eso nada de nada. "No se ha querido hacer política de una agresión".