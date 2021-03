Tienen entre 60 y 65 años y son ya ‘La quinta de la AstraZeneca’: comienza la vacunación sorpresa

No se lo esperaba por nada del mundo, pero llegó el mensaje a su móvil: tenía cita para vacunarse en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid este martes a las 18:00 y no era ni trabajador esencial, ni estaba por encima de los 80 años. Julio es un madrileño nacido en 1956, antiguo empleado de banca y, por su edad, entra en la franja de población general entre los 60 y los 65 años a quienes ahora toca vacunarse en la Comunidad de Madrid. “Me parece muy bien, me siento fenomenal”, explica en conversación con este periódico.

Desde este martes, en el Wanda, y desde el miércoles en el Hospital Isabel Zendal, la quinta entre los 60 y los 65 años en la capital comenzará a vacunarse con el vial de AstraZeneca, una noticia que ha cogido a muchos con sorpresa.

“Me han mandado el mensaje y luego les he llamado porque tenía dudas sobre qué tenía que hacer, si tenía que prepararme o algo. Ha sido todo muy repentino, pero la atención es fantástica, te atienden fenomenal”, dice Julio entusiasmado. El servicio de vacunación de la Comunidad de Madrid le había ofrecido incluso cambiar su cita para dentro de 10 días en caso de que no pudiese acudir a la que tenía programada, pero no estaba para retrasos.

La población de los 60 a los 65 años es la segunda en tramo de edad general que recibe el vial de AstraZeneca. EFE

“Te quedas más tranquilo, si me hubieran podido vacunar en diciembre, me hubiera vacunado en diciembre”, explica el hombre, que no teme que la vacuna que vaya a recibir sea la británica, aparejada a la polémica sobre sus efectos secundarios en las últimas semanas. “Creo que el tema de AstraZeneca excede lo sanitario. Me pongo la vacuna de la gripe todos los años y siempre puede haber un riesgo, pero lo que es indudable es que es mejor estar vacunado que no, y toca ponerse la que te dicen”, afirma.

A pesar de la buena noticia, Julio pretende continuar como hasta ahora, “extremando las precauciones”. “Hay que ser muy precavido y no confiarse hasta que esto pase del todo. Ha habido comportamientos incorrectos que nos han llevado a nuevas olas y que la situación empeore”, asegura.

Julio se encuentra entre los 3 millones de españoles en el tramo entre los 60 y los 65 años que recibirán la primera dosis de AstraZeneca desde esta semana. Hasta ahora, esta vacuna tan solo se inyectaba a trabajadores esenciales menores de 55 años y a la población general entre los 45 y los 55 años.

La vacunación con AstraZeneca estuvo interrumpida desde el 14 hasta el 24 de marzo por dudas sobre sus efectos secundarios, en relación a posibles trombosis. Sin embargo, una vez descartados, ha podido reanudarse su aplicación. De hecho, la estadística indica que la probabilidad de fallecer con la vacuna puesta es de una entre un millón, mientras que sin vacuna, y por contagio de Covid-19, la probabilidad de morir es de una entre mil. En total, según datos actualizados de Sanidad, España cuenta ahora mismo con 2.060.500 de dosis de la vacuna británica, de las cuales han sido administradas 1.400.683.

¿Y de los 55 a los 65?

Pero, ¿qué pasa con quienes tienen entre 55 y 65 años? La elección de la franja entre los 60 y los 65 años ha sido una decisión de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que tiene previsto incluir a los menores de 60 años en los próximos días.

La estrategia de Madrid se enmarca dentro de las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, que ya tenía previsto incorporar dentro de las dosis de AstraZeneca, sin discriminación, a la población general entre los 56 y los 65 años en estas fechas. Sin embargo, como explican desde la cartera de Carolina Darias a EL ESPAÑOL, es cada comunidad autónoma la que decide en qué orden aplicarla. En Madrid se vacunarán primero de los 60 a los 65, y más tarde, de los 56 a los 59, mientras que en el País Vasco o Asturias comienza a vacunarse a los de 65 en orden descendente hasta completar todo el tramo de edad.

Carmen Gutiérrez es una de las primeras personas entre los 70 y 79 en recibir la vacuna de Moderna en España. Cedida

En Cataluña ya se adelantó la semana pasada la administración de esta vacuna a la población general menor de 65 años para dar salida a dosis sobrantes, aunque se hizo de forma voluntaria. Quienes quisieron, se apuntaron a una página web de la Conselleria de Salut, lo cual provocó una alta demanda. Desde esta semana, sin embargo, ya se hace de forma intencionada y coordinada desde las administraciones.

Al igual que ha sucedido con la quinta de los nacidos entre 1960 y 1955, la población entre 70 y 79 años también se ha llevado una sorpresa este lunes. Es el caso de Carmen Gutiérrez Ogando, funcionaria jubilada nacida en 1943 (78 años) que pensaba que la vacuna no iba a llegar nunca. “Ya era hora, pensaba que a este tramo nos habían olvidado, porque solo iban a por los de abajo o a por los de más de 80 años”, explica Gutiérrez, de Madrid, y que este martes acude a las 15:28 al Hospital Isabel Zendal para recibir su primera dosis. En su caso, se le administrará el vial de Moderna, previsto para el tramo directamente anterior a los 80 años.

“Me he llevado una sorpresa total y absoluta”, dice Gutiérrez a EL ESPAÑOL. A pesar de recibir una de las vacunas con mayor efectividad testada -un 94%-, la jubilada reconoce que no se fía de las inyecciones y que seguirá con las precauciones que ha mantenido a lo largo del último año de pandemia. “Seguiré con la mascarilla y saldré cuando sea necesario. Aunque, bueno, ahora el aperitivo no me lo va a quitar nadie”, afirma.

De los 66 a los 69, en el limbo

El caso de la vacunación de la franja inmediatamente anterior a los mayores de 80 años, sin embargo, ha dejado en el limbo a quienes van de los 66 a los 69 años, a quienes, por el momento, no se les considera candidatos para AstraZeneca (menores de 65), pero tampoco para Moderna (mayores de 70). Desde Sanidad indican a este periódico que se está trabajando en una quinta actualización de la Estrategia Nacional de Vacunación que se publicará en los próximos días, en la cual se dará respuesta a los interrogantes que afectan, por ejemplo, a ese tramo de edad.

Hasta el 29 de marzo, se ha administrado en España más de 8,5 millones de vacunas entre Pfizer-BioNTech, Moderna y AstraZeneca, siendo la primera la más utilizada. A pesar de que se haya adelantado la vacunación a tramos de edad inferiores a los 80 años, todavía quedan miles de personas por encima de esa edad pendientes de vacunar. Sanidad responde a esto que a este grupo se inyecta el vial de Pfizer que, en la actualidad, ya ha llegado a 5.733.355 personas, de las cuales 2.484.978 han recibido ambas dosis.

Por otro lado, la ministra Darias ha instado a que no se interrumpa la vacunación a lo largo de la Semana Santa, incluyendo los días festivos. Sin embargo, la decisión depende, nuevamente, de cada comunidad autónoma. El Domingo de Resurrección está cada vez más cerca para millones de españoles como Julio o Carmen.