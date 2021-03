Polémica por el examen de ortografía para ser policía: compruebe si aprobaría con las 100 palabras

"Este ha sido el examen de ortografía más difícil de todos los tiempos". Habla José Pérez —nombre ficticio para salvaguarda su identidad—, un preparador especializado en las oposiciones para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Para él, el test de ortografía puesto este sábado en la oposición para acceder al Cuerpo Nacional de Policía no responde al objetivo de "conocer los conocimientos sobre ortografía" de los futuros agentes. ¿Por qué? "El examen ya no sirve para saber si un palabra está bien o mal, sino si existe o no y eso es imposible", critica el docente.

Esta crítica, de hecho, ha sido muy común entre los casi 17.000 opositores que se han presentado a los exámenes este fin de semana con el sueño de llegar a la Policía Nacional. "Considero que se van a ver obligados a bajar la nota de corte porque no habrá casi aprobados en el test de ortografía. Ha sido una auténtica masacre", critica.

Javier, un joven madrileño de 24 años, espera que este examen "no cuente mucho" para que su esperanza de poder conseguir su plaza en la Academia de Ávila siga intacta. Si no, lo intentará "el año que viene". En todo caso, este examen consiste en determinar si 100 palabras al azar son correctas o incorrectas, tomando como referencia el diccionario de la Real Academia Española (RAE).

"Pero para mí el problema es que lo veo como un examen de ortografía en el que podamos deducir cómo se escriben las palabras usando las reglas gramaticales, sino que consiste en saber si existe o no", dice a EL ESPAÑOL el opositor, visiblemente molesto. Él es uno de los 16.754 opositores —70% hombres (11.728) y el 30% mujeres (5.026)— que se han presentado este 6 de marzo de 2021. Y, como él, muchos usuarios de las redes están muy molestos por la "sangría" que ha supuesto la cuarta prueba del examen de oposición.

A continuación, este diario le propone que realice el polémico test de ortografía de este año, el cual, los opositores tienen que responder en ocho minutos.

La prueba, con polémica

Los aspirantes han sido convocados en sedes ubicadas en Alicante, Ávila, Cáceres, Cádiz, Ciudad Real, Granada, Las Palmas de Gran Canaria, León, Madrid, Málaga, Palma de Mallorca, Santiago de Compostela, Sevilla, Santa Cruz de Tenerife, Valencia y Zaragoza.

Los opositores han completado este sábado las pruebas de conocimientos, ortografía, el Cuestionario de Información Biográfica, el test de personalidad, psicotécnicos y la voluntaria de idioma, después de haber superado ya las pruebas físicas, según ha explicado el portavoz de la Policía, Rubén Campos.

"Todos los opositores tienen que cumplir los requisitos exigidos por la pandemia, como el uso de mascarillas y utilizar gel a la entrada de las instalaciones", ha señalado el portavoz policial. "Las pruebas se hacen de manera consecutiva a lo largo de la mañana" y los aspirantes que las superen, pasarán a la siguiente fase que consiste en reconocimiento médico y entrevista personal, ha detallado.

El polémico test de ortografía para acceder a la Policía Nacional.

Pero varios opositores con los que ha hablado este diario se quejan de que en Granada la oposición "por causas que se desconocen" han terminado después, sobre las 17:30, cuando los resultados de la polémica prueba de ortografía ya eran públicos. "Esto hizo que algunos opositores en Granada pudiesen ir al baño a echar un vistazo a las respuestas", explica la fuente denunciante.

Un extremo que la Policía Nacional no ha podido confirmar, ya que "no hay notificaciones de incidencias en Granada, de momento", asegura un agente. Pese a ello, lo único claro es que el test de ortografía ha vuelto a genera polémica y, ahora, miles de opositores, están atentos a su nota de corte.